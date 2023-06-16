"Сына убили!": яжемать закатила истерику во время рейда полиции в Москве

В Москве в рамках рядового рейда задержали 50 мигрантов. Некоторых из них, особо буйных, пришлось успокаивать. За одного из задержанных вступилась мать, обвинив, что ее ударили, а сыночку-корзиночку практически убили.
В столице бойцы Росгвардии провели рейд по выявлению нелегалов в ТЦ "Щелково". И всё шло в плановом режиме, пока на сцену не выступила мать одного из задержанных.
Женщина истерила по телефону, доказывая, что её бьют, а сына и вовсе замородовали до смерти ("вон, в крови лежит"). Мадам, видимо, не в курсе, что сопротивляющихся обычно кладут лицом в пол, а еще такие рейды снимаются на видео во избежание подобных ситуаций с наглым враньём.
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Женщина кричала, что у неё предынфарктное состояние и она практически умирает. Видимо, вслед за сыном.
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В результате рейда были задержаны около 50 мигрантов, а тем, кто трудоустроил их без разрешающих документов, будут назначены крупные штрафы. Случился ли инфаркт у артистки погорелого театра, неизвестно.
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