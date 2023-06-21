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Антикварная кукла без ноги ушла с аукциона за большие деньги

Антикварная кукла без ноги ушла с аукциона за большие деньги

Автор:
21 июня 2023 14:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: антиквариат   аукцион   бисквитный фарфор   интересно   коллекционная кукла   редкая вещь   фарфоровая кукла   
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На аукционе Vectis Auctions в Тиссайде (Англия) была продана редкая фарфоровая кукла начала 20 века. Несмотря на то, что эта коллекционная вещь находилась далеко не в идеальном состоянии (одну ногу куклы сгрызла собака), нашлось немало желающих её приобрести, и между ними даже разгорелось соревнование.


Эксперты аукционного дома Vectis идентифицировали попавшую к ним в руки редкость как антикварную характерную куклу № 102 из бисквитного фарфора, выпущенную немецкой компанией Kammer & Reinhardt Walter» в 1910 году. Коллекционеры встречают что-то подобное в продаже не чаще чем раз в 20—30 лет!


Бисквитный фарфор — это твёрдая керамика двойного или одинарного обжига, без глазурования, то есть поверхность её матовая и пористая. Очень популярный материал начиная с 18 века, особенно для различных украшений и статуэток. Куклы из бисквитного фарфора отличаются реалистичным матовым покрытием, напоминающим кожу. Пик их популярности пришёлся на период с 1860 по 1900 год, когда появились французские и немецкие куклы.


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Осмотр показал, что у представленной на аукцион куклы повреждена одна нога (отсутствует ступня), поэтому специалисты оценили её стоимость в 12—17 тысяч фунтов стерлингов (1,3—1,8 млн руб.). Однако лот вызвал столь значительный интерес, что в итоге игрушку продали за 52 567 фунтов стерлингов (5,6 млн руб.). Причём покупатель сторговал её из Америки по телефону, перебив ставку своего конкурента из Германии.


Продавец коллекционной редкости рассказала, что кукла принадлежала её бабушке, а потом её матери.


Сколько себя помню, она жила в гостиной на диване, и когда наша сейчас уже покойная собака была непослушным щенком, она отгрызла кукле ногу.


«Моя мама, к сожалению, сейчас нездорова. Мы разбирали дом и снова нашли эту игрушку, — добавила она. — Нам нужно было столько всего разобрать, что мы многое выбрасывали, и сначала я положила куклу в кучу на выброс. Но мужу стало жалко её выкидывать и он решил оставить её «на память». Ну а уже потом мы поняли, насколько она особенная».


Известно лишь несколько сохранившихся экземпляров этой куклы, что делает её одной из самых редких в мире. В газете 1912 года о них писали, что это «не куклы, а скорее настоящие дети».


Эти фарфоровые младенцы, созданные с поразительным реализмом, были основаны на внешности реальных детей того времени и выполнены с таким вниманием к деталям, что просто покорили сердца взрослых коллекционеров. Их производство и продажа прекратились в одночасье с началом Первой мировой войны, и именно поэтому они являются огромной редкостью.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: антиквариат   аукцион   бисквитный фарфор   интересно   коллекционная кукла   редкая вещь   фарфоровая кукла   
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9k
Борис Карабанов 39 минут назад
Артемон постарался?
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10k
Copycat 14 минут назад
На костылях что ли ушла?
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60k
pynh 19 минут назад
Заголовок топ!
Заплатили кукле много бабков и она взяла и ушла?
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