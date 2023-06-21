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9 экстремальных занятий, которые отважится попробовать далеко не каждый

9 экстремальных занятий, которые отважится попробовать далеко не каждый

Автор:
21 июня 2023 22:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Не каждый   Отважится   адреналин   занятия   опасность   попробовать   экстремальные   
836
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В мире есть много людей, которых мёдом не корми, дай только испытать себя в экстремальной обстановке. Они жить не могут без мощных выбросов адреналина, и подбирают себе занятия, где этого добра навалом. Взгляните, что только люди не делают, чтобы ощутить это пьянящее чувство опасности.

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Метки: Не каждый   Отважится   адреналин   занятия   опасность   попробовать   экстремальные   
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2  комментария
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Валяйте.
Вон батискаф уже попробовали
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33k
АнтонПолднев 3 минуты назад
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