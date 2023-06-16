FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 524 поста • 299 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Приморский школьник украл 117 тысяч рублей у матери, чтобы купить скин ножа в игре

Приморский школьник украл 117 тысяч рублей у матери, чтобы купить скин ножа в игре

Автор:
16 июня 2023 09:15
Сообщество : Игромир
Метки: геймер   дети   игра   нет мозгов   новости   скин ножа   фейл   
958
2

Мечта обошлась дорого — почти 6 маминых зарплат.

Екатерина работает воспитательницей в детском саду за 21 тысячу рублей в месяц. Все накопления кидала на карту на чёрный день. Он настал: проверив баланс, накоплений она не нашла.

Воришка спалился по странному переводу на 117 тысяч. Легендарный «Керамбит Gold» школьник не получил, потому что перевёл деньги незнакомцу в телеграмме.


Екатерина уже обратилась в полицию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: геймер   дети   игра   нет мозгов   новости   скин ножа   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
zlopisec Час назад
Ну... будет вполне справедливо разрешить матери продать почку мелкого тупого засранца....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
872
Шурман 11 минут назад
У нас тоже играет постоянно но только после того как будут сделаны уроки , тоже просит раз в неделю пополнять баланс на играх в целом 10 евро в неделю выходит , это роблокс и контерстрайк . Правда теперь ему это все надоело он нашел какую программу писать музыку и увлекся теперь на эту программу просит что бы купить там какие то эффекты и тд .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Полчаса назад
Вот это все, что надо знать о сегодняшнем поколении. Поколение глистов. Лучше примера и не найдешь. Если я в школьные годы на летних каникулах помощником почтальона подрабатывал, развозя на велике газеты и письма, заработав какие то деньги, отдавал их родителям то тут все совсем наоборот, утырок, у матери, воспитателя детсада, тиснул не 50 руб на мороженое а 117 тыс на какую то дичь компьютерную, но зато попроси его на турнике раз подтянуться, он на него запрыгнуть не сможет, а потом эти глисты естесстно в армию не годны и по жизни далее глистами и живут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Полчаса назад
у меня сыну 12 лет, тоже играет в эту КСгоу, но насчет платных скинов, он постоянно удивляется - кто эти долбоящеры, которые покупают это говно за такие деньги...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Том Сойер 52 минуты назад
Прописать мальцу курс лечения..... Долговременный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

899064



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#Прикол#аварии#Автовсячина#интересное#факты#позитив#удивительно
#фото#автомобили#Юмор#история#ДТП#подборка#Китай#фильм#собака#Жизнь
#интересно#автомир#животные#новости#авто аварии#кино#США#смерть#картинки#Россия
Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться