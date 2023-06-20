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Лицом в асфальт и не дергаться: в Москве за неповиновение полиции задержали дерзких выходцев из Киргизии

Лицом в асфальт и не дергаться: в Москве за неповиновение полиции задержали дерзких выходцев из Киргизии

Автор:
20 июня 2023 19:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДПС   Москва   авто   задержание   полиция   свинтили   
2857
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Привыкли, понимаешь, права качать у себя на родине, и думают, что в РФ можно делать тоже самое.

Сегодня в соцсетях завирусились видео задержания южных гостей из Киргизии. Ситуация разворачивалась так: близ метро Жулебино сотрудник ДПС перекрыл движение автомобилю с киргизскими номерами для проверки документов. Из машины выбежали мужчины, которые обступив инспектора, стали размахивать руками, и, матерясь, и доказывать, что он поступает не по закону.


После попытки выяснить, за что их остановили, в ход пошли угрозы и оскорбления.

В результате усмирять дерзких южан пришлось безотказным традиционным методом, который, судя по реакции, гостям столицы совершенно не понравился.


На место событий прибыли кинологи с собаками, т.к. есть вероятность, что гости из Киргизии перевозили в авто запрещенные вещества. Пока неизвестно, чем закончилось задержание и возбуждены ли какие-либо дела в связи с этим инцидентом. Однако нарушения по административной статье (как минимум) тут найти можно. А если хорошо подумать, то и на уголовное дело доказательств найдётся.

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Метки: Видео   ДПС   Москва   авто   задержание   полиция   свинтили   
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56  комментариев
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1k
Irena Ignatjevna Час назад
Так и должно быть всегда!
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23k
Валерий Минуту назад
предпоследнее видео пересмотрел раз пять.
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148
Алексей Бляйбтрой 4 минуты назад
домой на родину вместе со всей семьей
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3k
poбт 8 минут назад
номера киргизские чтоб штрафы не платить, а ё'бла наверняка местные


з.ы. мне интересно один из тех даунов на мобилу снимал для чего, в суде предъявит?
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4k
Григорий 10 минут назад
завизжали мрази тупые
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166
twincam Григорий 7 минут назад
Они всегда так визжать начинают
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166
twincam 11 минут назад
ЭТО ПРЕКРАСНО!
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5k
Wadim 12 минут назад
Конечно перевозили, вон, целый мешок в багажнике :) Все видели? Понятые, распишитесь :)
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6k
Андрей Крылов 13 минут назад
Черножопые макаки совсем рамсы попутали! Матом выговаривают представителям власти! Ещё и в вроде бы как чужой стране! Халь, что и там на месте не пристрелили нахрен. Но и так норм. Лишь бы потом на тормозах не спусили. Штафануть так, чтоб голые и босые были, и принудительно навечно выслать нахрен, с пожизненным лишением права даже транзитом бывать в РФ.
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2k
integral11 14 минут назад
Всё правильно! Только одна поправка: нужно не мордой в асфальт, а мордой ОБ асфальт, и так раз десять, а потом можно и спросить чего они так себя невоспитанно ведут, да еще и с полицейскими!
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10k
wilddewill 15 минут назад
Чет это не киргизы похоже. Слишком дерзкие и слишком по русски хорошо говорят(орут) но смысл не меняется, всё правильно сделали полицейские.
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97
Евгений 19 минут назад
Долго он с ними цацкался. Жаль стрельнуть нельзя. И газ или шокеры не выдают для таких индивидов.
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238
Денис Медведев 23 минуты назад
неужели терпилы в форме работать научились? Надеюсь собаки с кинологами найдут у них груза лет на 12...
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691
manowar _by 23 минуты назад
Как же достали эти дикари. Да только за один лексикон их можно смело закрывать, а потом депортировать с запретом въезда лет на 10.
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7k
Компьютер DELL с монитором Полчаса назад
БРАВО !!!
БИС !!!
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
ля какие безнациональные вешалки для бороды!
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5
spipiya Полчаса назад
Надо было ОМОН вызвать-было бы ещё более эпично)))
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166
twincam spipiya 8 минут назад
типа вот так? ))

Ссылка www.youtube.com
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5k
Трям Полчаса назад
Киргизы вообще .охуевшие в Москве. Уже не первый раз приходится с ними рамсить. Последнй буквально пару часов назад случился, но на удивление первый киргиз попался, который извинился и сделал что ему сказали.
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Чё то даже не попинали для острастки.
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4k
Борис Полчаса назад
Москва понтам не верит)
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179
устал я от вас Полчаса назад
Только жестокость в отношении диаспор может заставить этих получеловеков вести себя достойно.
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Настолько это удивительно, что даже пост запилили! А ведь так должно быть с каждой такой косорылой свиньёй, коих у нас уже сотни тысяч!
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