История танкистки, которая три года на войне скрывала, что она женщина

Уже потом, после войны, когда стало известно о секрете Ращупкиной, её принялись донимать расспросами репортёры, телевизионщики и просто любопытные. Она терпеливо на них отвечала, но, как потом признавалась, её очень обижали расспросы на личные темы: как она мылась на фронте, как ей удавалось скрывать под гимнастёркой женскую фигуру и случались ли у «танкист-девицы» сексуальные контакты с однополчанами.



Господи, да разве она задумывалась на фронте, под снарядами, посреди взрывов и смертей о том, как ей мыться и кто из товарищей ей улыбнулся? Фигура? А что фигура? Сашка с юности не отличалась особенной «фигуристостью»: у неё были узкие бёдра и широкие плечи, а грудь и после родов оставалась почти плоской. Гигиена? Ну, конечно, нелегко было чистоплотной девушке смириться с походно-полевыми условиями, но как-то выкручивалась. На передовой вообще редко выпадала удача помыться, и в таких случаях Сашка предусмотрительно забиралась подальше от товарищей. Они подшучивали: стеснительный какой пацан, будто красна девица!



Ежемесячные женские неприятности? Ну как-то и с этим справлялась. А может быть, их просто не было: известно, что от сильных стрессов и повышенных физических нагрузок месячные исчезают, происходит сбой в женском организме. Вот так несколько лет Сашке удавалось морочить головы окружающим: ни однополчане, ни командиры не подозревали, что рядом с ними воюет не «Сашка-сорванец», как его прозвали товарищи, а самая что ни на есть девица.