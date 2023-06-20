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Сообщество Без кота и жизнь не та 1630 постов • 472 подписчика подписаться
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Мужчина утверждает, что разгадал кошачий язык, и пользователи решили проверить его советы на практике

Мужчина утверждает, что разгадал кошачий язык, и пользователи решили проверить его советы на практике

Автор:
20 июня 2023 10:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   домашние питомцы   животные   котики   коты   кошачий язык   разговаривать со своим котом   
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В соцсетях завирусились видео, на которых мужчина разговаривает со своим котом. Двуногий утверждает, что выучил на кошачьем несколько фраз. Интересно, что кот его понимает. Но еще более интригующим является тот факт, что люди в разных странах мира пробуют общаться со своими усатыми-полосатыми теми же репликами - и это работает!

Пожалуй, нет такого любителя кошек, который не мечтал бы поболтать со своим шерстяным приятелем о том-о сём. Возможно, скоро эта мечта может осуществиться. Во всяком случае, хотя бы несколько фраз на кошачьем можно выучить уже сегодня.


Вот как, к примеру, на кошачьем звучит слово "еда".



А так можно позвать кошку, сказав ей "иди сюда!"


Еще один вариан подзыва усатых, но уже в более вежливой форме:



После того как эти видео завирусились в соцсетях, многие интернет-пользователи стали пробовать их на практике. И, как ни странно, у кого-то с помощью этих фраз получается общаться с котиками.


Впрочем, российские пользователи сети утверждают, что всё это ерунда, и наши суровые коты на подобное чириканье внимание не обратят. А "импортные" котофеи подходят к хозяевам исключительно, чтобы поинтересоваться, что с тем случилось.


Проверим на своих шерстяных?

Источник:

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Метки: Видео   домашние питомцы   животные   котики   коты   кошачий язык   разговаривать со своим котом   
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28k
Serg2001 2 часа назад
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1k
Kra 47 секунд назад
смеЧно... По-моему кошак реагирует больше на то, что хозяин с едой в руках бродит
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7k
perekrestok 36 минут назад
Когда кошка ко мне подходит и начинает мурлыкать я ей мурлычу в ответ. Поговорим так пару минут и она уходит. О чем поговорили мне не понятно, но ее все устраивает. Единственная мысль - кто научил меня кошачьему языку?
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16k
Smiley 49 минут назад
Дрессировка и условные рефлексы.
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2k
Vovan Petroff Час назад
Ах детство золотое. Кис-кис мяу! Кис-кис брысь!
АЗЕРБАЙДЖАН "пшит-пшит-пшит" или "пиш-пиш-пиш"
АНГЛИЯ "пус-пус-пус", "мью-мью"
АРГЕНТИНА "мишь-мишь"
АФГАНИСТАН "пиш-пиш-пиш"
БОЛГАРИЯ "мац-мац-мац" (от "маце, мацка" - котик, кошечка)
ВЕНГРИЯ "циц-циц-циц" (кошка - "мачка", котенок - "цица")
ГЕРМАНИЯ "миц-миц"
ГОЛЛАНДИЯ "пуш-пуш"
ГРУЗИЯ "пис-пис"
ИЗРАИЛЬ "пc-пc-пc"
ИТАЛИЯ "мичу-мичу-мичу"
КИТАЙ "ми-ми-ми"
ЛАТВИЯ "минка-минка-минка", "мици-мици-мици"
ЛИТВА "кац-кац-кац"
МОЛДОВА "пис-пис-пис".
РОССИЯ "кыс-кыс-кыс", "кись-кись-кись", "кис-кис-кис"
СЕРБИЯ "мац-мац-мац"
США "кити-кити-кити" КАЛИФОРНИЯ "кири-кири-кири"
ТАТАРЫ "пэсь-пэсь-пэсь"
УКРАИНА "кыць-кыць-кыць", "кыцю-кыцю-кыцю"
ФРАНЦИЯ "мину-мину-мину"
ЧЕХИ "чи-чи-чи"
ЭСТОНИЯ "кисю-кисю-кисю"
ЯПОНИЯ: "шу-шу-шу"
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11k
ScorpionDS Час назад
У кошек нет общего языка, каждая особь общается на своем языке и только близкие другие кошки и люди начинают их понимать, и сами кошки понимают что хочет от них человек по опыту.

У меня была кошка с возраста котенка и с ней по сути могли общаться в какой-то степени, а сейчас у меня кошка попала после 4 лет и по большей части мы друг друга не понимаем, но она меня дрессирует, может со временем начну ее понимать ...))
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9k
Борис Карабанов Час назад
Это как в том старом анекдоте про научные опыты с тараканами.
"Опыт №3. Отрываем ноги и - таракан на стук по столу не реагирует и не убегает. Вывод: тараканы слышат ногами."
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