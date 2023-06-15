Луи де Фюнес: кино прославило, кино и сгубило

В новом фильме Луи де Фюнес должен был играть южноамериканского диктатора-революционера.

По замыслу фильма, диктора помещают в тюрьму, откуда он бежит в джунгли. Там он натыкается на партизан, надеясь с их помощью вернуться к власти.

В фильме было предусмотрено, что на протяжении всего действия актерами будет совершаться множество трюков. По этой причине Луи де Фюнес был направлен на обследование к кардиологам.

- У вас сердце юноши! - сказал кардиолог уже старенькому актеру.

Через три дня у Луи де Фюнеса был сердечный приступ.