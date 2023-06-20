Мужчина утверждает, что разгадал кошачий язык, и пользователи решили проверить его советы на практике

В соцсетях завирусились видео, на которых мужчина разговаривает со своим котом. Двуногий утверждает, что выучил на кошачьем несколько фраз. Интересно, что кот его понимает. Но еще более интригующим является тот факт, что люди в разных странах мира пробуют общаться со своими усатыми-полосатыми теми же репликами - и это работает!
Пожалуй, нет такого любителя кошек, который не мечтал бы поболтать со своим шерстяным приятелем о том-о сём. Возможно, скоро эта мечта может осуществиться. Во всяком случае, хотя бы несколько фраз на кошачьем можно выучить уже сегодня.
Вот как, к примеру, на кошачьем звучит слово "еда".
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А так можно позвать кошку, сказав ей "иди сюда!"
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Еще один вариан подзыва усатых, но уже в более вежливой форме:
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После того как эти видео завирусились в соцсетях, многие интернет-пользователи стали пробовать их на практике. И, как ни странно, у кого-то с помощью этих фраз получается общаться с котиками.
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Впрочем, российские пользователи сети утверждают, что всё это ерунда, и наши суровые коты на подобное чириканье внимание не обратят. А "импортные" котофеи подходят к хозяевам исключительно, чтобы поинтересоваться, что с тем случилось.
Проверим на своих шерстяных?
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АЗЕРБАЙДЖАН "пшит-пшит-пшит" или "пиш-пиш-пиш"
АНГЛИЯ "пус-пус-пус", "мью-мью"
АРГЕНТИНА "мишь-мишь"
АФГАНИСТАН "пиш-пиш-пиш"
БОЛГАРИЯ "мац-мац-мац" (от "маце, мацка" - котик, кошечка)
ВЕНГРИЯ "циц-циц-циц" (кошка - "мачка", котенок - "цица")
ГЕРМАНИЯ "миц-миц"
ГОЛЛАНДИЯ "пуш-пуш"
ГРУЗИЯ "пис-пис"
ИЗРАИЛЬ "пc-пc-пc"
ИТАЛИЯ "мичу-мичу-мичу"
КИТАЙ "ми-ми-ми"
ЛАТВИЯ "минка-минка-минка", "мици-мици-мици"
ЛИТВА "кац-кац-кац"
МОЛДОВА "пис-пис-пис".
РОССИЯ "кыс-кыс-кыс", "кись-кись-кись", "кис-кис-кис"
СЕРБИЯ "мац-мац-мац"
США "кити-кити-кити" КАЛИФОРНИЯ "кири-кири-кири"
ТАТАРЫ "пэсь-пэсь-пэсь"
УКРАИНА "кыць-кыць-кыць", "кыцю-кыцю-кыцю"
ФРАНЦИЯ "мину-мину-мину"
ЧЕХИ "чи-чи-чи"
ЭСТОНИЯ "кисю-кисю-кисю"
ЯПОНИЯ: "шу-шу-шу"
У меня была кошка с возраста котенка и с ней по сути могли общаться в какой-то степени, а сейчас у меня кошка попала после 4 лет и по большей части мы друг друга не понимаем, но она меня дрессирует, может со временем начну ее понимать ...))
"Опыт №3. Отрываем ноги и - таракан на стук по столу не реагирует и не убегает. Вывод: тараканы слышат ногами."