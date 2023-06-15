Медработница жестоко сбросила больного пациента с кровати

Санитарке не понравилось, что пожилой мужчина сел не на свою кровать.
В соцсетях появилось видео из палаты больницы имени Самуила Фишера в Волжском (Волгоградская область), на котором запечатлено жестокое обращение с пожилым и малоподвижным пациентом.
Инцидент, как утверждают СМИ, произошёл сегодня. Неходячий мужчина, находящийся в травматологии, попытался самостоятельно встать, чтобы набрать себе воды, но у него не хватило сил и он присел на соседнюю кровать. Этим, видимо, пожилой мужчина и вызвал гнев санитарки, которая накричала на него, а затем столкнула с кровати. От толчка в спину мужчина упал на пол и не смог самостоятельно встать. Местные СМИ пишут, что мужчина запачкал свежевыстиранное бельё на кровати и именно это вывело медработницу из себя.
Источник:
В больнице имени Фишера уже в курсе случившегося. Главврач Константин Позднышев заявил, что такое отношение к больным недопустимо. По его словам, женщину уже отстранили от работы и вскоре, скорее всего, уволят. В прокуратуре Волгоградской области начали проверку, по итогам которой сотрудники ведомства пообещали принять меры реагирования.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
С башенного крана.
так это нужно еще разобраться кто из них двоих более пожилой
кстати суровый главврач на ее место уже нашел молодуху, или будет сам ссаные простыни менять?