Горностаевая моль вновь атакует деревья в России

Но история жизни букашек начинается намного раньше. Сначала взрослая моль — неприметная белая бабочка с чёрными пятнами на крыльях — откладывает несколько партий покрытых слизью яиц на кору кормовых деревьев. На воздухе слизь застывает и превращается в твёрдую корку, под которой гусенички находятся в относительной безопасности. Там они просидят более полугода, аж до следующей весны. Личинкам придётся потуже затянуть пояса, ведь из пищи у них только оболочки яиц, из которых они вылупились.