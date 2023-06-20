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Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов обнаружили в багажнике индийца, прилетевшего из Дубая во Внуково

Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов обнаружили в багажнике индийца, прилетевшего из Дубая во Внуково

Автор:
20 июня 2023 13:12
Сообщество : Криминал
Метки: бриллианты   вкуково   драгоценный камень   изумруд   индиец   камни   новости   
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Таможенники остановили мужчину в "зелёном" коридоре и просканировали чемодан, где нашли 35 зелёных полупрозрачных камней в пакетах.

При досмотре в карманах рубашки мужчины обнаружили ещё 47 бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат и 7 пакетиков с более мелкими камнями.

Драгоценности изъяли и отправили на экспертизу.

На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей пассажир ответил отрицательно, однако в ходе личного досмотра в карманах рубашки мужчины было обнаружено ещё 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов


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Метки: бриллианты   вкуково   драгоценный камень   изумруд   индиец   камни   новости   
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11  комментариев
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1k
Стас Старицкий Час назад
Конфисковать и построить Дворец пионеров!
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438
ghor 39 минут назад
Ну, вы чего? Он же к нам прилетел....
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31k
koleos72 39 минут назад
Наконец то кто-то дал денег на дорогу наследному принцу, который рассылал всем письма! Он вёз наследство чтобы поделится! А таможня обломала какого-то бедолагу!
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8k
RIZ deadening 47 минут назад
Не индус , а новогодняя ёлка ! Куда ему не заглянешь везде сверкает !
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92k
sapér Vodička 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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Бритва Час назад
Бизнесмены потянулись в Россию. Это радует.
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Бритва Час назад
ему расскажут, как не надо делать, вернут и отпустят?
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18k
Bill Час назад
А всё потому что Сваровски ушел из России.
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238
Александр Б. Час назад
Эх-хе-хеюшки. Мне бы только какую парочку из них... Ихь фирштее дас нихьт - почему жизнь такой?..
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Ego sum qui sum Час назад
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