Спалились на все 100: непридуманные истории и их попавшие герои

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Поговаривают, что даже самые крутые сотрудники Агентства неловких ситуаций не смогли бы вытащить героев данной подборки из этих передряг. Да, досталось им по полной программе.
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