20 самых ужасных серийных убийц всех времен

Психологи до сих пор не могут ответить на вопрос, почему некоторые люди становятся серийными убийцами. Что это, генетический фактор? Или воспитание? Как бы то ни было, чудовищ из этого списка сложно воспринимать как что-то иное, чем истинное воплощение зла.
Ни один подобный список не был бы полным без Джеффри Дамера. Дамер, он же «Милуокский каннибал», признался в убийстве 17 молодых людей в течение 14 лет. Но он не просто их убивал: Дамер также насиловал, расчленял и иногда ел своих жертв. Во время суда убийца признался, что просверливал дырки в черепах некоторых своих жертв и вводил через них разного рода вещества, чтобы превратить их в «безмозглых секс-рабов». Дамер был признан виновным в 15 убийствах и был приговорен к 15 пожизненным заключениям подряд (всего 941 год), однако в 1994 году он был убит в тюрьме другим заключенным.
Джеральд Стано был обделенным вниманием ребенком, который вырос в настоящее чудовище. Стано начал убивать в конце 1960-х, и волна зверских убийств продолжалась еще семь лет. Стано подбирал женщин, путешествующих автостопом, и убивал: стрелял в них, наносил ножевые ранения или душил. Стано был задержан в 1980 году и в конечном итоге привлечен к ответственности за 22 убийства, хотя на допросе он признавался в 41. Главный следователь считал, что истинное число жертв было в три раза больше. Стано был приговорен к пожизненному заключению, а затем казнен на электрическом стуле во Флориде в 1998 году.
Рамадан Абдель Рехим Мансур, родившийся в 1980 году, в детстве подвергался ужасным издевательствам. Все закончились тем, что мальчика изнасиловали и сбросили с движущегося поезда. В результате Мансур получил серьезные травмы, в том числе необратимое повреждение правого глаза. После выписки из больницы он присоединился к уличной банде и быстро возглавил ее. Мансур и его банда заманивали своих жертв, в основном бездомных мальчишек, на крыши поездов, где подвергали их сексуальному насилию и пытали бритвенными лезвиями. Как только им надоедали их жертвы, они бросали их, уже мертвых или едва живых, на пути под приближающийся поезд.
Сложно представить более жуткого персонажа, чем знаменитый «Клоун-убийца» Джон Уэйн Гейси. Он получил свое прозвище, поскольку выступал на детских праздниках в роли клоуна Пого. Но он делал это не только для того, чтобы развлечь маленьких детей; на таких праздниках он также знакомился с политиками и прочими важными людьми; не говоря уже о том, что его профессия обеспечивала ему легкий доступ к жертвам. Гейси был признан виновным в изнасиловании, пытках и убийстве 33 мальчиков и подростков. На протяжении шести лет он заманивал жертв в свой дом, душил их, а затем хоронил под крыльцом. Гейси казнили в 1994 году через смертельную инъекцию.
В 1906 году Марокко сотрясла ужасная новость: местный житель убил более 36 женщин. Дело Хаджа Мохаммед Месфеви привлекло международное внимание. Убийца выслеживал молодых девушек, накачивал их наркотиками, после чего жестоко зарезал их кинжалом. Останки жертв он хранил под своим магазином, чтобы развлекаться в свободное время. После того, как жертвы были обнаружены, Месфеви был приговорен к смертной казни через замуровывание заживо. После того, как его замуровали, ему пришлось стоять в очень узком пространстве без еды, воды и источника воздуха. Очевидцы говорили, что его крики были слышны в течение двух дней, прежде чем он умер на третий.
Не обязательно быть американцем или родиться в 1970-х, чтобы знать Теда Банди. Банди, без сомнения, один из самых отвратительных убийц в истории. Его «почерк» включал похищение, изнасилование и расчленение жертв. После этого он нередко оставлял их головы на память и «играл» с ними. За несколько часов до казни в 1989 году Банди признался в похищении и убийстве 30 женщин; однако эксперты считают, что на самом деле жертв было больше ста.
Бывший полицейский Сергей Ткач был пойман после того, как пришел на похороны одной из своих жертв. Друзья погибшей девочки узнали в Ткаче человека, который разговаривал с ней перед ее исчезновением и смертью. Позже Сергей Ткач предстал перед судом за изнасилование и убийство 37 украинских девочек и девушек в возрасте от 8 лет; при этом сам он утверждал, что убил не менее 100. С 1980 по 2005 год он скрывался от внимания властей, пользуясь своими знаниями об оперативной практике милиции. Ткач похищал своих жертв, душил и подвергал их сексуальному насилию до, во время или после смерти.
Мозес Ситхоул — самый известный серийный убийца из Южной Африки, совершавший, как их прозвали, «убийства по алфавиту», поскольку его жертвы были найдены в городах Аттериджвилль, Боксбург и Кливленд (ABC). Пользуясь своей харизмой и привлекательной внешностью, он заманивал своих жертв в безлюдные районы под предлогом того, что ведет их на собеседования, после чего нападал, насиловал и убивал. В одном особенно ужасном случае он оставил малыша одной из своих жертв на месте преступления, где ребенок позже скончался. Социально-экономические обстоятельства в Южной Африке позволяли ему легко находить женщин, отчаянно нуждающихся в работе, а его вежливость и обходительность только придавали жути его преступлениям. В итоге Ситхоулу было предъявлено обвинение в 40 изнасилованиях и 38 убийствах. Многие из его жертв так и не удалось опознать. В 1997 году Ситхоул был приговорен к 2410 годам тюремного заключения.
Ахмад Сураджи, также известный как «Убийца-черный маг», начал свою серию убийств в 1986 году после того, как ему якобы явился его покойный отец и приказал убить 70 женщин. Он делал все, что мог, в течение 13 лет, чтобы достигнуть этого числа. Сураджи занимался колдовством, и некоторые жертвы сами приходили к нему за помощью. Вместо этого он приводил женщин в поле и закапывал их по пояс в землю, убеждая, что это часть магического ритуала. Но вместо помощи он душил их, а после смерти выпивал слюну жертв, считая, что это сделает его сильнее. После этого он полностью закапывал женщин так, чтобы они указывали на его дом. Сураджи был арестован в 1998 году и осужден за 42 убийства. Он был расстрелян в 2008 году
В 1980-х и 1990-х годах следователи безуспешно пытались задержать знаменитого «Убийцу с Грин-Ривер», который охотился на проституток и сбежавших из дома подростков в округе Кинг, штат Вашингтон. Серийный убийца душил своих жертв во время или после секса с ними, а затем сбрасывал их тела возле Грин-Ривер. В течение многих лет полиция подозревала человека по имени Гэри Риджуэй, но они не могли возбудить дело против него, пока технология ДНК не позволила им связать его с некоторыми из жертв в 2001 году. В 2003 году Риджуэй признался в 48 убийствах, чтобы избежать смертной казни, и получил несколько пожизненных сроков. С тех пор он признался еще в ряде убийств; по его словам, общее число жертв может достигать от 75 до 80.
Андрей Чикатило, советский серийный убийца, изнасиловал, убил и расчленил более 50 девушек и детей в период с 1978 по 1990 год. Чикатило жестоко закалывал своих жертв ножом, после чего бросал их в лесных массивах рядом с вокзалами. Самой молодой жертве было всего девять лет. Позже Чикатило признался, что мог достичь оргазма, только нанося женщинам удары ножом, а потому не мог сопротивляться желанию убивать. Несмотря на то, что он признался в 56 жестоких убийствах, суд признал его виновным только в 53. 14 февраля 1994 года Чикатило расстреляли.
Сэмюэл Литтл, возможно, самый продуктивный убийца в истории США — крайне жуткий рекорд для страны с таким количеством серийных убийц. Литтл убивал девушек в возрасте от 17 до 35 лет, преимущественно афроамериканских секс-работниц. После ареста Литтл признался в 93 убийствах, и эксперты из ФБР считают все его признания правдоподобными. Следствие смогло доказать 60 убийств, но остальные до сих пор ожидают окончательного подтверждения, поскольку жертвы Литтла обычно были оторваны от своих семей, были безработными и страдали зависимостями. Литтл скончался 30 декабря 2020 года в возрасте 80 лет в больнице Лос-Анджелеса.
Ян Синьхай, пожалуй, самый плодовитый серийный убийца Китая — на его счету 67 убийств и 23 изнасилования. Его трехлетняя серия убийств охватила провинции Хэнань, Аньхой, Шаньдун и Хэбэй. Он проникал в дома своих жертв и убивал их молотком или другими подручными средствами; порой его жертвами становились целые семьи. Китайская полиция задержала Яна, рабочего-мигранта, во время плановой проверки развлекательных заведений. Суд над ним длился менее двух часов, и в 2004 году он был признан виновным. Он был расстрелян через несколько недель после приговора.
Многие криминалисты считают, что колумбийский серийный убийца Даниэль Камарго Барбоза задушил более 180 девочек в период с 1973 по 1985 год, однако его признали виновным в убийстве лишь 72 человек. Мать Камарго умерла, когда он был ребенком, а его отец был холодным, отстраненным тираном. Будущего убийцу воспитывала агрессивная мачеха, которая часто одевала его в девчачью одежду, из-за чего над ним издевались сверстники. Камарго охотился на девушек, часто из семей с низким доходом, заманивал их в отдаленные районы, где насиловал их и убивал. Он предпочитал девственниц, «потому что они плакали», что доставляло ему особое удовольствие. В 1994 году Камарго был убит в тюрьме другим заключенным — один из племянников его жертв.
Бруно Людке официально числится одним из самых продуктивных серийных убийц всех времен, однако многие эксперты считают его невиновным. В конце Второй мировой войны полиция Германии задержала Людке бродившим по лесу неподалеку от тела убитой женщины. Под давлением следствия Людке, который был признан невменяемым вследствие «врожденного слабоумия», признался в этом, а также больше восьмидесяти других нераскрытых убийств по всей Германии. Его поместили в госпиталь в Вене, где подвергали жестоким псевдомедицинским экспериментам, в результате которых он и скончался в 1944 году.
Российский полицейский Михаил Попков, осужденный за 81 убийство в период с 1992 по 2017 год, в настоящее время отбывает свой второй пожизненный срок — в 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин, но после вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах. «Ангарский маньяк» использовал одну тактику для большинства своих преступлений: по вечерам он предлагал одиноким девушкам подвезти их до дома. Если они забирались в его машину, он насиловал и убивал их, используя в качестве оружия молоток, топор или отвертку. Попков называл себя «уборщиком», считая, что избавляет свой район от нежелательных лиц. Полиция считает, что Попков может в конечном итоге признаться в убийстве еще десятков жертв, и общее их число на самом деле ближе к 200.
В 1999 году Джавед Икбал, рядовой житель рабочего квартала в Лахоре, Пакистан, отправил письмо в полицию, в котором утверждал, что он изнасиловал и убил более 100 детей, сбежавших из дома, в возрасте от 6 до 16 лет. Когда полицейские обыскали его дом, они обнаружили изуродованные останки как минимум двух тел, а также фотографии жертв и сумки с их одеждой. Во время последующего суда Икбал не проявил ни малейшего раскаяния, а только хвастался: «Я ни о чем не жалею. Я убил 100 детей». Судья приговорил его к стократному удушению, а его тело к расчленению и растворению в кислоте — аналогично тому, что он делал со своими жертвами.
Жиль де Рэ был богатым бароном, командующим французской армией, сподвижником Жанны д'Арк и… безумным серийным убийцей. Между 1432 и 1433 годами в окрестностях замков де Рэ пропали сотни детей. Поскольку аристократия часто нанимала мальчиков в качестве слуг, родители жертв ничего не знали об их судьбе. Де Рэ признался в своих злодеяниях после ареста и рассказал, как подверг ритуальным пыткам и в конечном итоге убил сотни детей за десять лет. Де Рэ, казалось, особенно радовался убийствам. Перерезав жертвам горло, он садился на них сверху и внимательно наблюдал, как они умирают. 26 октября 1440 года де Рэ был приговорен к смертной казни через одновременное сожжение и повешение.
В это сложно поверить, но есть что-что гораздо страшнее бесчеловечных убийств Педро Лопеса — тот факт, что мы не знаем, где он находится сейчас. Колумбиец утверждает, что изнасиловал и убил около 300 женщин в Колумбии, Эквадоре и Перу, при этом не менее сотни из них были местными. Лопес был задержан в 1980 году и привел полицейских к могилам 53 жертв в возрасте от девяти до двенадцати лет. Присяжные признали Лопеса виновным в убийстве 110 девочек в Эквадоре. Помимо этого, он признался еще в 240 убийствах в Колумбии и Перу и был признан невменяемым. Несмотря на все это, Лопес был освобожден из тюрьмы в 1998 году за «хорошее поведение». Хотя существует несколько теорий, где он может находиться сегодня, ни одну пока не удалось подтвердить.
Луис Гаравито, также известный как «Зверь», считается самым ужасным серийным убийцей во всем мире с наибольшим количеством жертв. В 1999 году Гаравито признали виновным в изнасиловании и убийстве 138 мальчиков в возрасте от шести до шестнадцати лет в период с 1992 по 1999 год. Однако общее число его жертв может превышать 300 человек. Власти начали расследование смертей после обнаружения могилы с телами 35 маленьких детей. Большинство из них были мальчиками, на телах которых были обнаружены следы связывания, сексуального насилия и длительных пыток.
После суда Гаравито был приговорен к самому длительному тюремному заключению в истории Колумбии — 1853 года. Тем не менее, в последующие годы колумбийское законодательство изменилось, и тюремное заключение ограничили максимальным сроком до сорока лет. После этого приговор Гаравито сократили еще до 22 лет, поскольку он сотрудничал с властями, помогая обнаружить останки своих жертв. Благодаря этому он получил право на условно-досрочное освобождение в 2023 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я чото не догнал. То есть он такой "Ну вон там я закопал 50 тел убитых мной, а вон там еще 35". Блин спасибо чел, можешь быть свободен.