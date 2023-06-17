Девушка столкнулась с суровой реальностью в Германии

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Небольшая зарисовка о буднях поуехавших.
А начиналось так красиво, не жизнь а сказка, мечта поэта!
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Но буквально через несколько месяцев выяснилось, что сказка-то оказывается чем дальше тем страшнее. И арабы уже не ааа, а самые настоящие А-ААА-А!
А кто говорил, что будет легко?
А ведь еще и работать надо, денежка имеет свойство заканчиваться.
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Здесь пекарни в 6 часов все уже открыты, а некоторые уже с 5 часов работают. Потому что народ на работу в это время в основном и выезжает.
Уточню про доставку стиралки.
Стандартная доставка(самая дешовая)- всегда до подъезда или бордюра. Хочешь на этаж или в подвал(в Герамнии очень часто в своих домах)- плати отдельно. Причём стоит это совсем недорого. В прошлом году купили стиралку, доставка 60 евро плюс 10 чтобы спистили в подвал и забрали старую.
При покупке продацы всегда спрашивают, если онлайн- есть выбор вида доставки.