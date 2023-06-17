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Девушка столкнулась с суровой реальностью в Германии

Девушка столкнулась с суровой реальностью в Германии

Автор:
17 июня 2023 09:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   бытовуха   пмж   работа   релоканты   эмигранты   
2188
8

Небольшая зарисовка о буднях поуехавших.

А начиналось так красиво, не жизнь а сказка, мечта поэта!


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Но буквально через несколько месяцев выяснилось, что сказка-то оказывается чем дальше тем страшнее. И арабы уже не ааа, а самые настоящие А-ААА-А!

А кто говорил, что будет легко?


А ведь еще и работать надо, денежка имеет свойство заканчиваться.

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Метки: Германия   бытовуха   пмж   работа   релоканты   эмигранты   
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21  комментарий
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22k
Слепой Пью Час назад
Еще одна дура попутала туризм с эмиграцией.
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4k
Maksim Piskunov 3 минуты назад
Блин, рань... Жесть.
Здесь пекарни в 6 часов все уже открыты, а некоторые уже с 5 часов работают. Потому что народ на работу в это время в основном и выезжает.
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Pechenegiatakuyt 3 минуты назад
Девушка в эссене с такими закидонами будет там своим эссеном работать
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1k
AlterRusse 4 минуты назад
Ну про 8:30 уже достаточно написали

Уточню про доставку стиралки.
Стандартная доставка(самая дешовая)- всегда до подъезда или бордюра. Хочешь на этаж или в подвал(в Герамнии очень часто в своих домах)- плати отдельно. Причём стоит это совсем недорого. В прошлом году купили стиралку, доставка 60 евро плюс 10 чтобы спистили в подвал и забрали старую.
При покупке продацы всегда спрашивают, если онлайн- есть выбор вида доставки.
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14k
котегRUS 36 минут назад
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55k
Олег 39 минут назад
обкуренные арабы её не изнасиловали? Не верю! И как стиралка попала на верхний этаж тоже не понятно
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32k
Юр21 50 минут назад
Скажите кто нибудь этой дуре что 8-30 - это начало рабочего дня.
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7k
tamin 50 минут назад
Слушай, оставайся! Там цивилизация, хорошо. Не надо в нашу дремучую Россию. Так хорошо без вас было в мск. Так нет же, вернулись обратно
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8k
ишты 59 минут назад
"8.30 утра. Я не беру трубки в такую рань" - рань?! Какую вакансию она ищет - ночного сторожа?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Искренне сочувствую! Сразу видно, что интеллигентная возвышенная, ёпта, девушка попала в такое ужасное окружение, грубую, б..дь, среду.
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55k
zloykoyot Час назад
Главное найти причину чтобы эту плесень назад не пускать. Свалила из ненавистной ей рашки - попутного ветра и барабан на шею. Пусть до усёру свободой и сытой жизнью наслаждается, пакует чемоданы и 3,14здует в Турцию сракой своей торговать.
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4k
Олег Белов Час назад
В Амстердаме на улице "красных фонарей" наверняка масса открытых вакансий. Вот только не приезжай обратно.
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10k
Том Сойер Час назад
Бу-га-гашечки-га-га, очередная лошица поехала жить в "прекрасный", комфортный и безопасный ЕС....

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