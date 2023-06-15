9 глупых мифов и баек, в которые до сих пор многие ошибочно верят

На сайте Reddit есть сообщество, где миллионы людей обсуждают разные темы. Сегодня в посте опубликуем переведённые выжимки из темы про самые разные заблуждения.
Мифы и байки появляются регулярно и сейчас. Заблуждения из прошлого ещё понять можно, тогда у людей не было знаний, но даже сегодня люди верят в различный бред. Давайте быстро пробежимся по самым популярным мифам.
Миф 1: Если бриться, то волосы будут расти быстрее
Неправда. Бритье вообще никак не влияет на степень или скорость роста волос. У всех индивидуально. Так пугали часто в детстве девочек, которым мамы не разрешали брить ноги в младшем возрасте.
Миф 2: Нельзя трогать птенцов
Можно трогать птенца, выпавшего из гнезда. Это старая байка, придуманная, чтобы дети не играли с цыплятами и другими птенчиками в хозяйстве. Помните, как говорили, что птица почувствует запах человека и больше не примет детёныша назад? Но птицы не тупые.
Миф 3: Паук заползёт в открытый рот, пока спишь
Это пауку вообще зачем? Чтобы умереть? Есть, конечно, случаи, когда насекомые откладывали яйца в ушной раковине, но это не рот. Так что спите спокойно, выжить в слюне могут только бактерии, но уж точно не паук.
Миф 4: Мы используем 1% мозга
Такой живучий миф, который постоянно используют люди, пытающиеся продать различные курсы по развитию мозга и интеллекта. На самом деле мы используем не какую-то часть мозга, а его полностью. Нет ни одной области мозга, которая бы не участвовала и не использовалась для чего-нибудь. В противном случае это привело бы к нарушениям.
Миф 5: Если много тестостерона, то мужик, если мало, то баба
Многие думают, что если низкий уровень тестостерона, то мужчина автоматически становится женоподобным. Но это не так. Низкий уровень ведёт к апатичности и другим симптомам.
Миф 6: Нужно пить 2-3 литра воды в день
Необходимость пить по 2-3 литра воды в день - это миф. Скорее такое придумали производители воды в бутылках. На самом деле нужно следить за водным балансом, но насильно выпивать большое количество жидкости даже вредно. Ориентироваться нужно исключительно на потребности конкретного организма. К тому же чай, кофе, алкоголь и даже суп - это всё жидкости, хотя в сети часто можно столкнуться с мыслями, что это не так.
Миф 7: Обезжиренные продукты полезные и диетические
На самом деле в обезжиренных продуктах нет смысла, во-первых, потому что не усваиваются жирорастворимые витамины, во-вторых, в них часто добавляют подсластители. Так что в обычном продукте с определенной массовой долей жира, нет ничего страшного даже для тех, кто сидит на диете.
Миф 8: Нельзя мочить манту
Помните этот запрет из детства? На самом деле мочить манту можно, даже купаться в бассейне или речке не противопоказано, это на результат не влияет. Не мочить советуют потому, что прикасаться/чесать/тереть не стоит. Особенно детям.
Миф 9: Надо носить очки с меньшими диоптриями, чтобы не портить зрение
Многие считают, что глаза перестают работать в полной мере, из-за чего ухудшается и зрение, когда носишь очки и линзы. Потому надо давать им "работать", используя частичную коррекцию (меньшие диоптрии). Однако такие фокусы никак не улучшают зрение, а могут даже ухудшить ситуацию, если всё время напрягать глаза.
А вы знаете ещё какие-то глупые заблуждения?
Источник:
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Полная лажа, после бритья волосы растут быстрее и гуще. Тупо больше ресурсов для роста и организм стремится нарастить потери. Но через некоторое время рост сбавляет обороты до обычного темпа
Более того, экспериментальным образом установил, что если сбрить бороду, волосы на голове становятся менее седыми.
2. Можно трогать птенца, выпавшего из гнезда. Это старая байка, придуманная, чтобы дети не играли с цыплятами и другими птенчиками в хозяйстве. Помните, как говорили, что птица почувствует запах человека и больше не примет детёныша назад? Но птицы не тупые.
Фигня. Нельзя. Как и многих животных. Может и примут, но могут банально заклевать. Запах для животных очень существенен. Кроме того, часть птенцов родители (или братья) специально выкинули из гнезда. Выкидывают слабых и лишних. Например, знаменитые аисты этим занимаются постоянно
3. Миф 3: Паук заползёт в открытый рот, пока спишь Это пауку вообще зачем? Чтобы умереть? Есть, конечно, случаи, когда насекомые откладывали яйца в ушной раковине, но это не рот. Так что спите спокойно, выжить в слюне могут только бактерии, но уж точно не паук.
Специально не заползёт, но попасть может. Дальше статистика - где пауков много, это случается чаще
Миф 4: Мы используем 1% мозга Такой живучий миф, который постоянно используют люди, пытающиеся продать различные курсы по развитию мозга и интеллекта. На самом деле мы используем не какую-то часть мозга, а его полностью. Нет ни одной области мозга, которая бы не участвовала и не использовалась для чего-нибудь. В противном случае это привело бы к нарушениям.
Ерунда. Имеется ввиду "думательная часть", причём одновременно. Части, ответственные за переферию (зрение,слух, управление внутренними органами и двигательным аппаратоме ), естественно, работают полностью и постоянно. Часть, ответственная за интеллект, память и т.д., используется по мере надобности. И тут всё зависит от мощности интеллекта. Но это не значит, что данные части вообще не работают. Это как компьютер - пустые ячейки памяти и неиспользуемые мощности процессора всё равно поглощают энергию, хоть и не в полной мере. Технически - это работа, с нулевым результатом.
Миф 5: Если много тестостерона, то мужик, если мало, то баба Многие думают, что если низкий уровень тестостерона, то мужчина автоматически становится женоподобным. Но это не так. Низкий уровень ведёт к апатичности и другим симптомам.
Просто перевирание фактов. Мужской организм вырабатывает тестостерона гораздо больше, чем женский. Поэтому по уровню можно определить мужик или баба, не глядя на анатомию. Но бывают сбои, сигнал для медиков.
Это относится к слепой кукурузине в полной мере.