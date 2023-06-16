FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7334 поста • 1009 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Сына убили!": яжемать закатила истерику во время рейда полиции в Москве

"Сына убили!": яжемать закатила истерику во время рейда полиции в Москве

Автор:
16 июня 2023 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ТЦ Щелково   видео   истерика   мигранты   нелегалы   полиция   рейд   росгвардия   яжемать   
1169
1
3

В Москве в рамках рядового рейда задержали 50 мигрантов. Некоторых из них, особо буйных, пришлось успокаивать. За одного из задержанных вступилась мать, обвинив, что ее ударили, а сыночку-корзиночку практически убили.

В столице бойцы Росгвардии провели рейд по выявлению нелегалов в ТЦ "Щелково". И всё шло в плановом режиме, пока на сцену не выступила мать одного из задержанных.


Женщина истерила по телефону, доказывая, что её бьют, а сына и вовсе замородовали до смерти ("вон, в крови лежит"). Мадам, видимо, не в курсе, что сопротивляющихся обычно кладут лицом в пол, а еще такие рейды снимаются на видео во избежание подобных ситуаций с наглым враньём.


Женщина кричала, что у неё предынфарктное состояние и она практически умирает. Видимо, вслед за сыном.



В результате рейда были задержаны около 50 мигрантов, а тем, кто трудоустроил их без разрешающих документов, будут назначены крупные штрафы. Случился ли инфаркт у артистки погорелого театра, неизвестно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ТЦ Щелково   видео   истерика   мигранты   нелегалы   полиция   рейд   росгвардия   яжемать   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex 44 минуты назад
Что-то не нравится, вали нахрен в свой аул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
29k
Aqueronte 4 минуты назад
50? А еще 500 000 почему не упаковали и не вывезли за границы Российской федерации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 5 минут назад
Как там в оргинале? Мама меня камаз убил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
leemur86 9 минут назад
В этой новости, прекрасно всё. НЕ граждане расслабились совсем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 Полчаса назад
Почему до сих пор нет вагона с пидалями? Всех посадили и на родину пусть крутят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
no. Полчаса назад
ну так и сидела бы с сыночкой дома, че приперлась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127813



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Намешалось
Намешалось
Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89
Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#история#ДТП#Автовсячина#Китай#факты#смерть#соцсети
#фото#автомобили#Юмор#животные#новости#подборка#позитив#интересное#картинки#удивительно
#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#кино#США#фильм#Приколы#Жизнь
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото) Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться