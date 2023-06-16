"Сына убили!": яжемать закатила истерику во время рейда полиции в Москве

В столице бойцы Росгвардии провели рейд по выявлению нелегалов в ТЦ "Щелково". И всё шло в плановом режиме, пока на сцену не выступила мать одного из задержанных.

Женщина истерила по телефону, доказывая, что её бьют, а сына и вовсе замородовали до смерти ("вон, в крови лежит"). Мадам, видимо, не в курсе, что сопротивляющихся обычно кладут лицом в пол, а еще такие рейды снимаются на видео во избежание подобных ситуаций с наглым враньём.