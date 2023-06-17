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Водитель маршрутки отказался везти подростка, пока ему не придёт уведомление о переводе денег за проезд

Водитель маршрутки отказался везти подростка, пока ему не придёт уведомление о переводе денег за проезд

Автор:
17 июня 2023 08:54
Метки: видео   водитель   люди   маршрутка   оплата   пассажир   перевод   проезд   
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Подросток перевёл оплату за проезд на карту. Но водителю не пришло уведомление о переводе: водитель стал кричать на парня, остановил маршрутку и отказался продолжать поездку. За парня вступились пассажиры и убедили водителя в том, что мальчик честно перевёл деньги.

"Странная транспортная компания Домтрансавто выиграла конкурс. И теперь, мало того, нет нормальных автобусов, но и оплата должна производиться водителю на его личную карту. Большое спасибо всем пассажирам за помощь, в конце водитель заплакал", - рассказала пассажирка.

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Метки: видео   водитель   люди   маршрутка   оплата   пассажир   перевод   проезд   
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2k
Alex 2 часа назад
Кто обезьяну за руль посадил?
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1k
SmartCat101 53 минуты назад
опять овцеёб за рулем общественного транспорта !!! а чего вы ожидали от барана?
гнать всю эту мразоту черножопую обратно аулы !!
и конторе где такие работают устроить проверку по полной
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55k
Олег Час назад
в автобусе обязан стоять терминал и сканер билетов, которые продают в кассе. И все эти переводы уйдут в прошлое вместе с подобными конфликтами
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24k
MrGod Час назад
У нас в регионе уже больше года действует правило - не работает валидатор, пассажир едет бесплатно, это проблема водителя а не пассажира и переводами на карту не напрягаются.
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10k
Том Сойер Час назад
Без лишних слов....

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1k
ChePaev Час назад
за прием денег переводом на личную карту водителя, вместо платежного терминала оплаты с квитанцией об оплате надо вообще лишать права занятия этим видом деятельности. А то з.а.е.б.а.л.и, кругом эти "переводчики" - в магазин зайдешь хозяйственный - сидит мурло и рассказывает мне уже который год историю что в данный момент терминал сломался, просьба оплатить переводом. "нахуй", говорю мне твои переводы? Ты не хочешь платить банку 15% за эквайринг? Отлично, делай мне скидку 10% и я оплачу тебе переводом, а то ты хочешь жить хорошо за мой счет, а мне вот например за оплату картой банка через терминал за каждую покупку кэшбэк банк присылает и за месяц набегает кэшбэка на полный бак 95-го бензина. Ты хочешь кататься за мой счет на моем бензине?
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