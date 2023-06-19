Озлобленная пенсионерка отобрала у детей мячик и поплатилась

Очередной "божий одуванчик" с синдромом вахтёра решила, что резвящиеся дети ей очень мешают сидеть на лавочке у подъезда и не придумала ничего лучше, чем отобрать у них мяч. Свой поступок пенсионерка объяснила тем, что ребятня якобы топчет траву, которую она высадила рядом с детской площадкой. Но в итоге престарелую садоводку саму забрали в отделение полиции.

Конфликт соседей произошёл в Екатеринбурге в районе Сортировки. После инцидента дети незамедлительно позвали родителей и те попытались поговорить с женщиной, чтобы уладить конфликт и вернуть мяч, но пенсионерка оказалась недоговороспособной. Тогда отец одного из мальчиков решил вызвать полицию. Но более покладистой женщина не стала и при правоохранителях. Она отказалась идти домой за документами и дважды укусила одного из них за руку, когда её попытались проводить к служебному автомобилю, чтобы отвезти в отдел.