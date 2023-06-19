Кто-то, но не я: как эффект Рингельмана превращает трудоголиков в лентяев

Для проверки он провёл примитивный эксперимент: вскапывание участка земли по отдельности и в составе группы. Результаты были интересные: в одиночку работники выполняли больший объём, нежели действуя коллективно.

Затем была серия экспериментов по перетягиванию каната, перевозке тележек и переноске тяжестей. В процессе исследователь пришёл к интересным результатам: если взять показатели одного участника за 100%, то в дуэте производительность каждого будет уже 93%, а в трио – 85%. А если соберётся команда из восьми человек, то каждый её отдельный член будет тянуть всего на 50% производительности.