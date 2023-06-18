В Кемерово посетители провисели на аттракционе вниз головой больше двух минут

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Жительница Кемерово рассказала, что аттракцион «Рейнджер» в местном парке развлечений завис на пике высоты и оставался неподвижным, пока она не обратилась к операторам.
По словам женщины, в итоге аттракцион перезапустили, а посетителей благополучно выпустили, правда, некоторых пришлось успокаивать. Автор видео уточнила, что раньше на качелях такой задержки на пике на наблюдалось, и предположила, что оборудование неисправно.
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