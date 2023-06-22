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Горностаевая моль вновь атакует деревья в России

Горностаевая моль вновь атакует деревья в России

Автор:
22 июня 2023 08:01
Метки: Горностаевая моль   Россия   бабочка   деревья   моль   насекомые   
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Неприметная белая бабочка в определённый момент своей жизни обволакивает деревья в плотную и жуткую паутину.

Не хотите ехать в Австралию с её ядовитыми слизнями, токсичными многоножками и пауками, которые заволакивают в паутину целые леса? И не надо! Она уже приехала к вам! На днях деревья в Туле, Улан-удэ и нескольких других городах покрылись паутиной, под которой шевелится... что-то.

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Это горностаевая моль — один из многочисленных вредителей плодовых и лесопарковых растений. Всего по миру обитает около 600 видов представителей этого семейства, но в СНГ можно встретить лишь 50 из них. И каждый вид в определённый момент своего жизненного цикла обволакивает деревья в плотную жуткую паутину.

Но история жизни букашек начинается намного раньше. Сначала взрослая моль — неприметная белая бабочка с чёрными пятнами на крыльях — откладывает несколько партий покрытых слизью яиц на кору кормовых деревьев. На воздухе слизь застывает и превращается в твёрдую корку, под которой гусенички находятся в относительной безопасности. Там они просидят более полугода, аж до следующей весны. Личинкам придётся потуже затянуть пояса, ведь из пищи у них только оболочки яиц, из которых они вылупились.

Пережив эпоху холода в анабиозе, насекомыши ломают корку и спешат вгрызться в молодые листики кустарников и деревьев. Малыши занимаются минированием: прогрызают ткани листа, оставляя целой его поверхность. Со стороны лист выглядит практически нормальным и не привлекает внимание насекомоядных птиц.

И вот сейчас, в конце июня, насекомые стали слишком крупными. Они больше не способны прятаться в листьях. Поэтому личинки моли собираются в колонии и оплетают листья, ветки и всё окружающее пространство паутиной. Небольшие и слабые насекомоядные птицы не в силах пробиться сквозь стены шёлкового бастиона. Личинки продолжают спокойно уничтожать растительность, не боясь атак с воздуха.

Кроме того, паутинный покров заменяет личинкам одеяло. В холодные дни под ним значительно теплее. Это позволяет не снижать темпы набора веса. Сеть даже частично защищает вредителей от инсектицидов, что делает обработки больших площадей малоэффективными. Ну а ручной сбор заранее обречён на провал: попробуй зачистить заросшую паутиной яблоню, на которой прячется около 1000 насекомых!

В дикой природе горностаевые моли не приносят особого вреда, ведь их численность неплохо контролируется осами-наездниками. Они пробивают слои шёлка острыми яйцекладами и вводят яйца внутрь личинок. Эти насекомые продолжают есть зелень, но стать взрослыми особями им будет не суждено. Их съедят изнутри.

К сожалению, большинству видов наездников слишком некомфортно в городских условиях. Поэтому горностаевые моли получили возможность плодиться и захватывать городские территории. Остановить насекомых непросто, но вы можете внести свой вклад: если видите покрытую паутиной веточку, счистите шёлк и по возможности удалите червячков. Да, заниматься этим дискомфортно, но черви совершенно не опасны и даже не выделяют никаких вонючих жидкостей!

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Метки: Горностаевая моль   Россия   бабочка   деревья   моль   насекомые   
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