9 глупых мифов и баек, в которые до сих пор многие ошибочно верят

Мифы и байки появляются регулярно и сейчас. Заблуждения из прошлого ещё понять можно, тогда у людей не было знаний, но даже сегодня люди верят в различный бред. Давайте быстро пробежимся по самым популярным мифам.

Миф 1: Если бриться, то волосы будут расти быстрее

Неправда. Бритье вообще никак не влияет на степень или скорость роста волос. У всех индивидуально. Так пугали часто в детстве девочек, которым мамы не разрешали брить ноги в младшем возрасте.

Миф 2: Нельзя трогать птенцов

Можно трогать птенца, выпавшего из гнезда. Это старая байка, придуманная, чтобы дети не играли с цыплятами и другими птенчиками в хозяйстве. Помните, как говорили, что птица почувствует запах человека и больше не примет детёныша назад? Но птицы не тупые.

Миф 3: Паук заползёт в открытый рот, пока спишь

Это пауку вообще зачем? Чтобы умереть? Есть, конечно, случаи, когда насекомые откладывали яйца в ушной раковине, но это не рот. Так что спите спокойно, выжить в слюне могут только бактерии, но уж точно не паук.