Пилота сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" приговорили к 6 годам колонии

Обвинение строилось на экспертизе Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По версии ведомства, во время посадки Евдокимов совершил противоправные действия, из-за которых у самолёта надломились стойки шасси и загорелись двигатели.



Евдокимов же продолжает отрицать свою вину. По его словам, "Суперджет" не соответствовал лётной годности, а ударившая в самолёт молния вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, и жёсткой посадки избежать не удалось, поскольку у SSJ-100 отсутствуют механические органы связи управления рулевыми поверхностями.