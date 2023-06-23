В Сургуте мигрантки из Средней Азии справили нужду в лифте

972
1
2
Одному из жителей дома надоело терпеть постоянный срач в подъезде. Мужчина установил камеру видеонаблюдения — увиденное повергло его в шок.
Выяснилось, что гадили мусульманки. Причём те самые, которые ранее отвергали обвинения в свой адрес. В конце концов, местные жители заставили женщин убраться в лифте.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Новости партнёров
реклама
Причем всем своим свиным стадом.
В скрижалях пишут, что нельзя с непокрытой головой ходить, а срать хоть где можно.