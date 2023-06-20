Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов обнаружили в багажнике индийца, прилетевшего из Дубая во Внуково

На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей пассажир ответил отрицательно, однако в ходе личного досмотра в карманах рубашки мужчины было обнаружено ещё 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов