Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов

Владелец соцсети объявил, что на его платформе это недопустимо. Все, кто ослушается, отправятся в бан.
Один из пользователей Твиттера пожаловался на то, что транс-активисты начали его травить за пост, в котором он высмеял слово "цисгендерный". На самом деле, это понятие означает совпадение гендерной идентичности с приписанным при рождении полом. Однако девиантные люди теперь так называют натуралов, не задумываясь, что вообще-то норма не требует каких-то дополнительных обозначений.
"Вчера, после публикации твита, в котором говорилось, что я отвергаю слово «цис» и не хочу, чтобы меня так называли, я получаю множество сообщений от транс-активистов, называющих меня «цисси» и говорящих мне, что я «цис» «независимо от того, нравится мне это или не нравится». Только представьте, если бы роли поменялись местами", - написал пользователь - и получил ответ от владельца Твиттера.
Илон Маск отметил, что впредь будет банить тех, кто устраивает травлю натуралам. И на его платформе слово "цисгендерный" считается оскорблением.
Потому что его Твиттер - его правила.
Кстати, этот пост Маска просмотрели 24,1 миллионов пользователей и 235,7 тысяч из них поставили ему лайк, а 4628 человек сохранили его в закладках.
Источник:
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Всё сбылось, друг.
Действительно, сколько можно терпеть? Толерантность толерантностью, но края тоже видеть надо.
Когда им говорят, что они - даже не ошибка природы, а просто е.банутое нечто, они вдруг начинают обижаться. И да - пора забрать у них радугу. Нехрен красоту природы с этим отродьем сравнивать.