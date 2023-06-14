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Смертельный рацион, с помощью которого самцы дрофы привлекают партнёрш

Смертельный рацион, с помощью которого самцы дрофы привлекают партнёрш

Автор:
14 июня 2023 12:17
Сообщество : Животные
Метки: брачный сезон   дрофа   жук-нарывник   насекомое   очищение   паразит   птица   ухаживание   яд   
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Птицы в плане привлечения второй половинки демонстрируют такие чудеса изобретательности, что впору поучиться людям. И заливистые трели выдают, и изящно танцуют, и подарки вычурные преподносят. Даже раздувают оперение до принятия невероятной формы. Но эта гордая птица пошла в вопросе ухаживания дальше других.

Обычные танцы-шманцы дрофы тоже организуют, чтобы привлечь внимание симпатичной потенциальной партнёрши. Если у крылатых обнаружится взаимная симпатия, то после акта любви потенциальный же папаша старается тихо сделать ноги: воспитывать птенчиков в его планы не входит.

Но есть у представителей сильной половины дроф одна особенность за  гранью. В период брачных игр они резко меняют рацион и начинают налегать на специфические «деликатесы». Дрофы активно точат ядовитые травы и ещё более ядовитых насекомых. Словно спешат покинуть этот мир и уйти в лучший из-за несчастной любви.

Но в действительности таким способом пернатые женихи наоборот приводят себя в порядок. Дело в том, что дрофы довольно легко хватают всякие болячки. И в терапевтических и профилактических целях от души угощаются жуками-нарывниками. Это одно из самых опасных насекомых нашей страны. Нарывники ядовиты, но яд кантаридин активизируется только если проглотить красавца. Кстати, если симпатичную козявку случайно (или умышленно) употребит человек, то яд вызовет кучу кожных проблем – язвы, волдыри, нагноения. Способность и дала название насекомому.

Но птицы интуитивно знают меру. Ту самую границу, перейдя которую можно отправиться к прадрофам. И употребляют ядовитой гадости ровно столько, чтобы очистить организм, но переусердствовать.

Самцам для ритуальной церемонии надо много сил и энергии. А ослабленный инфекцией и паразитами организм просто не выдюжит ни ритуала, ни последующих плотских наслаждений.

Кстати, некоторые самочки на раздувание щёк и перьев ухажёров не ведутся. И даже требуют предъявить на предмет осмотра некоторые интимные части организма. Дабы проверить, а не сидит ли внутри что-то ненужное и непрошенное.

Поэтому дрофам и пришлось освоить опасную, но эффективную методику самоисцеления. Что в очередной раз подтвердило простые истины – в любви все средства хороши, и сам себе не поможешь – никто не поможет.

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Метки: брачный сезон   дрофа   жук-нарывник   насекомое   очищение   паразит   птица   ухаживание   яд   
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