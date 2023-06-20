Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов обнаружили в багажнике индийца, прилетевшего из Дубая во Внуково

Таможенники остановили мужчину в "зелёном" коридоре и просканировали чемодан, где нашли 35 зелёных полупрозрачных камней в пакетах.
При досмотре в карманах рубашки мужчины обнаружили ещё 47 бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат и 7 пакетиков с более мелкими камнями.
Драгоценности изъяли и отправили на экспертизу.
На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей пассажир ответил отрицательно, однако в ходе личного досмотра в карманах рубашки мужчины было обнаружено ещё 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов
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