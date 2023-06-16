FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8334 поста • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Археологи нашли в Германии отлично сохранившийся 3000-летний бронзовый меч

Археологи нашли в Германии отлично сохранившийся 3000-летний бронзовый меч

Автор:
16 июня 2023 12:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   археологи   в мире   меч   новости   раскопки   удивительно   
1090
2

Археологи обнаружили бронзовый меч возрастом более 3000 лет во время раскопок в городе Нёрдлинген в Баварии (Германия). Об открытии было объявлено в пресс-релизе Баварского государственного управления по охране памятников.

Меч был найден среди захоронения инвентаря и оружия, рядом с останками мужчины, женщины и ребенка. Ученые отмечают, что до сих пор неясно, какие отношения могли быть между этими людьми.
 
Находка представляет собой восьмигранный меч с восьмиугольной рукоятью, полностью сделанный из бронзы. Производство восьмигранных мечей сложное, поскольку рукоять отливается поверх лезвия (так называемое накладное литье). Украшение выполнено инкрустацией и с использованием клейм. В то время как реальных заклепок две, еще одна пара заклепок только подразумевается. Несмотря на трудоемкость изготовления и отсутствие следов удара, можно предположить, что это было настоящее оружие. Центр тяжести в передней части клинка свидетельствует о преимущественно рубящем балансе.
 


В настоящее время выясняется, был ли меч изготовлен в Баварии или же был импортирован сюда. В бронзовом веке было три основных центра распространения восьмиугольных мечей этого типа: один в Южной Германии, а другие в Северной Германии и Дании.
 
Сравнение методов литья и украшения показывает, что в то время как некоторые из восьмиугольных мечей на Севере могут быть подлинным импортом или работой «бродячих мастеров», другие могут быть копиями южногерманских образцов.
 
«Меч и захоронение еще предстоит изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку. Но уже можно сказать: состояние исключительное! Такая находка большая редкость!», - сказал глава Баварского государственного управления по охране памятников Матиас Пфайль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Германия   археологи   в мире   меч   новости   раскопки   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90k
Херанука Паибалу 44 минуты назад
видны наконечники стрел и подвесная табличка
состояние удивительное
такое возможно только в болоте без доступа кислорода...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1157640



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Как купить дом и не остаться в лопухах
Как купить дом и не остаться в лопухах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Прикол#ДТП#Автовсячина#кино#Китай#негатив#США
#в мире#машина#Юмор#история#новости#подборка#факты#драка#позитив#удивительно
#интересно#автомобили#животные#аварии#авто аварии#интересное#картинки#смерть#Приколы#Жизнь
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться