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Сообщество Без кота и жизнь не та 1630 постов • 472 подписчика подписаться
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В США есть рок-группа музыкантами в которой являются... котики

В США есть рок-группа музыкантами в которой являются... котики

Автор:
19 июня 2023 08:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Rock-Cats   США   видео   кошки   милота   музыкальная группа   рок-группа   фото   
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Кошачий бэнд называется Rock-Cats и они являются частью цирковой труппы домашних кошек Acro-cats.

Циркачи гастролируют по стране с различными шоу-программами, мотивируя людей брать себе кошек из приютов и обучать их.


Что может быть круче?


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Метки: Rock-Cats   США   видео   кошки   милота   музыкальная группа   рок-группа   фото   
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