Озлобленная пенсионерка отобрала у детей мячик и поплатилась

Ей не понравилось, что дети играют в футбол на газоне, который она якобы высадила для красоты.
Очередной "божий одуванчик" с синдромом вахтёра решила, что резвящиеся дети ей очень мешают сидеть на лавочке у подъезда и не придумала ничего лучше, чем отобрать у них мяч. Свой поступок пенсионерка объяснила тем, что ребятня якобы топчет траву, которую она высадила рядом с детской площадкой. Но в итоге престарелую садоводку саму забрали в отделение полиции.
Конфликт соседей произошёл в Екатеринбурге в районе Сортировки. После инцидента дети незамедлительно позвали родителей и те попытались поговорить с женщиной, чтобы уладить конфликт и вернуть мяч, но пенсионерка оказалась недоговороспособной. Тогда отец одного из мальчиков решил вызвать полицию. Но более покладистой женщина не стала и при правоохранителях. Она отказалась идти домой за документами и дважды укусила одного из них за руку, когда её попытались проводить к служебному автомобилю, чтобы отвезти в отдел.
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В итоге пенсионерку всё же отвезли в отдел полиции, но, к сожалению, о её дальнейшей судьбе СМИ не пишут. Очевидно, после воспитательной беседы её отпустили, хотя вполне могли составить протокол за нападение на представителя власти.
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В ПЕСОЧНИЦЕ !!! То есть речь идёт о ваще маленьких детях !
И ведь приезжают же - сам видел !
Ребята, в униформе, нельзя так! Такой божий одуванчик, находясь в аффекте, полоснёт маникюром по лицу и если ей пофартит, сделает Вас инвалидом. Если вообще берёте, то заламывайте руки за спину и тащите в бобик. А ещё лучше если штатный психолог с участковым на месте поработали.
нападение на сотрудника и попытка заразить сотрудника страушачьим бешенством
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Согласен, но уж лучше, в первую очередь, эта площадка пусть приносит пользу людям, там живущим, особенно, детям, а уж потом садоводам-любителям. Хочешь краше сделать? Или согласуй сначала, или у себя на даче делай.
За укус однозначно должны были закрыть на пару лет. Что они такие добрые? Пожурили и отпустили...
А она знает, что ничего не будет ей (типа старенькая я уже), и борзеет.
Непонятно как с такими бороться. Законными методами...
не спорю, есть люди увлекающиеся, которым реально это в удовольствие, но они и вкладываются туда на все 100 и поуму все делают. А большинство то действительно занимается видимостью дачничиства, типа а вот вх.юячу-ка гортензию посреди кабачков, почему? да потому что могу! а потом буду еще всем хвалиться своей находчивостью и какую Я! "красоту" выдумала.