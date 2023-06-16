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В Питере врач-азербайджанец с презрением общался со старушкой, к которой пришел на вызов

В Питере врач-азербайджанец с презрением общался со старушкой, к которой пришел на вызов

Автор:
16 июня 2023 09:36
Метки: азербайджанец   видер   врач   люди   негатив   презрение   старушка   
1385
1
1

В квартире пенсионерки было не убрано и много кошек, поскольку женщина испытывала трудности с передвижением. Всё это "ценный иностранный специалист" снимал на видео, а потом еще и выложил это в местный чат.



Многие пользователи соцсетей возмутились нарушению врачебной этики и такому презрительному отношению к больной пациентке.


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Метки: азербайджанец   видер   врач   люди   негатив   презрение   старушка   
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11  комментариев
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4k
iovan2011 2 часа назад
А в чем он не прав? Просто жесть, ни государству, ни родственникам никто не нужен! Такой менталитет у людей. На Кавказе такое вряд ли встретишь
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14k
Jearom 21 минуту назад
да какой он участковый... безмозглыш очередной. Участковый врач обязан знать весь свой контингент - кто с чем, кто прикидывается.
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1
dotams Полчаса назад
Если бы он у себя так повел его бы как ссаного кота выкину ли бы. Нашей же власти похрену, что такая скотина работает.
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−14
Валера Петров 43 минуты назад
Автор, в таких постах должны быть ссылки на соцсети звереныша.
ФИО, а не тупое перепечатывание.
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852
vadimbar Час назад
Азерба, и этим всё сказано. Вот и лезет из него южная мерзость.
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13k
Shtoppi Час назад
снимать на телефон пациентов в унизительных обстоятельствах это теперь такая фишка у звероврачей, чтобы потом в соцсетях выкладывать?
пусть этот "врач" пи_дует в свой кишлак/аул и там зверей залечивает себе подобных, и на телефон потом снимает. ху_йло, суакб_ть!!!
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
жили у бабушки кошки. а потом ещё какое-то животное заявилось
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