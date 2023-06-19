История танкистки, которая три года на войне скрывала, что она женщина

Александра Ращупкина хотела защищать свою страну. Ей не позволяли: женщина, что она может! Тогда Сашка остриглась и надела мужскую одежду. А документы «потеряла». Мы расскажем, как 27-летней женщине удавалось несколько лет водить за нос однополчан и командование, оставаясь для всех «Сашкой-сорванцом», и как её тайна однажды была раскрыта.
Это было уже на исходе Великой Отечественной войны, в феврале 1945-го. Наши войска вошли в польский город Бунцлау (Болеславец). Их встретило отчаянное сопротивление, на улицах города пришлось сражаться с вермахтом и частями СС. Один из советских танков был подбит, танкист Сашка Ращупкин оказался тяжело раненым в бедро, — кровь хлынула фонтаном. Его вытащил из машины товарищ, осторожно положил на землю и разорвал поскорее штаны, чтобы сделать перевязку. И онемел: увидел перед собой не боевого соратника, с которым три года сражался бок о бок, а женщину.
Так Александра Ращупкина повторила сюжет «Гусарской баллады». Убежав на войну и успешно выдавая себя за мужчину, она три года героически громила фашистов, не желая отсиживаться дома в такое трудное время.
Правда, «Гусарская баллада» — это всё же забавный водевиль, а жизнь Александры вовсе не была такой весёлой и лёгкой. Начать с того, что ей приходилось очень много работать: родившаяся и выросшая в Узбекистане Сашка быстро освоила профессию тракториста и трудилась наравне с мужчинами. Потом живая весёлая девчонка влюбилась, вышла замуж, один за другим на свет появились двое детишек. Но радоваться пришлось недолго: оба малыша умерли ещё младенцами. А потом пришла новая беда: началась война. Муж сразу был призван на фронт. Александра как-то сразу осталась одна. Она понимала: прежней жизни не будет. Сейчас главное — отстоять страну, защитить всё, что дорого.
И 27-летняя женщина решительно направилась в военкомат: «Умею водить трактор — научусь и с танком обращаться!». Там устало посмеялись: куда лезешь, баба, иди домой, вари кашу, не до тебя. Ах, не до меня? Плохо они знали отчаянную Сашку. Она не собиралась сдаваться. Обрилась почти наголо и продолжала штурмовать военкомат. На этот раз она представилась парнем. Удивительно, но замотанные сотрудники военкомата не распознали под мужской одеждой «бабу». Сашку направили на курсы танкистов. Правда, был человек, которому пришлось доверить свою тайну: военный врач. А как скроешься? Он ведь полностью осматривал каждого новобранца. Но, потрясённый мужеством этой девчонки, он не стал её выдавать.
Уже потом, после войны, когда стало известно о секрете Ращупкиной, её принялись донимать расспросами репортёры, телевизионщики и просто любопытные. Она терпеливо на них отвечала, но, как потом признавалась, её очень обижали расспросы на личные темы: как она мылась на фронте, как ей удавалось скрывать под гимнастёркой женскую фигуру и случались ли у «танкист-девицы» сексуальные контакты с однополчанами.
Господи, да разве она задумывалась на фронте, под снарядами, посреди взрывов и смертей о том, как ей мыться и кто из товарищей ей улыбнулся? Фигура? А что фигура? Сашка с юности не отличалась особенной «фигуристостью»: у неё были узкие бёдра и широкие плечи, а грудь и после родов оставалась почти плоской. Гигиена? Ну, конечно, нелегко было чистоплотной девушке смириться с походно-полевыми условиями, но как-то выкручивалась. На передовой вообще редко выпадала удача помыться, и в таких случаях Сашка предусмотрительно забиралась подальше от товарищей. Они подшучивали: стеснительный какой пацан, будто красна девица!
Ежемесячные женские неприятности? Ну как-то и с этим справлялась. А может быть, их просто не было: известно, что от сильных стрессов и повышенных физических нагрузок месячные исчезают, происходит сбой в женском организме. Вот так несколько лет Сашке удавалось морочить головы окружающим: ни однополчане, ни командиры не подозревали, что рядом с ними воюет не «Сашка-сорванец», как его прозвали товарищи, а самая что ни на есть девица.
А потом случился тот самый бой в Бунцлау. Механик-водитель соседнего танка спас Сашку, вовремя вытащив её из горящей машины и перевязав. При этом парень испытал настоящий шок, поняв, что перед ним — женщина. Сашка оказалась в госпитале, провела там больше месяца — ранение было довольно тяжёлым. За это время танковому корпусу пришлось пережить серьёзные неприятности. Как, рядом с вами сражалась «танкист-девица» — а вы ничего не замечали? По поддельным документам? Скандал!
Сначала Ращупкину не хотели принимать обратно после лечения. Но за отважную «Жанну д'Арк» заступился генерал Василий Чуйков. Знаменитый военачальник искренне восхитился мужеством Александры и решил: несправедливо будет выгонять её с фронта, она заслужила не наказания, а всяческих поощрений и наград. Документы, конечно, переоформили: теперь в них было написано её настоящее имя, Александра. А вскоре и вовсе окончилась война, и «танкист-девица», как и другие бойцы, была демобилизована.
Судьба была благосклонна к Сашке: в страшной мясорубке войны выжила не только она, но и её муж. Они счастливо прожили ещё 28 лет. Потом её муж умер — сказались последствия фронтовых ранений. Детей у них больше не было. То самое ранение в Бунцлау оказалось фатальным: женское здоровье Александры было серьёзно подорвано. Но она не теряла бодрости духа до глубокой старости. После войны они с мужем перебрались в город Куйбышев (Самару), Александра работала водителем, потом, выучившись в институте, стала инженером, была активным членом организации женщин-фронтовичек, часто выступала перед школьниками, вела собрания, посвящённые Дню Победы…
Кипучая энергия «Сашки-сорванца» не позволяла сидеть без дела. А когда наступали праздничные дни, торжественно вынимала из шкафа свой фронтовой мундир, любовно поглаживала многочисленные награды: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, а уж сколько на нём было медалей — не сосчитать. Соседи уважительно здоровались с Александрой Митрофановной, провожая глазами невысокую фигурку в военном мундире.
Её часто спрашивали о здоровье, но фронтовичку эти вопросы раздражали: да нормально всё у меня! Несмотря на все военные тяготы и тяжёлое ранение, Александра Ращупкина прожила долгую жизнь — 96 лет. В одном из своих писем в газету она писала: «Помните фильм „Гусарская баллада“? Так это про меня, точно! Тогда такое время было, мы все хотели умереть за Родину. А меня вдруг не пустили на фронт. Как и ту барышню. Нет, наша женщина всегда своего добьётся. Попали в наш танк прямой наводкой. Машина загорелась, меня ранило, без сознания была. Меня мои мужики спасли, и, когда горящую одежду снимали, тут конфуз и вышел. Прихожу в себя, а они глаза отводят. Но, помню, несли очень бережно, как хрустальную вазу. Небось Сашку-механика так бы не несли, черти!»
Что тут скажешь? Жизнь порой бывает интереснее самого захватывающего кино. А мужество и храбрость Александры Ращупкиной заставили бы покраснеть не одного супергероя из популярных блокбастеров.
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Надежда Андреевна Дурова (известна также под именем Александра Андреевича Александрова; 17 (28) сентября 1783 21 марта (2 апреля) 1866) русская кавалеристка, офицер Русской императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года (известна как кавалерист-девица); писательница.