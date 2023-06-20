Лицом в асфальт и не дергаться: в Москве за неповиновение полиции задержали дерзких выходцев из Киргизии

Привыкли, понимаешь, права качать у себя на родине, и думают, что в РФ можно делать тоже самое.
Сегодня в соцсетях завирусились видео задержания южных гостей из Киргизии. Ситуация разворачивалась так: близ метро Жулебино сотрудник ДПС перекрыл движение автомобилю с киргизскими номерами для проверки документов. Из машины выбежали мужчины, которые обступив инспектора, стали размахивать руками, и, матерясь, и доказывать, что он поступает не по закону.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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После попытки выяснить, за что их остановили, в ход пошли угрозы и оскорбления.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
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В результате усмирять дерзких южан пришлось безотказным традиционным методом, который, судя по реакции, гостям столицы совершенно не понравился.
Осторожно! В видео присутствуют кадры жесткого задержания и громкие крики
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На место событий прибыли кинологи с собаками, т.к. есть вероятность, что гости из Киргизии перевозили в авто запрещенные вещества. Пока неизвестно, чем закончилось задержание и возбуждены ли какие-либо дела в связи с этим инцидентом. Однако нарушения по административной статье (как минимум) тут найти можно. А если хорошо подумать, то и на уголовное дело доказательств найдётся.
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з.ы. мне интересно один из тех даунов на мобилу снимал для чего, в суде предъявит?
БИС !!!