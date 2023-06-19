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Кто-то, но не я: как эффект Рингельмана превращает трудоголиков в лентяев

Кто-то, но не я: как эффект Рингельмана превращает трудоголиков в лентяев

Автор:
19 июня 2023 10:41
Сообщество : Психология
Метки: process   группА   показатель   причина   производительность   психология   снижение   социальная лень   участник   эффект Рингельмана   
2358
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Чем больше народу, тем быстрее и качественнее будет выполнена трудовая задача. Теоретически. А на практике в действие вступает эффект Рингельмана, заставляющий даже активистов покрываться слоем лени. Что не так с этим эффектом?

Идея и её доказательство принадлежат французскому инженеру-механику Максу Рингельману. Именно ему пришла идея, в соответствии с которой далеко не всегда увеличение числа участников процесса приводит к пропорциональному повышению показателей производительности.

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Для проверки он провёл примитивный эксперимент: вскапывание участка земли по отдельности и в составе группы. Результаты были интересные: в одиночку работники выполняли больший объём, нежели действуя коллективно.

Затем была серия экспериментов по перетягиванию каната, перевозке тележек и переноске тяжестей. В процессе исследователь пришёл к интересным результатам: если взять показатели одного участника за 100%, то в дуэте производительность каждого будет уже 93%, а в трио – 85%. А если соберётся команда из восьми человек, то каждый её отдельный член будет тянуть всего на 50% производительности.

Научное сообщество погрузилось в изучение других направлений. И об исследованиях Макса забыли вплоть до 70-х. Но потом работу возобновили. И следующие поколения учёных только подтвердили основную идею – снижение личной мотивации участников коллективной деятельности по причине невозможности произвести точную оценку своего вклада в общий процесс.

Другие причины социальной лени

Эффект провоцируют также следующие причины, в числе которых:

  • ослабление координации внутри группы;
  • снижение личной мотивации;
  • отсутствие личной ответственности за процесс и его результаты;
  • обезличенность индивидуального вклада в общее дело;
  • деиндивидуализация – потеря ощущения себя и собственного я в группе.

Эффект Рингельмана проявляется в самых разных областях и сферах, начиная с бизнеса и заканчивая спортом. То есть если в определённом проекте задействовать больше сотрудников с целью ускорения завершения работы или повышения продуктивности, то результатом ввода дополнительных единиц не будет рост эффективности.

Кстати, у мужчин эффект выражен ярче по сравнению с женщинами. Можно ли бороться с социальной ленью? Безусловно. Для этого задачу лучше разделить на множество мелких (при наличии такой возможности, конечно) и назначить ответственных. Тогда каждый участник сможет оценить свой реальный вклад, индивидуальную ответственность за общие итоги и лучше понять, какие цели должен достичь каждый из участников процесса.

А вам доводилось на практике сталкиваться с эффектом Рингельмана?

Источник:

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Метки: process   группА   показатель   причина   производительность   психология   снижение   социальная лень   участник   эффект Рингельмана   
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11  комментариев
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Что-то вспомнился анекдот, когда на построении полка в ответ на приветствие проверяющего генерала каждый солдат внезапно решил, что если крикнуть "Пошёл на йух!", то в общем хоре толпы его никто не различит.
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963
max20 Полчаса назад
Один подрядчик поделился мудростью - кроме сделки не работает ничего. В остальных случаях, косячит самый умный, а стулья убирают у всех.
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12k
harlamov 38 минут назад
В целом конечно такой эффект присутствует.
Личная ответственность лучший мотиватор.
А в коллективе надо поп#здеть, покурить и так далее.
Все это мы проходили в Советском союзе.
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11k
Григорий Бабкин Час назад
Чисто жидовский подход, ничего удивительного. Их так с детства воспитывают, а потом удивляются, что бьют не по паспорту, а по лицу. Ещё в Египте начали. Пришёл тогда Мойша к царю египетскому и говорит: - Отпусти ты нас! И ждёт, что сейчас будут умолять остаться. А царь: - Ну слава богу! Наконец-то! Валите нахрен, пока народ вам не навалял, достали всех своей хитрожопостью!
Мойша маленько прих*уел, как так то? Вместо гешефта - сандалик в сраке, но делать нечего. Собрал свою ростовщическую кодлу и как давай бродить по пустыне. Тудыть, сюдыть. Пришли в одно место - не, не нравится, воняет чем-то. Потом в другое - не, не кошер. И так сорок лет. Нашли наконец-то. Не воняет, только арабы какие-то живут. Ну ничего, истребим их и как заживём! Так и живут. Никаких полезных ископаемых, тысячи убитых невинных арабов, за которых им мстят все мусульмане, а заниматься любимым делом - нае*баловом ближнего своего, можно только с подельниками.
Как то так, однако.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Можно провести простой эксперимент. Один человек не сможет сделать работу и перетащить ящик с тонной песка с одного на другое место. Общими усилиями это сделать просто. Этот простой эксперимент уже опровергает выводы эффректа Рингельмана.

Кроме того, смысл общих усилий как раз заключается в эффективности - в том, чтобы сделать сложнуют работу, которая невозможна или тяжела для одного, и облегчить труд каждого участника. То есть в итоге для уменьшения нагрузки на людей, снижения человечких затрат. Это как раз приводит к эффективности, а не наоборот.

В СССР на селе, особенно в 30-50 годы, постоянно ставился другой эксперимент - всем селом или деревней погорельцам за день-два возводили новое жилье. Один человек или небольшая семья год бы строили. А всем миром - быстро и легко для каждого.

"Эффекты Рингельмана" на Западе придумывались для одной цели - пропагандистской. Противопоставить капиталистический индивидуализм коллективистской идеи социализма. Под эту пропаганду подгтнали и науку, и разные "эффекты".
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12k
Евгений 2 часа назад


Некорректная картинка.
Правильнее будет так:
1 - 100%
2 - 186%
3 - 255%

Иначе говоря, с увеличением числа работников, работа будет по любому выполняться быстрее (или её объем возрастёт), хотя эффективность каждого работника снизится. Но этот эффект, имеет и другую сторону. Каждый работник по отдельности, будет меньше уставать, что позволит дольше работать.
Но есть немаловажное замечание "сачков", в таком коллективе, надо выявлять и показательно пистить.
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