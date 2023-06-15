Луи де Фюнес: кино прославило, кино и сгубило

Актёрской профессии некоторые люди отдаются без остатка. На пике свой популярности Луи де Фюнес много снимался. Продюсеры прекрасно понимали, что если в фильме снимается Фюнес, то фильм ждет успех. По этой причине они щедро страховали актера, но здоровье актера с каждым годом становилось всё хуже и хуже.
После съемок в фильме "Приключения раввина Якова" Луи де Фюнес должен был сниматься в очередном фильме под названием "Крокодил".
Страховщикам пришлось усилить бдительность, так как актер чувствовал себя неважно. Но врачи говорили - "всё нормально".
В новом фильме Луи де Фюнес должен был играть южноамериканского диктатора-революционера.
По замыслу фильма, диктора помещают в тюрьму, откуда он бежит в джунгли. Там он натыкается на партизан, надеясь с их помощью вернуться к власти.
В фильме было предусмотрено, что на протяжении всего действия актерами будет совершаться множество трюков. По этой причине Луи де Фюнес был направлен на обследование к кардиологам.
- У вас сердце юноши! - сказал кардиолог уже старенькому актеру.
Через три дня у Луи де Фюнеса был сердечный приступ.
Жена актера позвонила кардиологу, на что тот ответил, мол, это просто проблемы с пищеводом.
Слушать кардиолога не стали и отправили Луи де Фюнеса в больницу, где сказали, что у него инфаркт.
Сведения о здоровье актера были противоречивые. Сам он шел на поправку, но заведующий отделением зачем-то сказал семье, что Луи уже ничего не светит.
Но, к счастью, плохие прогнозы не оправдались, актер действительно пошел на поправку.
А на Пасху случился новый приступ. Чудом актера спасли. Вопреки пессимистичным прогнозам, он уверенно шел на поправку.
Когда он был выписан из больницы, то стал больше уделять внимания своему здоровью. По строгой рекомендации врачей Луи де Фюнесу была рекомендована жесткая диета. К этому он был готов. Но врачи пошли дальше - они запретили ему сниматься в кино.
Только вот недолго актер просидел без работы. Он просто не смог отказать Клоду Зиди сыграть главную роль в фильме "Крылышко или ножка". Только вот ни одна страховая компания уже не брала на себя риск страховать актера.
- Утомляться мне нельзя, - сказал Фюнес. - Я перестану играть в прежнем ритме.
На съемках фильма "Крылышко или ножка" Луи де Фюнес оценил талант комика Колюша.
- Это феноменальный актер, - говорил про него Фюнес.
После фильма "Крылышко или ножка" Луи де Фюнес еще снялся в нескольких фильмах. Но, как он и обещал себе, в этих фильмах он уже действовал не столь эксцентрично, выбрав для себя наиболее оптимальный ритм. Это, например, хорошо видно в фильме "Суп с капустой".
Что удивительно, после двух инфарктов актер сыграл главные роли в фильмах про жандармов - "Инопланетяне" и "Жандарметки".
Но работа не пошла ему на пользу. В 1983 году у него вновь случился сердечный приступ, который стал критическим для актера. 27 января 1983 года Луи де Фюнеса не стало.
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