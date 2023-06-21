Женские переписки, которые лучше не читать

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О чём говорят между собой женщины - лучше вообще не знать никому, чтобы психику не портить. Перед вами наглядные примеры того, что обсуждают дамы. Без юмора и бреда не обошлось!
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