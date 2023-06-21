"Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера

Говорят, что любви все возрасты покорны. Однако сложно поверить в искренние чувства, когда избранник преклонного возраста.
Ко Нган - модель из Вьетнама. Девушке 29 лет. Она вышла замуж за 75-летнего бизнесмена из Лос-Анджелеса - Винн Каца.
Их история началась после того, как Ко Нган связалась с Винном, владельцем и дизайнером бренда Rough Roses. Девушка хотела подписать контракт и быть моделью бренда, однако у них завязались совсем не рабочие отношения.
Роман закрутился, он был полон не только романтики, но и постоянных ссор. Пара то сходилась, то расходилась. Но в итоге Ко и Винн поженились.
Девушка считает, что Винн - её родственная душа.
В соцсетях в эту историю не верят. Пользователи резко негативно высказываются в адрес модели, предполагая, что ей нужны только деньги. Под фото с мужем люди пишут: "О, какой милый у тебя дедушка".
И хотя девушка и до встречи с Винном была довольна успешна и знаменита, могла позволить себе роскошную жизнь, миллиарды супруга не дают покоя комментаторам.
А вы верить в любовь в таких парах?
Источник:
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ДЕНЬГИ
Угадайте какое слово ей выпало в этот и прошлый день )
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никто, в своем уме, не верит.