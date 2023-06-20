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Блогер из Малайзии собрал больше 43 миллионов просмотров после того, как застрял в трубе аквапарка

Блогер из Малайзии собрал больше 43 миллионов просмотров после того, как застрял в трубе аквапарка

Автор:
20 июня 2023 10:38
Метки: Видео   Труба   аквапар   в мире   затрл   люди   тик ток   
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TikToker с псевдонимом jamii.talib из Малайзии стал популярным благодаря видео, в котором он застрял в одном из аттракционов аквапарка. Ролик показывает, как блогер заходит в влетает трубу и едет вниз. Где-то на середине пути он внезапно останавливается, но затем продолжает движение, набирая скорость.

Тиктокер застрял в трубе аквапарка, попытался проползти через нее и позвал на помощь персонал. Сотрудник открыл часть трубы и освободил его. Событие произошло в аквапарке Penang Escape Theme Park в Малайзии


Это видео на TikTok получило 45 миллионов просмотров и стало очень популярным. Некоторые комментаторы почувствовали страх при просмотре и сообщили, что они страдают от клаустрофобии. Одна из подписчиц блогера написала, что она бы начала паниковать и плакать, если оказалась бы в подобной ситуации.

Источник:

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Метки: Видео   Труба   аквапар   в мире   затрл   люди   тик ток   
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10k
Александр Маслов 45 минут назад
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18k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Панину не говорите,а то он махом головой в жопе слона застрянет!
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