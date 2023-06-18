В ЦБ решили запустить систему оплаты в магазинах по лицу

Пока китайские товарищи активно тестируют систему оплаты по скану ладони, наши отечественные разработчики пошли дальше.
К системе безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты мы уже все привыкли и в принципе, это удобно. Но прогресс не стоит на месте.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова анонсировала запуск биоэквайринга - системы оплаты по скану лица.
Эту программу ЦБ планирует запустить совместно с Национальной системой платёжных карт и Центром биометрических технологий. Скоробогатова считает, что биоэквайринг будет не менее удобен, чем обычные карты и более безопасен.
«С точки зрения инноваций, это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях», — сказала Скоробогатова.
Оплатить с помощью биоэвайринга можно будет до определенной суммы. Ввести эту инициативу планируют до конца этого года.
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Оно надо ?