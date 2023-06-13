Малоизвестный фильм, в котором Юрий Никулин сыграл главную роль

FISHKINET
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах ЗИЛ 200 сил переделанный в автодом продают за 3 000 000 рублей ЗИЛ 200 сил переделанный в автодом продают за 3 000 000 рублей 13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль 13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль Зона экстремального земледелия. Как на Чукотке выглядит фермерство Зона экстремального земледелия. Как на Чукотке выглядит фермерство Суть иностранных деликатесов Суть иностранных деликатесов Невероятные магазины Российской Империи. Как они выглядели 100 лет назад Невероятные магазины Российской Империи. Как они выглядели 100 лет... Как изменилась строгая блондинка-коп из «Полицейской академии» Как изменилась строгая блондинка-коп из «Полицейской академии» Интересные и&nbsp;малоизвестные факты о&nbsp;фильме "Чужой" Интересные и малоизвестные факты о фильме "Чужой" Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулась от злости Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня... Дирижёр военного оркестра зажёг вместе с детьми на музыкальном фестивале Дирижёр военного оркестра зажёг вместе с детьми на музыкальном... Влюбленная пара устроила танцы после дождя Влюбленная пара устроила танцы после дождя Кот ошибся этажом Кот ошибся этажом "Паровозик" на обочине КАДа "Паровозик" на обочине КАДа 15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу 15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Наказание за парковку у подъезда Наказание за парковку у подъезда 30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи 30 раз, когда дизайнеры с блеском воплотили свои гениальные идеи Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти в Россию Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти... «Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя «Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя
Малоизвестный фильм, в котором Юрий Никулин сыграл главную роль

Малоизвестный фильм, в котором Юрий Никулин сыграл главную роль

Автор:
13 июня 2023 18:21
Метки: Малоизвестный фильм   Тут ... недалеко   Юрий Никулин   
387
4
1

Сын Юрия Никулина Максим обнаружил в семейном архиве короткометражный фильм.
Этот фильм был дипломной работой Георгия Николаенко.
Фильм называется "Тут ... недалеко". Датирован 1979 годом.


Сюжет фильма

В Москву приехал ветеран Великой Отечественной войны (Юрий Никулин). Он приехал с одной целью - найти своих однополчан.

При помощи таксиста он пытается обнаружить своих друзей по записанным адресам. Только вот его преследуют неудачи - кого-то уже нет в живых, кто-то переехал.




Ветеран растерянно бормочет таксисту - "Тут ... недалеко". Они едут на очередной адрес.


Наконец от встречает друга-солдата. Вместе они идут в заброшенный блиндаж, вспоминают своих друзей.


В фильме небольшую роль сыграл Лев Дуров - инспектора ГАИ. Роль таксиста исполнил Борис Токарев. Роль однополчанина сыграл Николай Смирнов.




Продолжительность фильма - всего 30 минут.

Но за эти 30 минут мы можем прочувствовать весь трагизм истории. Но в то же время мы видим настоящих людей, для которых память друзей это не простой звук.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Малоизвестный фильм   Тут ... недалеко   Юрий Никулин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
khvatich 2 часа назад
Фильм хранится в архиве МГИК или ГИТИС, копия , возможно в семейном архиве. "Тут, недалеко" известная короткометражка, качественная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КремлеКот 14 минут назад
Пару месяцев назад посмотрел это фильм. Юрий Владимирович как всегда бесподобен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2044510



Другие посты автора
Популярное
Мужчины против женщин: пользователи соцсетей о противоположном поле в отношениях
Мужчины против женщин: пользователи соцсетей о противоположном поле в отношениях
Последний аргумент: дерзкий пассажир ВАЗ-2107 достал пистолет, чтобы объехать пробку
Последний аргумент: дерзкий пассажир ВАЗ-2107 достал пистолет, чтобы объехать пробку
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Стрит-арт
Стрит-арт
Как купить дом и не остаться в лопухах
Как купить дом и не остаться в лопухах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#Россия#СССР#ДТП#подборка#дети#фильм
#в мире#интересно#автомир#кино#животные#факты#авто аварии#интересное#картинки#знаменитости
#люди#автомобили#история#Прикол#позитив#аварии#Автовсячина#ученые#Приколы#Китай
Люди, которые решились на операцию по смене пола Люди, которые решились на операцию по смене пола Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться