Кто-то, но не я: как эффект Рингельмана превращает трудоголиков в лентяев

Чем больше народу, тем быстрее и качественнее будет выполнена трудовая задача. Теоретически. А на практике в действие вступает эффект Рингельмана, заставляющий даже активистов покрываться слоем лени. Что не так с этим эффектом?
Идея и её доказательство принадлежат французскому инженеру-механику Максу Рингельману. Именно ему пришла идея, в соответствии с которой далеко не всегда увеличение числа участников процесса приводит к пропорциональному повышению показателей производительности.
Для проверки он провёл примитивный эксперимент: вскапывание участка земли по отдельности и в составе группы. Результаты были интересные: в одиночку работники выполняли больший объём, нежели действуя коллективно.
Затем была серия экспериментов по перетягиванию каната, перевозке тележек и переноске тяжестей. В процессе исследователь пришёл к интересным результатам: если взять показатели одного участника за 100%, то в дуэте производительность каждого будет уже 93%, а в трио – 85%. А если соберётся команда из восьми человек, то каждый её отдельный член будет тянуть всего на 50% производительности.
Научное сообщество погрузилось в изучение других направлений. И об исследованиях Макса забыли вплоть до 70-х. Но потом работу возобновили. И следующие поколения учёных только подтвердили основную идею – снижение личной мотивации участников коллективной деятельности по причине невозможности произвести точную оценку своего вклада в общий процесс.
Другие причины социальной лени
Эффект провоцируют также следующие причины, в числе которых:
- ослабление координации внутри группы;
- снижение личной мотивации;
- отсутствие личной ответственности за процесс и его результаты;
- обезличенность индивидуального вклада в общее дело;
- деиндивидуализация – потеря ощущения себя и собственного я в группе.
Эффект Рингельмана проявляется в самых разных областях и сферах, начиная с бизнеса и заканчивая спортом. То есть если в определённом проекте задействовать больше сотрудников с целью ускорения завершения работы или повышения продуктивности, то результатом ввода дополнительных единиц не будет рост эффективности.
Кстати, у мужчин эффект выражен ярче по сравнению с женщинами. Можно ли бороться с социальной ленью? Безусловно. Для этого задачу лучше разделить на множество мелких (при наличии такой возможности, конечно) и назначить ответственных. Тогда каждый участник сможет оценить свой реальный вклад, индивидуальную ответственность за общие итоги и лучше понять, какие цели должен достичь каждый из участников процесса.
А вам доводилось на практике сталкиваться с эффектом Рингельмана?
Источник:
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"... Вот поэтому, нас евреев и не любят."
Личная ответственность лучший мотиватор.
А в коллективе надо поп#здеть, покурить и так далее.
Все это мы проходили в Советском союзе.
Мойша маленько прих*уел, как так то? Вместо гешефта - сандалик в сраке, но делать нечего. Собрал свою ростовщическую кодлу и как давай бродить по пустыне. Тудыть, сюдыть. Пришли в одно место - не, не нравится, воняет чем-то. Потом в другое - не, не кошер. И так сорок лет. Нашли наконец-то. Не воняет, только арабы какие-то живут. Ну ничего, истребим их и как заживём! Так и живут. Никаких полезных ископаемых, тысячи убитых невинных арабов, за которых им мстят все мусульмане, а заниматься любимым делом - нае*баловом ближнего своего, можно только с подельниками.
Как то так, однако.
Кроме того, смысл общих усилий как раз заключается в эффективности - в том, чтобы сделать сложнуют работу, которая невозможна или тяжела для одного, и облегчить труд каждого участника. То есть в итоге для уменьшения нагрузки на людей, снижения человечких затрат. Это как раз приводит к эффективности, а не наоборот.
В СССР на селе, особенно в 30-50 годы, постоянно ставился другой эксперимент - всем селом или деревней погорельцам за день-два возводили новое жилье. Один человек или небольшая семья год бы строили. А всем миром - быстро и легко для каждого.
"Эффекты Рингельмана" на Западе придумывались для одной цели - пропагандистской. Противопоставить капиталистический индивидуализм коллективистской идеи социализма. Под эту пропаганду подгтнали и науку, и разные "эффекты".
Некорректная картинка.
Правильнее будет так:
1 - 100%
2 - 186%
3 - 255%
Иначе говоря, с увеличением числа работников, работа будет по любому выполняться быстрее (или её объем возрастёт), хотя эффективность каждого работника снизится. Но этот эффект, имеет и другую сторону. Каждый работник по отдельности, будет меньше уставать, что позволит дольше работать.
Но есть немаловажное замечание "сачков", в таком коллективе, надо выявлять и показательно пистить.