9 экстремальных занятий, которые отважится попробовать далеко не каждый

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В мире есть много людей, которых мёдом не корми, дай только испытать себя в экстремальной обстановке. Они жить не могут без мощных выбросов адреналина, и подбирают себе занятия, где этого добра навалом. Взгляните, что только люди не делают, чтобы ощутить это пьянящее чувство опасности.
1. Сон в гамаках на головокружительной высоте
Конечно, отдых на высоте - не очень обычное дело, но для тех людей, которые забрались в эти гамаки в Монте-Пьяна, Италия, это кажется захватывающим занятием. Гора имеет высоту 2 324 метра.
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2. Купание с медузами
На острове Эйл-Малк в Палау расположено озеро медуз, их там обитает около 10 миллионов. Несмотря на то, что медузы потеряли способность жалить из-за того, что им пришлось приспосабливаться к этой новой среде обитания, плавание с ними то ещё удовольствие.
3. Язык Тролля
Каменный выступ на горе Скьеггедаль, расположенной вблизи города Одда в Норвегии, возвышающийся над озером Разенган на высоте 700 метров.
4. Крокодилы на расстоянии вытянутой руки
В городе Дарвин, Австралия, вы можете попасть в аквариум с крокодилами. Вас поместят в прозрачную капсулу в воде, где обитает несколько огромных рептилий.
5. Тропа смерти Хуашань, Китай
Альпинисты, прибывающие на место, привязываются к цепям, окружающим поверхность горы Хуашань, высота которой составляет 2150 метров. Самое страшное - это мост, который в любой момент может упасть.
6. Жуткая еда
Китай - идеальное место, чтобы попробовать действительно странную еду, которую казалось бы не могут есть люди.
7. Прыжок с высоты более ста метров
На пляже Наваджо в Греции многие занимаются бейсджампингом, здесь ежегодно проводятся соревнования, на которых десятки участников прыгают пять дней подряд.
8. Плавание с большими белыми акулами
В мире не так уж много желающих поплавать в клетке с большими белыми акулами. Для этого экстремалы чаще всего едут в Южно-африканскую республику. Здесь, на побережье Индийского океана, можно посмотреть на этих великолепных хищников из клетки, но это развлечение не для слабонервных.
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