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В Кемерово посетители провисели на аттракционе вниз головой больше двух минут

В Кемерово посетители провисели на аттракционе вниз головой больше двух минут

Автор:
18 июня 2023 09:25
Метки: Кемерово   аттракцион   видео   вниз головой   люди   неполадки   развлечение   
959
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Жительница Кемерово рассказала, что аттракцион «Рейнджер» в местном парке развлечений завис на пике высоты и оставался неподвижным, пока она не обратилась к операторам.

По словам женщины, в итоге аттракцион перезапустили, а посетителей благополучно выпустили, правда, некоторых пришлось успокаивать. Автор видео уточнила, что раньше на качелях такой задержки на пике на наблюдалось, и предположила, что оборудование неисправно.

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Метки: Кемерово   аттракцион   видео   вниз головой   люди   неполадки   развлечение   
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2  комментария
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2k
Роман Полчаса назад
Подшипники давно не смазывали, туго идут.
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vijilante 42 секунды назад
Адурэть...
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