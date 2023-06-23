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В Сургуте мигрантки из Средней Азии справили нужду в лифте

В Сургуте мигрантки из Средней Азии справили нужду в лифте

Автор:
23 июня 2023 09:25
Метки: Видео   женщины   жесть   лифт   люди   мигрантки   срач   сходили в лифт   
972
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Одному из жителей дома надоело терпеть постоянный срач в подъезде. Мужчина установил камеру видеонаблюдения — увиденное повергло его в шок.

Выяснилось, что гадили мусульманки. Причём те самые, которые ранее отвергали обвинения в свой адрес. В конце концов, местные жители заставили женщин убраться в лифте.

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Метки: Видео   женщины   жесть   лифт   люди   мигрантки   срач   сходили в лифт   
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16  комментариев
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2M
Иван Кемеров 45 минут назад
Как-то не увидел я акта дефекации.
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12k
Rus77 5 минут назад
Их русские 100 лет назад отучили жопу камне вытирать, после уничтожения СССР откатились к исходным данным.
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6k
The Dude 8 минут назад
Убраться надо было не только в лифте, но и из России по своим кишлакам.
Причем всем своим свиным стадом.
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33k
Юр21 10 минут назад
Вот чудо то, у нас в лифте девчонки лет 14 - 15 гадили постоянно, недалеко от подъезда тусовались, а в лифт писать ходили, девчонки вполне наши местные...
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1k
Жирный бот 19 минут назад
у нас тоже есть кадр, что ссыт меж этажами..Х.з зачем, он живет в квартире на 2ом этаже.. Может боится, что не выпустят, он любитель прибухнуть..
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9k
МихА Полчаса назад
Надо было объяснить этим обезьянам, что ссать в лифте можно только ТАК
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8k
Колорад Полчаса назад
А что такого?
В скрижалях пишут, что нельзя с непокрытой головой ходить, а срать хоть где можно.
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2k
Alex Полчаса назад
Мерзкие, вонючие свиньи
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Lehoia Полчаса назад
Грязные животные
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9k
Борис Карабанов 38 минут назад
А вероисповедание здесь с какого бока? А кто же гадил и жёг кнопки в эпоху всеобщего научного атеизма? Обама тогда тоже ещё был молод и неопытен по части бытовых диверсий.
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9k
SSD 45 минут назад
Не в лифте надо было просить убраться, а домой в кишлак.
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891
ruslan d 47 минут назад
Ну че , квадратный , на сортир похож
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