В США есть рок-группа музыкантами в которой являются... котики

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Кошачий бэнд называется Rock-Cats и они являются частью цирковой труппы домашних кошек Acro-cats.
Циркачи гастролируют по стране с различными шоу-программами, мотивируя людей брать себе кошек из приютов и обучать их.
Что может быть круче?
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