В Питере врач-азербайджанец с презрением общался со старушкой, к которой пришел на вызов

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В квартире пенсионерки было не убрано и много кошек, поскольку женщина испытывала трудности с передвижением. Всё это "ценный иностранный специалист" снимал на видео, а потом еще и выложил это в местный чат.
Многие пользователи соцсетей возмутились нарушению врачебной этики и такому презрительному отношению к больной пациентке.
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ФИО, а не тупое перепечатывание.
пусть этот "врач" пи_дует в свой кишлак/аул и там зверей залечивает себе подобных, и на телефон потом снимает. ху_йло, суакб_ть!!!