Приморский школьник украл 117 тысяч рублей у матери, чтобы купить скин ножа в игре

958
2
Мечта обошлась дорого — почти 6 маминых зарплат.
Екатерина работает воспитательницей в детском саду за 21 тысячу рублей в месяц. Все накопления кидала на карту на чёрный день. Он настал: проверив баланс, накоплений она не нашла.
Воришка спалился по странному переводу на 117 тысяч. Легендарный «Керамбит Gold» школьник не получил, потому что перевёл деньги незнакомцу в телеграмме.
Екатерина уже обратилась в полицию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров