Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов

Один из пользователей Твиттера пожаловался на то, что транс-активисты начали его травить за пост, в котором он высмеял слово "цисгендерный". На самом деле, это понятие означает совпадение гендерной идентичности с приписанным при рождении полом. Однако девиантные люди теперь так называют натуралов, не задумываясь, что вообще-то норма не требует каких-то дополнительных обозначений.

"Вчера, после публикации твита, в котором говорилось, что я отвергаю слово «цис» и не хочу, чтобы меня так называли, я получаю множество сообщений от транс-активистов, называющих меня «цисси» и говорящих мне, что я «цис» «независимо от того, нравится мне это или не нравится». Только представьте, если бы роли поменялись местами", - написал пользователь - и получил ответ от владельца Твиттера.