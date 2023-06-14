Смертельный рацион, с помощью которого самцы дрофы привлекают партнёрш

Но птицы интуитивно знают меру. Ту самую границу, перейдя которую можно отправиться к прадрофам. И употребляют ядовитой гадости ровно столько, чтобы очистить организм, но переусердствовать.

Самцам для ритуальной церемонии надо много сил и энергии. А ослабленный инфекцией и паразитами организм просто не выдюжит ни ритуала, ни последующих плотских наслаждений.