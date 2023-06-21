25 самых несправедливых приговоров в истории американского правосудия

В 1985 году 23-летний Стивен Эйвери был осуждён на 32 года за изнасилование и покушение на убийство женщины, на которую напали во время пробежки по берегу озера Мичиган. У Эйвери было алиби на момент нападения — он находился в 40 милях от озера, и несколько свидетелей, которые это могли подтвердить. Не помогло. В 2003 году он был оправдан после того, как анализ ДНК идентифицировал настоящего преступника. Нападавшим был Грегори Аллен, осужденный преступник, очень похожий на Эйвери.

Поразительно, но менее чем через пять лет после освобождения Эйвери предъявили обвинения в ещё одном убийстве, и в настоящее время он отбывает пожизненное заключение в тюрьме без шансов на условно-досрочное освобождение.