Антикварная кукла без ноги ушла с аукциона за большие деньги

Эксперты аукционного дома Vectis идентифицировали попавшую к ним в руки редкость как антикварную характерную куклу № 102 из бисквитного фарфора, выпущенную немецкой компанией Kammer & Reinhardt Walter» в 1910 году. Коллекционеры встречают что-то подобное в продаже не чаще чем раз в 20—30 лет!

Бисквитный фарфор — это твёрдая керамика двойного или одинарного обжига, без глазурования, то есть поверхность её матовая и пористая. Очень популярный материал начиная с 18 века, особенно для различных украшений и статуэток. Куклы из бисквитного фарфора отличаются реалистичным матовым покрытием, напоминающим кожу. Пик их популярности пришёлся на период с 1860 по 1900 год, когда появились французские и немецкие куклы.