Бородатый донжуан на стиле мира пернатых

При виде привлекательной барышни мешок быстро преображается, надувается, а пёрышки становятся дыбом. Но самочек это не пугает, а привлекает. Ведь это показатель здоровья. Соответственно, птенчики от такого папаши будут сильными.

После завершения действа каждый продолжает жить своей жизнью. Донжуан упархивает на поиски новых пока ещё не осчастливленных прелестниц. Точнее, больше упрыгивает короткими перебежками, поскольку полноценно лететь в хитросплетениях лиан, да ещё с такой штуковиной, болтающейся между лапами, весьма проблематично.