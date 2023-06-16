Археологи нашли в Германии отлично сохранившийся 3000-летний бронзовый меч



В настоящее время выясняется, был ли меч изготовлен в Баварии или же был импортирован сюда. В бронзовом веке было три основных центра распространения восьмиугольных мечей этого типа: один в Южной Германии, а другие в Северной Германии и Дании.



Сравнение методов литья и украшения показывает, что в то время как некоторые из восьмиугольных мечей на Севере могут быть подлинным импортом или работой «бродячих мастеров», другие могут быть копиями южногерманских образцов.



«Меч и захоронение еще предстоит изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку. Но уже можно сказать: состояние исключительное! Такая находка большая редкость!», - сказал глава Баварского государственного управления по охране памятников Матиас Пфайль.