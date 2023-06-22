Разгадка замысла картины "Уродливая герцогиня"



Сейчас можно назвать эту картину карикатурой или мемом, но в 1513-м такой жанр не был популярен

(жанр карикатуры получит распространение ближе к XVII веку). Полотно прилично пощекотало нервы тем, кто его видел, да и спустя годы захватывало внимание известных художников. Так, у Леонардо да Винчи имелось несколько похожих набросков, а также у Бернардо Строцци есть картина "Старая кокетка" (около 1637 года).





В чём же основной замысел и шутка картины? Сарказм Массейс подкрепляет не только уродством старухи, но и её нарядом, а также деталями поведения. Головной убор на женщине - писк моды на рубеже XVI века, это намёк на то, что несмотря на преклонный возраст, дама всё ещё хочет оставаться модницей. Шляпка дополняется декольте, из которого выглядывают увядшие прелести старушки. Так что особа явно хочет привлечь к себе внимание, что всегда выглядит нелепо.



