20 самых ужасных серийных убийц всех времен

Луис Гаравито, также известный как «Зверь», считается самым ужасным серийным убийцей во всем мире с наибольшим количеством жертв. В 1999 году Гаравито признали виновным в изнасиловании и убийстве 138 мальчиков в возрасте от шести до шестнадцати лет в период с 1992 по 1999 год. Однако общее число его жертв может превышать 300 человек. Власти начали расследование смертей после обнаружения могилы с телами 35 маленьких детей. Большинство из них были мальчиками, на телах которых были обнаружены следы связывания, сексуального насилия и длительных пыток.

После суда Гаравито был приговорен к самому длительному тюремному заключению в истории Колумбии — 1853 года. Тем не менее, в последующие годы колумбийское законодательство изменилось, и тюремное заключение ограничили максимальным сроком до сорока лет. После этого приговор Гаравито сократили еще до 22 лет, поскольку он сотрудничал с властями, помогая обнаружить останки своих жертв. Благодаря этому он получил право на условно-досрочное освобождение в 2023 году.