Лицом в асфальт и не дергаться: в Москве за неповиновение полиции задержали дерзких выходцев из Киргизии

На место событий прибыли кинологи с собаками, т.к. есть вероятность, что гости из Киргизии перевозили в авто запрещенные вещества. Пока неизвестно, чем закончилось задержание и возбуждены ли какие-либо дела в связи с этим инцидентом. Однако нарушения по административной статье (как минимум) тут найти можно. А если хорошо подумать, то и на уголовное дело доказательств найдётся.



