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Разгадка замысла картины "Уродливая герцогиня"

Разгадка замысла картины "Уродливая герцогиня"

Автор:
22 июня 2023 13:54
Сообщество : Искусство
Метки: 1513 год   картина   красиво   массейс   полотно   разгадка картины   уродливая герцогиня   художник   
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"Уродливая герцогиня" (приблизительно 1513 год) - это одна из самых известных картин художника Квентина Массейса. Полотно из прошлого открыто намекает, что талантливые люди умели посмеяться во все времена.


Сейчас можно назвать эту картину карикатурой или мемом, но в 1513-м такой жанр не был популярен
(жанр карикатуры получит распространение ближе к XVII веку). Полотно прилично пощекотало нервы тем, кто его видел, да и спустя годы захватывало внимание известных художников. Так, у Леонардо да Винчи имелось несколько похожих набросков, а также у Бернардо Строцци есть картина "Старая кокетка" (около 1637 года).


В чём же основной замысел и шутка картины? Сарказм Массейс подкрепляет не только уродством старухи, но и её нарядом, а также деталями поведения. Головной убор на женщине - писк моды на рубеже XVI века, это намёк на то, что несмотря на преклонный возраст, дама всё ещё хочет оставаться модницей. Шляпка дополняется декольте, из которого выглядывают увядшие прелести старушки. Так что особа явно хочет привлечь к себе внимание, что всегда выглядит нелепо.


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А ещё в руке у старухи бутон розы. Обычно это символ помолвки или статус девушки на выданье. Но привлечь жениха бутоном, который уже не распустится - довольно сложно.

Портрет считается фантазией автора. Однако есть предположение, что прототип у героини всё же был. Это графиня Маргарита, которая в 1335—1365 годах управляла независимым Тирольским графством. Однако изображений Маргариты не осталось. Современники называли её либо красавицей, либо уродиной, потому однозначного мнения нет.


Исследователи же картины предполагают, что художник на самом деле изобразил простую женщину с болезнью Педжета. Из-за недуга деформируются кости — увеличиваются в размерах, меняются по строению, теряют прочность и часто ломаются.


В любом случае эта картина - насмешка над немолодыми кокетками. Да и сейчас можно увидеть на улице не по возрасту разодетых людей.

Источник:

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Метки: 1513 год   картина   красиво   массейс   полотно   разгадка картины   уродливая герцогиня   художник   
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7  комментариев
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46k
Максим Т. Час назад
Джон Тенниел, иллюстрация к "Алисе") Первый раз, когда я увидел герцогиню.
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5k
Feldkurat_Katc 43 минуты назад
Уродцы, это результат деятельности церкви. Преследование думающих людей за из взгляды. Дебилы, уроды, отсутствие образования - сказывается на генофонде страны.
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347
Maxim Russo 57 минут назад
Приглядитесь - очень осмысленный и мудрый взгляд. Контрастирует с внешним уродством...
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29k
Serg2001 Час назад
В каком-то историческом телефильме специально обученные люди рассказывали, что картина эта отголосок мужского шовинизма. Была написана как месть за излишне успешную независимую политику возглавляемого ею графства. Посмела выйти за границы тех рамок, в пределах которых надлежало существовать женщинам той эпохи. Заказуха и черный пиар, если хотите...)
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