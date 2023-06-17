Водитель маршрутки отказался везти подростка, пока ему не придёт уведомление о переводе денег за проезд

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Подросток перевёл оплату за проезд на карту. Но водителю не пришло уведомление о переводе: водитель стал кричать на парня, остановил маршрутку и отказался продолжать поездку. За парня вступились пассажиры и убедили водителя в том, что мальчик честно перевёл деньги.
"Странная транспортная компания Домтрансавто выиграла конкурс. И теперь, мало того, нет нормальных автобусов, но и оплата должна производиться водителю на его личную карту. Большое спасибо всем пассажирам за помощь, в конце водитель заплакал", - рассказала пассажирка.
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гнать всю эту мразоту черножопую обратно аулы !!
и конторе где такие работают устроить проверку по полной