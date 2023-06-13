Малоизвестный фильм, в котором Юрий Никулин сыграл главную роль

Сын Юрия Никулина Максим обнаружил в семейном архиве короткометражный фильм.
Этот фильм был дипломной работой Георгия Николаенко.
Фильм называется "Тут ... недалеко". Датирован 1979 годом.
Сюжет фильма
В Москву приехал ветеран Великой Отечественной войны (Юрий Никулин). Он приехал с одной целью - найти своих однополчан.
При помощи таксиста он пытается обнаружить своих друзей по записанным адресам. Только вот его преследуют неудачи - кого-то уже нет в живых, кто-то переехал.
Ветеран растерянно бормочет таксисту - "Тут ... недалеко". Они едут на очередной адрес.
Наконец от встречает друга-солдата. Вместе они идут в заброшенный блиндаж, вспоминают своих друзей.
В фильме небольшую роль сыграл Лев Дуров - инспектора ГАИ. Роль таксиста исполнил Борис Токарев. Роль однополчанина сыграл Николай Смирнов.
Продолжительность фильма - всего 30 минут.
Но за эти 30 минут мы можем прочувствовать весь трагизм истории. Но в то же время мы видим настоящих людей, для которых память друзей это не простой звук.
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