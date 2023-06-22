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Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов

Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов

Автор:
22 июня 2023 08:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   ban   gender   Илон Маск   Твиттер   натуральный   пол   травля   харрасмент   цисгендерность   
1632
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Владелец соцсети объявил, что на его платформе это недопустимо. Все, кто ослушается, отправятся в бан.

Один из пользователей Твиттера пожаловался на то, что транс-активисты начали его травить за пост, в котором он высмеял слово "цисгендерный". На самом деле, это понятие означает совпадение гендерной идентичности с приписанным при рождении полом. Однако девиантные люди теперь так называют натуралов, не задумываясь, что вообще-то норма не требует каких-то дополнительных обозначений.


"Вчера, после публикации твита, в котором говорилось, что я отвергаю слово «цис» и не хочу, чтобы меня так называли, я получаю множество сообщений от транс-активистов, называющих меня «цисси» и говорящих мне, что я «цис» «независимо от того, нравится мне это или не нравится». Только представьте, если бы роли поменялись местами", - написал пользователь - и получил ответ от владельца Твиттера.


Илон Маск отметил, что впредь будет банить тех, кто устраивает травлю натуралам. И на его платформе слово "цисгендерный" считается оскорблением.


Потому что его Твиттер - его правила.


Кстати, этот пост Маска просмотрели 24,1 миллионов пользователей и 235,7 тысяч из них поставили ему лайк, а 4628 человек сохранили его в закладках.



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Метки: Ynews   ban   gender   Илон Маск   Твиттер   натуральный   пол   травля   харрасмент   цисгендерность   
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16  комментариев
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2k
RaiJu Час назад
А вы думаете там на западе все пид.ры? Ошибаетесь, там кучка из 2% максимум руководит этим балом под названием толерантность.
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3k
Anners Минуту назад
Оруэлл, привет!..
Всё сбылось, друг.
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3k
Едондер пуп Минуту назад
Кстати, кто-нибудь знал значение слова "цисгендерный" до этого поста Маска? Двойной агент он, получается))
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29k
Aqueronte Полчаса назад
И сращу акции Тесла поползли вниз, все таки их много, трансов этих у власти
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10k
Copycat Полчаса назад
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4k
foggen2 39 минут назад
Всё по делу объявил.Отдайте детям радугу.
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341
Звёздный князь 47 минут назад
Ну хоть кто-то из их бомонда решил по мозгам надавать этим истеричным трансам.
Действительно, сколько можно терпеть? Толерантность толерантностью, но края тоже видеть надо.
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15k
Мистер Фикс 53 минуты назад
Скоро в западных психушках остануться лишь нормальные здоровые пациенты
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34k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
У пи.даров и поведение - пид.арское )))
Когда им говорят, что они - даже не ошибка природы, а просто е.банутое нечто, они вдруг начинают обижаться. И да - пора забрать у них радугу. Нехрен красоту природы с этим отродьем сравнивать.
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