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18 наглядных причин бояться удара молнии

18 наглядных причин бояться удара молнии

Автор:
14 июня 2023 22:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   гроза   интересно   молния   удар молнии   удивительное рядом   
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В современном мире люди как-то позабыли об опасности, которую таит в себе гроза — а чего бояться, если на каждом шагу стоят громоотводы, а за эффектными сверкающими молниями можно понаблюдать из уюта своей сухой и теплой квартиры? Но эти фото служат напоминанием, что человек еще не окончательно обуздал буйную стихию...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   гроза   интересно   молния   удар молнии   удивительное рядом   
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3  комментария
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62k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
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7k
newegg 3 минуты назад
Мне совсем не надо наглядных причин, чтоб опасаться удара молнии.
Вполне достаточно школьных уроков физики.
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18k
Bill 14 минут назад
Мужик с зонтиком оказался круче бизона. Это был Чак Норрис?
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