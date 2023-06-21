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Женские переписки, которые лучше не читать

Женские переписки, которые лучше не читать

Автор:
21 июня 2023 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   женские диалоги   женские переписки   забавно   переписки   сообщения   фото   
3891
14

О чём говорят между собой женщины - лучше вообще не знать никому, чтобы психику не портить. Перед вами наглядные примеры того, что обсуждают дамы. Без юмора и бреда не обошлось!

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Метки: Прикол   женские диалоги   женские переписки   забавно   переписки   сообщения   фото   
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11  комментариев
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Капитошка Час назад
Блондинка и тень, кто-же победит.
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Alex 45 минут назад
Осел паркуется круче куриц за рулём...
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Дро4ер Полоумный Alex Минуту назад
Мог бы в Москвабаде таксистом работать
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Спелая кукурузинка

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