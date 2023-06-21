9 экстремальных занятий, которые отважится попробовать далеко не каждый

В мире есть много людей, которых мёдом не корми, дай только испытать себя в экстремальной обстановке. Они жить не могут без мощных выбросов адреналина, и подбирают себе занятия, где этого добра навалом. Взгляните, что только люди не делают, чтобы ощутить это пьянящее чувство опасности.