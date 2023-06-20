Блогер из Малайзии собрал больше 43 миллионов просмотров после того, как застрял в трубе аквапарка

Тиктокер застрял в трубе аквапарка, попытался проползти через нее и позвал на помощь персонал. Сотрудник открыл часть трубы и освободил его. Событие произошло в аквапарке Penang Escape Theme Park в Малайзии





Это видео на TikTok получило 45 миллионов просмотров и стало очень популярным. Некоторые комментаторы почувствовали страх при просмотре и сообщили, что они страдают от клаустрофобии. Одна из подписчиц блогера написала, что она бы начала паниковать и плакать, если оказалась бы в подобной ситуации.