​В Сочи река Мацеста вышла из берегов: затоплены дома, поврежден газопровод

В Сочи ранним утром в среду, 14 июня, вышла из берегов река Мацеста. Датчик поднятия уровня воды до опасных значений сработал в районе 04.00. За час выпало не менее 15 мм осадков.
В результате подтоплены автомобили и дороги, придомовые территории, цокольные этажи и помещения на первых этажах в близлежащих домах. Заработали сирены. Сложная ситуация сложилась на улице Измайловская, в переулках Мостовой и Лечебный, СНТ Мацеста.
Поднявшаяся вода повредила газопровод.
На место происшествия выехали все службы реагирования и аварийные бригады. Специалисты приступили к расчистке дорог и путей.
Ливни в Сочи прогнозируются до конца суток 14 июня. Реки снова могут выйти из берегов, есть риск схода селевых потоков. Жителям и гостям города рекомендовали не отдыхать у воды.
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