В ЦБ решили запустить систему оплаты в магазинах по лицу

«С точки зрения инноваций, это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях», — сказала Скоробогатова.

Оплатить с помощью биоэвайринга можно будет до определенной суммы. Ввести эту инициативу планируют до конца этого года.







