Пилота сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" приговорили к 6 годам колонии

Пилот виновным себя не считает.
Сегодня Химкинский суд Подмосковья огласил приговор пилоту самолёта Sukhoi Superjet 100, который в 2019 году потерпел катастрофу в аэропорту Шереметьево. Дениса Евдокимова признали виновным в нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК) и приговорили к 6 годам колонии-поселения. Помимо этого, суд на три года запретил Евдокимову управлять воздушными судами и взыскал полтора миллиона рублей в пользу двух пострадавших.
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Обвинение строилось на экспертизе Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По версии ведомства, во время посадки Евдокимов совершил противоправные действия, из-за которых у самолёта надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Евдокимов же продолжает отрицать свою вину. По его словам, "Суперджет" не соответствовал лётной годности, а ударившая в самолёт молния вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, и жёсткой посадки избежать не удалось, поскольку у SSJ-100 отсутствуют механические органы связи управления рулевыми поверхностями.
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Катастрофа SSJ-100 произошла 5 мая 2019 года. Самолёт "Аэрофлота" совершал рейс из Москвы в Мурманск. Однако после попадания в лайнер молнии пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Через 28 минут после взлёта "Суперджет" под управлением Евдокимова совершил жёсткую посадку в Шереметьево, вследствие чего хвостовая часть самолёта загорелась и разрушилась. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, ещё 10 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
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чел по пьяни мочит собутыльника ему дают 15 строгача. где логика ?
Или у нас каждый полет этого самолёта непредсказуем?
з.ы. а пилот либо виновен и закрывать его, либо не виновен. А то как-то странно оценили смерть 41 человека в 6 лет.
Как можно приговорить того, кто сгорел?
Просто плохой пилот. Хорошие без двигателя вообще садят.