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"Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера

"Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера

Автор:
21 июня 2023 11:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории из жизни   любовь   молодая вышла за старого   неравный брак   фейковая любовь   
1077
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Говорят, что любви все возрасты покорны. Однако сложно поверить в искренние чувства, когда избранник преклонного возраста.

Ко Нган - модель из Вьетнама. Девушке 29 лет. Она вышла замуж за 75-летнего бизнесмена из Лос-Анджелеса - Винн Каца.



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Их история началась после того, как Ко Нган связалась с Винном, владельцем и дизайнером бренда Rough Roses. Девушка хотела подписать контракт и быть моделью бренда, однако у них завязались совсем не рабочие отношения.


Роман закрутился, он был полон не только романтики, но и постоянных ссор. Пара то сходилась, то расходилась. Но в итоге Ко и Винн поженились.


Девушка считает, что Винн - её родственная душа.



В соцсетях в эту историю не верят. Пользователи резко негативно высказываются в адрес модели, предполагая, что ей нужны только деньги. Под фото с мужем люди пишут: "О, какой милый у тебя дедушка".

И хотя девушка и до встречи с Винном была довольна успешна и знаменита, могла позволить себе роскошную жизнь, миллиарды супруга не дают покоя комментаторам.



А вы верить в любовь в таких парах?



Источник:

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Метки: интересно   истории   истории из жизни   любовь   молодая вышла за старого   неравный брак   фейковая любовь   
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24  комментария
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74k
Viktor Час назад
А ежели потом выяснится, что у дедушки куча детей и хренова куча внуков и всё состояние на них записано, любовь прошла - завяли помидоры?
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475
grigorenko vladislav 2 минуты назад
- Послушайте, Кац, на што вам эта пионэрка? Она забеременеет совсем нигде и никак не от вас и потребует таки денег именно с вас! - Не учите коммерции старого Каца! Я имел свой первый миллион, когда вы ещё в рейтузы ссались на руках у вашей мамы! А материнский капитал? Или для вас это уже не деньги?
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13k
GROMOZEKA 3 минуты назад
«Я правда люблю его»

ДЕНЬГИ
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9k
Oleg 6 минут назад
75 летний миллиардер снял себе очередную бабу. новость, готовая поспорить с катей, которая уронила сосиску...
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18k
Роберт Шекли 12 минут назад
100% девушка использует карточки Слово дня
Угадайте какое слово ей выпало в этот и прошлый день )
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14k
Shtoppi 15 минут назад
<<А вы верить в любовь в таких парах?>>
----------
никто, в своем уме, не верит.
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62k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
самое смешное что нет ни одной истории когда молодая красивая девушка влюбляется в старого дворника , слесаря, водителя...ну вот просто нет . есть у меня знакомая девочка которая просто любит мужчин в возрасте но в возрасте 40-55 лет , это психологическое отклонение от нормы но незначительное (скорей всего Эдипов комплекс) но на вопрос - а дедушек стареньких тоже любишь ? категорически плевалась как верблюд
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4k
Капитошка 21 минуту назад
Вряд ли она с Каца сможет поиметь без его согласия.
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11k
Григорий Бабкин 21 минуту назад
Тут на днях про жёнку футбольца было, когда та узнала, что всё имущество записано на родственников. С её слов: - Опытный, подонок!

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53k
smakido Полчаса назад
Я верю в любовь! Но не в этом случае. Милая девушка, с Кацами шутки плохи и богатой вдовой тебе не быть. Послушай совета, полюби 75 летнего слесаря горячей и чистой любовью!
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60k
pynh 36 минут назад
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2k
max 41 минуту назад
А у него нет сестры?
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3k
* You All 44 минуты назад
...деньги! " сказала она
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6k
Станислав 55 минут назад
Поверить не сложно. Сложно поверить, если избранник преклонного возраста и МИЛЛИАРДЕР (ну или миллионер).
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7k
tamin 58 минут назад
автор просто завидует, что таким миллиардерам за 75 дают красивые девушки за душевную красоту, а ему нет)))))
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28k
Serg2001 Час назад
А потом...
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911
ruslan d Час назад
Да он вообще любимец ...
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Спелая кукурузинка

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