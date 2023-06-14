18 наглядных причин бояться удара молнии

В современном мире люди как-то позабыли об опасности, которую таит в себе гроза — а чего бояться, если на каждом шагу стоят громоотводы, а за эффектными сверкающими молниями можно понаблюдать из уюта своей сухой и теплой квартиры? Но эти фото служат напоминанием, что человек еще не окончательно обуздал буйную стихию...