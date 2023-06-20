Мужчина утверждает, что разгадал кошачий язык, и пользователи решили проверить его советы на практике

Пожалуй, нет такого любителя кошек, который не мечтал бы поболтать со своим шерстяным приятелем о том-о сём. Возможно, скоро эта мечта может осуществиться. Во всяком случае, хотя бы несколько фраз на кошачьем можно выучить уже сегодня.





Вот как, к примеру, на кошачьем звучит слово "еда".



