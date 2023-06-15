FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5051 пост • 1064 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
9 глупых мифов и баек, в которые до сих пор многие ошибочно верят

9 глупых мифов и баек, в которые до сих пор многие ошибочно верят

Автор:
15 июня 2023 11:46
Сообщество : Факты
Метки: байки   интересно   мифы   прикольно   развеиваем мифы   факты обо всем   
1976
3

На сайте Reddit есть сообщество, где миллионы людей обсуждают разные темы. Сегодня в посте опубликуем переведённые выжимки из темы про самые разные заблуждения.

Мифы и байки появляются регулярно и сейчас. Заблуждения из прошлого ещё понять можно, тогда у людей не было знаний, но даже сегодня люди верят в различный бред. Давайте быстро пробежимся по самым популярным мифам.


Миф 1: Если бриться, то волосы будут расти быстрее

Неправда. Бритье вообще никак не влияет на степень или скорость роста волос. У всех индивидуально. Так пугали часто в детстве девочек, которым мамы не разрешали брить ноги в младшем возрасте.


Миф 2: Нельзя трогать птенцов

Можно трогать птенца, выпавшего из гнезда. Это старая байка, придуманная, чтобы дети не играли с цыплятами и другими птенчиками в хозяйстве. Помните, как говорили, что птица почувствует запах человека и больше не примет детёныша назад? Но птицы не тупые.


Миф 3: Паук заползёт в открытый рот, пока спишь

Это пауку вообще зачем? Чтобы умереть? Есть, конечно, случаи, когда насекомые откладывали яйца в ушной раковине, но это не рот. Так что спите спокойно, выжить в слюне могут только бактерии, но уж точно не паук.



Миф 4: Мы используем 1% мозга

Такой живучий миф, который постоянно используют люди, пытающиеся продать различные курсы по развитию мозга и интеллекта. На самом деле мы используем не какую-то часть мозга, а его полностью. Нет ни одной области мозга, которая бы не участвовала и не использовалась для чего-нибудь. В противном случае это привело бы к нарушениям.

Миф 5: Если много тестостерона, то мужик, если мало, то баба

Многие думают, что если низкий уровень тестостерона, то мужчина автоматически становится женоподобным. Но это не так. Низкий уровень ведёт к апатичности и другим симптомам.


Миф 6: Нужно пить 2-3 литра воды в день

Необходимость пить по 2-3 литра воды в день - это миф. Скорее такое придумали производители воды в бутылках. На самом деле нужно следить за водным балансом, но насильно выпивать большое количество жидкости даже вредно. Ориентироваться нужно исключительно на потребности конкретного организма. К тому же чай, кофе, алкоголь и даже суп - это всё жидкости, хотя в сети часто можно столкнуться с мыслями, что это не так.




Миф 7: Обезжиренные продукты полезные и диетические

На самом деле в обезжиренных продуктах нет смысла, во-первых, потому что не усваиваются жирорастворимые витамины, во-вторых, в них часто добавляют подсластители. Так что в обычном продукте с определенной массовой долей жира, нет ничего страшного даже для тех, кто сидит на диете.


Миф 8: Нельзя мочить манту

Помните этот запрет из детства? На самом деле мочить манту можно, даже купаться в бассейне или речке не противопоказано, это на результат не влияет. Не мочить советуют потому, что прикасаться/чесать/тереть не стоит. Особенно детям.

Миф 9: Надо носить очки с меньшими диоптриями, чтобы не портить зрение

Многие считают, что глаза перестают работать в полной мере, из-за чего ухудшается и зрение, когда носишь очки и линзы. Потому надо давать им "работать", используя частичную коррекцию (меньшие диоптрии). Однако такие фокусы никак не улучшают зрение, а могут даже ухудшить ситуацию, если всё время напрягать глаза.


А вы знаете ещё какие-то глупые заблуждения?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: байки   интересно   мифы   прикольно   развеиваем мифы   факты обо всем   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Juli 41 минуту назад
если много и упорно работать - обязательно разбогатеешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
95
Evgeniy Melnik 14 секунд назад
Главный миф- рассол поможет от похмелья.Только водка с хорошей и горячей закуской. Стёпа Лиходеев не даст соврать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав 5 минут назад
Насчет птенцов не миф. У меня знакомый орнитолог говорил, что даже гнезда с яйцами некоторых птиц (в частности соловья) трогать нельзя, или они туда уже не вернутся никогда, только издалека фоткать. Птенца, которого трогали могут отторгнуть также.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вероника 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Serg2001 15 минут назад
Самый главный миф, что она может слипнуться...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
779
АлоКин Полчаса назад
Не слипается! Вот сколько бы не ел, не слипается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 48 минут назад
Волосы на ладошках тоже [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
ruslan d 48 минут назад
Про очки и линзы , это не миф , их реально делаю чуть слабей ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов 55 минут назад
1. Неправда. Бритье вообще никак не влияет на степень или скорость роста волос. У всех индивидуально. Так пугали часто в детстве девочек, которым мамы не разрешали брить ноги в младшем возрасте.

Полная лажа, после бритья волосы растут быстрее и гуще. Тупо больше ресурсов для роста и организм стремится нарастить потери. Но через некоторое время рост сбавляет обороты до обычного темпа
Более того, экспериментальным образом установил, что если сбрить бороду, волосы на голове становятся менее седыми.

2. Можно трогать птенца, выпавшего из гнезда. Это старая байка, придуманная, чтобы дети не играли с цыплятами и другими птенчиками в хозяйстве. Помните, как говорили, что птица почувствует запах человека и больше не примет детёныша назад? Но птицы не тупые.

Фигня. Нельзя. Как и многих животных. Может и примут, но могут банально заклевать. Запах для животных очень существенен. Кроме того, часть птенцов родители (или братья) специально выкинули из гнезда. Выкидывают слабых и лишних. Например, знаменитые аисты этим занимаются постоянно

3. Миф 3: Паук заползёт в открытый рот, пока спишь Это пауку вообще зачем? Чтобы умереть? Есть, конечно, случаи, когда насекомые откладывали яйца в ушной раковине, но это не рот. Так что спите спокойно, выжить в слюне могут только бактерии, но уж точно не паук.

Специально не заползёт, но попасть может. Дальше статистика - где пауков много, это случается чаще

Миф 4: Мы используем 1% мозга Такой живучий миф, который постоянно используют люди, пытающиеся продать различные курсы по развитию мозга и интеллекта. На самом деле мы используем не какую-то часть мозга, а его полностью. Нет ни одной области мозга, которая бы не участвовала и не использовалась для чего-нибудь. В противном случае это привело бы к нарушениям.

Ерунда. Имеется ввиду "думательная часть", причём одновременно. Части, ответственные за переферию (зрение,слух, управление внутренними органами и двигательным аппаратоме ), естественно, работают полностью и постоянно. Часть, ответственная за интеллект, память и т.д., используется по мере надобности. И тут всё зависит от мощности интеллекта. Но это не значит, что данные части вообще не работают. Это как компьютер - пустые ячейки памяти и неиспользуемые мощности процессора всё равно поглощают энергию, хоть и не в полной мере. Технически - это работа, с нулевым результатом.

Миф 5: Если много тестостерона, то мужик, если мало, то баба Многие думают, что если низкий уровень тестостерона, то мужчина автоматически становится женоподобным. Но это не так. Низкий уровень ведёт к апатичности и другим симптомам.

Просто перевирание фактов. Мужской организм вырабатывает тестостерона гораздо больше, чем женский. Поэтому по уровню можно определить мужик или баба, не глядя на анатомию. Но бывают сбои, сигнал для медиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 56 минут назад
Не полировать водку пивом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt Час назад
Ааа этож кукурузина))) тогда всё правда, всё так и есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Smiley Час назад
Мы используем 1% мозга...
Это относится к слепой кукурузине в полной мере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt Час назад
Не 1% , а 10%. Манту мочить нельзя было в то время когда анализ делался накожно , а не инъекцией. Воду пить надо, обмен жидкости в организме должен быть. Автор из тех амёб, что живут по советам интернета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Час назад
в такое верят разве что дети малые, а из тех кто постарше - приматы с низким уровнем интеллекта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51465



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#история#аварии#Автовсячина#позитив#Россия#собака#наука
#в мире#машина#Юмор#животные#ДТП#подборка#интересное#кино#забавно#соцсети
#интересно#автомир#Прикол#новости#авто аварии#Китай#факты#СССР#картинки#удивительно
Бойкот и точка Бойкот и точка В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться