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​В Сочи река Мацеста вышла из берегов: затоплены дома, поврежден газопровод

​В Сочи река Мацеста вышла из берегов: затоплены дома, поврежден газопровод

Автор:
14 июня 2023 09:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сочи   видео   вода   непогода   погода   потоп   река   фото   
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В Сочи ранним утром в среду, 14 июня, вышла из берегов река Мацеста. Датчик поднятия уровня воды до опасных значений сработал в районе 04.00. За час выпало не менее 15 мм осадков.

В результате подтоплены автомобили и дороги, придомовые территории, цокольные этажи и помещения на первых этажах в близлежащих домах. Заработали сирены. Сложная ситуация сложилась на улице Измайловская, в переулках Мостовой и Лечебный, СНТ Мацеста.


Поднявшаяся вода повредила газопровод.

На место происшествия выехали все службы реагирования и аварийные бригады. Специалисты приступили к расчистке дорог и путей.



Ливни в Сочи прогнозируются до конца суток 14 июня. Реки снова могут выйти из берегов, есть риск схода селевых потоков. Жителям и гостям города рекомендовали не отдыхать у воды.


Источник:

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Метки: Сочи   видео   вода   непогода   погода   потоп   река   фото   
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Pioner76 Полчаса назад
Не кому не пожелал бы.
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