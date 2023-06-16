Археологи нашли в Германии отлично сохранившийся 3000-летний бронзовый меч

Археологи обнаружили бронзовый меч возрастом более 3000 лет во время раскопок в городе Нёрдлинген в Баварии (Германия). Об открытии было объявлено в пресс-релизе Баварского государственного управления по охране памятников.
Меч был найден среди захоронения инвентаря и оружия, рядом с останками мужчины, женщины и ребенка. Ученые отмечают, что до сих пор неясно, какие отношения могли быть между этими людьми.
Находка представляет собой восьмигранный меч с восьмиугольной рукоятью, полностью сделанный из бронзы. Производство восьмигранных мечей сложное, поскольку рукоять отливается поверх лезвия (так называемое накладное литье). Украшение выполнено инкрустацией и с использованием клейм. В то время как реальных заклепок две, еще одна пара заклепок только подразумевается. Несмотря на трудоемкость изготовления и отсутствие следов удара, можно предположить, что это было настоящее оружие. Центр тяжести в передней части клинка свидетельствует о преимущественно рубящем балансе.
В настоящее время выясняется, был ли меч изготовлен в Баварии или же был импортирован сюда. В бронзовом веке было три основных центра распространения восьмиугольных мечей этого типа: один в Южной Германии, а другие в Северной Германии и Дании.
Сравнение методов литья и украшения показывает, что в то время как некоторые из восьмиугольных мечей на Севере могут быть подлинным импортом или работой «бродячих мастеров», другие могут быть копиями южногерманских образцов.
«Меч и захоронение еще предстоит изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку. Но уже можно сказать: состояние исключительное! Такая находка большая редкость!», - сказал глава Баварского государственного управления по охране памятников Матиас Пфайль.
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