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Пилота сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" приговорили к 6 годам колонии

Пилота сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" приговорили к 6 годам колонии

Автор:
20 июня 2023 12:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Sukhoi Superjet 100   Видео   жёская посадка   катастрофа   наказание   пилот   суд   
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Пилот виновным себя не считает.

Сегодня Химкинский суд Подмосковья огласил приговор пилоту самолёта Sukhoi Superjet 100, который в 2019 году потерпел катастрофу в аэропорту Шереметьево. Дениса Евдокимова признали виновным в нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК) и приговорили к 6 годам колонии-поселения. Помимо этого, суд на три года запретил Евдокимову управлять воздушными судами и взыскал полтора миллиона рублей в пользу двух пострадавших.

Обвинение строилось на экспертизе Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По версии ведомства, во время посадки Евдокимов совершил противоправные действия, из-за которых у самолёта надломились стойки шасси и загорелись двигатели.


Евдокимов же продолжает отрицать свою вину. По его словам, "Суперджет" не соответствовал лётной годности, а ударившая в самолёт молния вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, и жёсткой посадки избежать не удалось, поскольку у SSJ-100 отсутствуют механические органы связи управления рулевыми поверхностями.

Катастрофа SSJ-100 произошла 5 мая 2019 года. Самолёт "Аэрофлота" совершал рейс из Москвы в Мурманск. Однако после попадания в лайнер молнии пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Через 28 минут после взлёта "Суперджет" под управлением Евдокимова совершил жёсткую посадку в Шереметьево, вследствие чего хвостовая часть самолёта загорелась и разрушилась. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, ещё 10 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

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Метки: Sukhoi Superjet 100   Видео   жёская посадка   катастрофа   наказание   пилот   суд   
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32  комментария
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74k
Viktor 2 часа назад
Ужас, а говорят самое безопасное место в хвосте!
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29k
Юрьевич 6 минут назад
Потому что это уже не пилот, а оператор. Вышел из строя автопилот и оператор в панике.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
"В результате катастрофы погиб 41 человек" приговорили к 6 годам колонии-поселения. Пилот виновным себя не считает.

чел по пьяни мочит собутыльника ему дают 15 строгача. где логика ?
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20
Dom 14 ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
про такой термин как умысел слышали?
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4k
EvgeniySAN 23 минуты назад
Самолёт не потерял управляемости. Посадка самолёта в ручном режиме, по старинке. Пилот не справился с задачей, с той, с которой должен справиться без проблем. Это не та аварийная посадка на честном слове и одном крыле. Там даже ни кто и не ожидал, что так произойдет.
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2k
Alex Полчаса назад
Как обычно у нас нашли стрелочника
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0
Евгений Полчаса назад
Столько пассажиров эвакуировались с пылающего самолета с багажом, а кто-то из-за этого сгорел в самолете...
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2k
Андрей Сенькив Полчаса назад
опять виноват человек получивший это говно в работу. а то что сам ssj100 непригоден для полетов как класс никого не смутило? ну то есть не конкретно эта машина а вообще все... кто-то подписал кто-то недокрутил кто-то не то спланровал.. как итог виноват неподготовленный пилот... бис!
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1k
pka2004 40 минут назад
Волосы дыбом встают от таких профи. Имея налёт более 6000 часов пилот оказался совершенно не готов управлять машиной на руках. На мой взгляд он ещё и испугался, не смог взять себя в руки и подготовиться к посадке. Наказание совершенно заслуженное, но избыточно мягкое.
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5k
Sanar 43 минуты назад
До сих пор стоит в Шарике, теперь после приговора наверное уберут
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1k
Алексей Гулевич 56 минут назад
кашмар
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38k
Aleks 59 минут назад
Обратите внимание на видео с привязкой - кто то из экипажа (вроде писали стюард), без средств защиты залез по трапу в горящий самолет и кого то вытащил в бессознательном состоянии...
Ссылка youtu.be
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38k
Aleks Час назад
Все расписано и показано.
Ссылка www.youtube.com
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9k
Oleg Час назад
итить колотить и смотришь видео эвакуации - а там шмоточник с сумками в двух руках ...
з.ы. а пилот либо виновен и закрывать его, либо не виновен. А то как-то странно оценили смерть 41 человека в 6 лет.
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19
Ариманов Oleg Час назад
Оценивают по наличию умысла. Вряд ли у пилота был умысел убить этих людей. А за причинение смерти по неосторожности сильно много и не дают.
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20
Dom 14 Борис Карабанов 16 минут назад
про термин преступная халатность слышали?
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8k
mbr Час назад
Автор, заголовок читал?
Как можно приговорить того, кто сгорел?
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19
Ариманов mbr Час назад
Он-то читал - приговорили не сгоревший суперджет, а его пилота. Про то, что сгорел пилот, в заголовке нет ни слова.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Смотрел несколько обзоров той катастрофы, все сходятся что пилот был плохо подготовлен к внештатной ситуации, отказ автопилота вызвал панические действия, так как он не умел пилотировать самолёт вручную, также хотел посадить самолет любой ценой, хотя необходимо было уйти на второй круг, этому ничто не мешало, двигатели работали, проблем в подаче топлива не было.
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63
Демис ScorpionDS Час назад
не его одного надо было осудить, а ещё того, кто отвечает за подготовку пилотов
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