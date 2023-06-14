18 наглядных причин бояться удара молнии

В современном мире люди как-то позабыли об опасности, которую таит в себе гроза — а чего бояться, если на каждом шагу стоят громоотводы, а за эффектными сверкающими молниями можно понаблюдать из уюта своей сухой и теплой квартиры? Но эти фото служат напоминанием, что человек еще не окончательно обуздал буйную стихию...
1. Молния ударила прямо в унитаз, проскочив через вентиляционные отверстия в жилом многоквартирном доме
2. Молния угодила прямиком в Boeing 787-9 авиакомпании American Airlines. Теперь самолет выглядит так, будто стал жертвой поножовщины
10. После удара молнии эта удочка теперь выглядит как главный герой следующего фильма Тима Бертона
14. Это красные спрайты — редкий вид молнии, образующийся над суперъячейкой (разновидностью грозового облака). Безвредны, но выглядят жутко
15. Мужчина спокойно шел по улице, когда молния вдруг ударила в его зонтик и спустилась по нему бедолаге в руку
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вполне достаточно школьных уроков физики.