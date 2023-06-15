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Медработница жестоко сбросила больного пациента с кровати

Медработница жестоко сбросила больного пациента с кровати

Автор:
15 июня 2023 18:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоградская область   Волжский   больница   видео   жестокое обращение   пациент   травматология   
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Санитарке не понравилось, что пожилой мужчина сел не на свою кровать.

В соцсетях появилось видео из палаты больницы имени Самуила Фишера в Волжском (Волгоградская область), на котором запечатлено жестокое обращение с пожилым и малоподвижным пациентом.



Инцидент, как утверждают СМИ, произошёл сегодня. Неходячий мужчина, находящийся в травматологии, попытался самостоятельно встать, чтобы набрать себе воды, но у него не хватило сил и он присел на соседнюю кровать. Этим, видимо, пожилой мужчина и вызвал гнев санитарки, которая накричала на него, а затем столкнула с кровати. От толчка в спину мужчина упал на пол и не смог самостоятельно встать. Местные СМИ пишут, что мужчина запачкал свежевыстиранное бельё на кровати и именно это вывело медработницу из себя.

В больнице имени Фишера уже в курсе случившегося. Главврач Константин Позднышев заявил, что такое отношение к больным недопустимо. По его словам, женщину уже отстранили от работы и вскоре, скорее всего, уволят. В прокуратуре Волгоградской области начали проверку, по итогам которой сотрудники ведомства пообещали принять меры реагирования.

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Метки: Волгоградская область   Волжский   больница   видео   жестокое обращение   пациент   травматология   
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18  комментариев
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Старая тварь. Ее ни к людям ни к животным нельзя пускать.
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44
Julia Sepp 14 минут назад
Да уж, смотрю совковый менталитет из бабки не вышло! А с другой стороны знаю о нехватке медработников вот они и бесятся, зарплата то маленькая а работы много! А на пенсию ей идти не вариант?
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15k
Smiley Полчаса назад
Её точно также столкнуть.
С башенного крана.
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19k
Александр Полчаса назад
Ну и мразота, я уверен что это не первая такая выходка этой твари
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4k
Natalia 40 минут назад
Я с родителями столько таких тварей натерпелась. В наглую требовали денег, даже взяв их, не делали свою работу. Издевались. И они и врачи. Я звонила 112 и плакала, меня с кем-то соединяли, записывали мой рассказ в истерике. И никаких мер не следовало. Почему не пошла дальше? Они умирали друг за другом, я настолько была потеряна и не знала, что делать. А когда их не стало, было не до медперсонала. Но я всей душой желаю этим тварям гореть в настоящем аду тут на земле до конца своих дней, лежать такими же немощными и терпеть издевательства, пока родных нет рядом.
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1
Мягкокрыл Natalia 36 минут назад
Нужно обязательно писать на таких в контролирующие вышестоящие органы. Обязательно будет проверка, вплоть до возбуждения дела. Нельзя не реагировать, такие гробят людей.
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1k
zu4ara 46 минут назад
сжечь тварь!
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3k
Aleksandr M. 52 минуты назад
Мдя. У этой свиноты ярко выраженный "Синдром вахтера".
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29k
Юрий 55 минут назад
Явно работник из пансионата строгого режима...
Ссылка vk.com
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13k
Shtoppi Час назад
на лицо "синдром вахтера". такие людишки считают: "я тут власть, а вы говно".
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14k
Терапевт Час назад
Эронично сэронизируем, чтоб была ирония...
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8k
Trenzel2003 Час назад
Просто сволочь! Да, неприятно. Да муторно убирать за инвалидами. Но если ты пришла работать, то скрепи зубами, но делай дело! Будь человеком!
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3k
poбт 2 часа назад
я так понял основной эмоциональный упор на "пожилой" ?
так это нужно еще разобраться кто из них двоих более пожилой


кстати суровый главврач на ее место уже нашел молодуху, или будет сам ссаные простыни менять?
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