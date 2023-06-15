Медработница жестоко сбросила больного пациента с кровати

В соцсетях появилось видео из палаты больницы имени Самуила Фишера в Волжском (Волгоградская область), на котором запечатлено жестокое обращение с пожилым и малоподвижным пациентом.







Инцидент, как утверждают СМИ, произошёл сегодня. Неходячий мужчина, находящийся в травматологии, попытался самостоятельно встать, чтобы набрать себе воды, но у него не хватило сил и он присел на соседнюю кровать. Этим, видимо, пожилой мужчина и вызвал гнев санитарки, которая накричала на него, а затем столкнула с кровати. От толчка в спину мужчина упал на пол и не смог самостоятельно встать. Местные СМИ пишут, что мужчина запачкал свежевыстиранное бельё на кровати и именно это вывело медработницу из себя.