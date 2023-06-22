Разгадка замысла картины "Уродливая герцогиня"

"Уродливая герцогиня" (приблизительно 1513 год) - это одна из самых известных картин художника Квентина Массейса. Полотно из прошлого открыто намекает, что талантливые люди умели посмеяться во все времена.
Сейчас можно назвать эту картину карикатурой или мемом, но в 1513-м такой жанр не был популярен
(жанр карикатуры получит распространение ближе к XVII веку). Полотно прилично пощекотало нервы тем, кто его видел, да и спустя годы захватывало внимание известных художников. Так, у Леонардо да Винчи имелось несколько похожих набросков, а также у Бернардо Строцци есть картина "Старая кокетка" (около 1637 года).
В чём же основной замысел и шутка картины? Сарказм Массейс подкрепляет не только уродством старухи, но и её нарядом, а также деталями поведения. Головной убор на женщине - писк моды на рубеже XVI века, это намёк на то, что несмотря на преклонный возраст, дама всё ещё хочет оставаться модницей. Шляпка дополняется декольте, из которого выглядывают увядшие прелести старушки. Так что особа явно хочет привлечь к себе внимание, что всегда выглядит нелепо.
А ещё в руке у старухи бутон розы. Обычно это символ помолвки или статус девушки на выданье. Но привлечь жениха бутоном, который уже не распустится - довольно сложно.
Портрет считается фантазией автора. Однако есть предположение, что прототип у героини всё же был. Это графиня Маргарита, которая в 1335—1365 годах управляла независимым Тирольским графством. Однако изображений Маргариты не осталось. Современники называли её либо красавицей, либо уродиной, потому однозначного мнения нет.
Исследователи же картины предполагают, что художник на самом деле изобразил простую женщину с болезнью Педжета. Из-за недуга деформируются кости — увеличиваются в размерах, меняются по строению, теряют прочность и часто ломаются.
В любом случае эта картина - насмешка над немолодыми кокетками. Да и сейчас можно увидеть на улице не по возрасту разодетых людей.
А это другая картина автора под названием "Аллегория Глупости"
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