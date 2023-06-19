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Озлобленная пенсионерка отобрала у детей мячик и поплатилась

Озлобленная пенсионерка отобрала у детей мячик и поплатилась

Автор:
19 июня 2023 14:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   екатеринбург   конфликт   мяч   пенсионерка   полиция   
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Ей не понравилось, что дети играют в футбол на газоне, который она якобы высадила для красоты.

Очередной "божий одуванчик" с синдромом вахтёра решила, что резвящиеся дети ей очень мешают сидеть на лавочке у подъезда и не придумала ничего лучше, чем отобрать у них мяч. Свой поступок пенсионерка объяснила тем, что ребятня якобы топчет траву, которую она высадила рядом с детской площадкой. Но в итоге престарелую садоводку саму забрали в отделение полиции.


Конфликт соседей произошёл в Екатеринбурге в районе Сортировки. После инцидента дети незамедлительно позвали родителей и те попытались поговорить с женщиной, чтобы уладить конфликт и вернуть мяч, но пенсионерка оказалась недоговороспособной. Тогда отец одного из мальчиков решил вызвать полицию. Но более покладистой женщина не стала и при правоохранителях. Она отказалась идти домой за документами и дважды укусила одного из них за руку, когда её попытались проводить к служебному автомобилю, чтобы отвезти в отдел.

В итоге пенсионерку всё же отвезли в отдел полиции, но, к сожалению, о её дальнейшей судьбе СМИ не пишут. Очевидно, после воспитательной беседы её отпустили, хотя вполне могли составить протокол за нападение на представителя власти.


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Метки: Видео   дети   екатеринбург   конфликт   мяч   пенсионерка   полиция   
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35  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Эти самодеятельные садоводы - беда не меньшая, чем вандалы, парковщики, буйные недоросли и прочие 33 несчастья многоквартирных домов. Натыкают по своему усмотрению каких-нибудь лютиков-цветочков и начинают их защищать, как кошка котят, считая априори, что они облагодетельствовали жильцов и все теперь должны жить по их схеме.
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2k
vijilante Секунду назад
У меня соседка(80лет) в свободное от кормления всех котов и собак на районе , тоже переодически вызывает ментов на детей шумно играющих в песочнице.
В ПЕСОЧНИЦЕ !!! То есть речь идёт о ваще маленьких детях !
И ведь приезжают же - сам видел !
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11
Номер Ноль 2 минуты назад
Вот, дело не в том, чем человек занимается, и сколько ему лет, а в том, как он себя ведёт
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5k
Трям 16 минут назад
ТП в любом возрасте ТП!
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5k
Babangdida 17 минут назад
Что там за трава такая, что и детей не жалко и на ментов бросаться потянуло?
Ребята, в униформе, нельзя так! Такой божий одуванчик, находясь в аффекте, полоснёт маникюром по лицу и если ей пофартит, сделает Вас инвалидом. Если вообще берёте, то заламывайте руки за спину и тащите в бобик. А ещё лучше если штатный психолог с участковым на месте поработали.
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1k
Misanthrop 19 минут назад
"...В итоге пенсионерку всё же отвезли в отдел полиции, но, к сожалению, о её дальнейшей судьбе СМИ не пишут..." Такое многообещающее предложение...
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
если сотрудник окажется принципиальным и добросовестным , божий одуванчик может присесть
нападение на сотрудника и попытка заразить сотрудника страушачьим бешенством
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833
Сергей 42 минуты назад
Если честно, для футбольных утех идите вы на спец площадки, которые не позволяют мечу улетать в окна и окружающих. У нас так же подростки в деревне играют на дороге хотя рядом есть футбольная площадка, создавая дикие ситуации на дороге. Еще любители "байкеры" которые разнесли в ухаха древнейший лес, летом своими байками разносят, зимой снегоходами, захочешь пешком сходить? ша разбежался весь будешь в грязи по уши и в 1ой яме утопнишь. Просто дикари.
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32k
Slonyash 47 минут назад
Синдром вахтера.
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7k
Дмитрий 48 минут назад
Причина простая. Человек старался, садил траву, что бы элементарно пыли не было. Всё, естественно, затоптали. Как это всегда бывает: протоптали дорожки тужа, куда короче ходить. Ну а дети попали уже под горячую руку. Взрослым то сильно ни чего не скажешь. Старушка решила оторваться на детях с мячом. Хотя в чём то её понять можно. А где то даже и нужно. Гораздо приятнее когда двор зелёный, а не голая земля. А что народ у нас топчет дорожки куда ему удобнее, даже при наличии красивых ухоженных тротуаров, то 100 % факт!
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365
Добрый Доктор Дмитрий Полчаса назад
В британии так дорожки в парках и прокладывают: сначала парк засеивают травой и наблюдают, где люди протопчут дорожки, а за тем по этим линиям уже дорожки прокладывают. Как по мне - очень практично!
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6k
vasilykopkov 52 минуты назад
Неподчинение законному требованию сотрудника, нападение при исполнении.
За укус однозначно должны были закрыть на пару лет. Что они такие добрые? Пожурили и отпустили...
А она знает, что ничего не будет ей (типа старенькая я уже), и борзеет.
Непонятно как с такими бороться. Законными методами...
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5k
мемфрид 54 минуты назад
С одной стороны, детям какая-то бешеная бабка жизни не даёт, из-за сорняков. С другой стороны, женщина наверняка не от жизни хорошей в сварливую кошелку превратилась. Надо было её мужику дачу бабке сладить. Там бы она всё перекапывала по 20 раз на дню и никому бы не мешала. Что-то вроде лечебной терапии для дурачков.
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365
Добрый Доктор мемфрид 24 минуты назад
К сожалению, с развитием возрастной деменции (или, например, в результате инсульта) люди часто начинают агрессивно реагировать на любые раздражители, так что не обязательно жизнь у нее плохая, просто так проявляет себя болезнь. У меня аналогичная беда с тещей. До инсульта была милейшим человеком, после - стала невыносимой, почти до драки.
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28k
Serg2001 Час назад
"Меня муж потеряет..."
"Меня муж потеряет..."Посмотреть
"Меня муж потеряет..."
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28k
Serg2001 Час назад
А разве нельзя циничный отъем мячика квалифицировать как грабёж?...)
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1k
Uganda 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Бабка ёбн*лась.
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13k
Kostick 2 часа назад
при фиксации нападения, вполне себе можно подсрачник взвесить этой старой мегере. а вот попустительство полиции надо пресечь, написав заявление на эту грымзу. игнорировать не получится, а при наличии опять же видео, будет та бабусяка на поселении права качать.
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