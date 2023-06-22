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Бородатый донжуан на стиле мира пернатых

Бородатый донжуан на стиле мира пернатых

Автор:
22 июня 2023 12:16
Сообщество : Животные
Метки: вид   мешок   пернатое   привлечение   размножение   способ   ухаживание   факт   эквадорская зонтичная птица   
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Птицы в основной массе внешне похожи друг на друга. Поэтому для привлечения внимания представительниц прекрасной половины с последующим созданием семьи (или получением своего и улепётыванием, это у кого как) пернатым ухажёрам приходится одинаково стараться и ухаживать. Песни петь, танцы исполнять. Ну, или вкусняшки притаскивать.

А ей не надо суетиться. Ведь инструмент обольщения у эквадорской зонтичной птицы – встроенная опция. И всегда с собой, даже напрягаться не надо. Разве только что чуть-чуть.

Обитает этот скромный на вид хитрец в тропиках Эквадора и Колумбии. Очень высоко в горах и до уровня людей снисходит редко. Кстати, название пернатое получило благодаря стильному хаеру, за который продал бы душу любой стиляга. Но причёска у птицы не самая примечательная фишка. Под стильной укладкой, а, точнее, под клювом находится горловой мешок – кожаное образование, поросшее перьями. Эротичная штуковина достигает длины 35 сантиметров, то есть чуть ли не размером с саму птицу (длина тела самцов не превышает полуметра).

Справедливости ради, основную часть года эквадорская зонтичная птица живёт себе тихо и особенно не отсвечивает. Но всё меняется, когда приходят они… В смысле, он – инстинкт размножения. И длинномешочное создание начинает вопить на все джунгли. Причём, пением ор, напоминающий одновременно львиный рык и козье блеяние, явно не назовёшь. Но тут главное дать дамам в округе о себе знать. А там они и сами подтянутся. Только выбирай, ведь разве может кто-то устоять перед таким великолепием?

При виде привлекательной барышни мешок быстро преображается, надувается, а пёрышки становятся дыбом. Но самочек это не пугает, а привлекает. Ведь это показатель здоровья. Соответственно, птенчики от такого  папаши будут сильными.

После завершения действа каждый продолжает жить своей жизнью. Донжуан упархивает на поиски новых пока ещё не осчастливленных прелестниц. Точнее, больше упрыгивает короткими перебежками, поскольку полноценно лететь в хитросплетениях лиан, да ещё с такой штуковиной, болтающейся между лапами, весьма проблематично.

А мамочка начинает строить  гнездо. Кстати, они  ведут настолько скрытный образ жизни, что тщательно замаскированные гнёзда орнитологи обнаружили только в начале этого века. А том, как идёт процесс взращивания и воспитания юного поколения, сведений пока ещё очень мало.

Так что принцип зонтичной птицы – будь собой и делай, что должен, определённо стоит взять на вооружение и представителям других видов. А почему нет? Работает ведь.

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Метки: вид   мешок   пернатое   привлечение   размножение   способ   ухаживание   факт   эквадорская зонтичная птица   
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