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В ЦБ решили запустить систему оплаты в магазинах по лицу

В ЦБ решили запустить систему оплаты в магазинах по лицу

Автор:
18 июня 2023 08:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЦБ   банки   биоэквайринг   будущее   деньги   эквайринг   
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Пока китайские товарищи активно тестируют систему оплаты по скану ладони, наши отечественные разработчики пошли дальше.

К системе безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты мы уже все привыкли и в принципе, это удобно. Но прогресс не стоит на месте.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова анонсировала запуск биоэквайринга - системы оплаты по скану лица.


Эту программу ЦБ планирует запустить совместно с Национальной системой платёжных карт и Центром биометрических технологий. Скоробогатова считает, что биоэквайринг будет не менее удобен, чем обычные карты и более безопасен.



«С точки зрения инноваций, это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях», — сказала Скоробогатова.


Оплатить с помощью биоэвайринга можно будет до определенной суммы. Ввести эту инициативу планируют до конца этого года.




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Метки: ЦБ   банки   биоэквайринг   будущее   деньги   эквайринг   
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9  комментариев
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2k
max 20 минут назад
Олечка походу голодные игры пересмотрела , такое едлище сучье .
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240
dm.star2011 21 секунду назад

Ссылка www.youtube.com
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1k
Дмитрий Носов 3 минуты назад
Взять ее фото и пройтись по магазинам, интересно насколько после такого она будет не против подобной системы оплат)
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54k
Igor 3 минуты назад
Кто за всех платить будет, если трое с ларца одинаковы с лица

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87k
Taras Kozalupko 12 минут назад
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3k
* You All 23 минуты назад
нахер надо
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5k
Рыжая борода Полчаса назад
Т.е. опухшие личности хрен теперь опохмелятся?
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226
thrashbox Полчаса назад
И тогда даже кассирша будет спрашивать "а что у Вас с лицом ?"
Оно надо ?
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