Приморский школьник украл 117 тысяч рублей у матери, чтобы купить скин ножа в игре

Екатерина работает воспитательницей в детском саду за 21 тысячу рублей в месяц. Все накопления кидала на карту на чёрный день. Он настал: проверив баланс, накоплений она не нашла.



Воришка спалился по странному переводу на 117 тысяч. Легендарный «Керамбит Gold» школьник не получил, потому что перевёл деньги незнакомцу в телеграмме.





Екатерина уже обратилась в полицию.