Зона экстремального земледелия. Как на Чукотке выглядит фермерство

Фото Анатолия взял с сайта https://chukotka-news.net/economy/2022/07/15/13741.html

На мой испорченный ум сразу приходят кадры из фильма «Джентльмены» за авторством Гая Ричи. Там у ребят тоже были «теплички», не видные глазу окружающих. Но это у западных капиталистов прогресс работает в сторону всяких дурманов, а на отечественном севере аграрные технологии применяются сугубо на пользу общества — для выращивания разных вкусных и полезных овощей.

Занятно, что первая локация в нашей развлекательной программе как раз была здесь. Когда я накануне изучал план мероприятий, даже с незнания подумал, что под словом «Теплица» подразумевается какой-то модный анадырский бар. Но нет — реально теплица!

И с виду-то всё какое-то неказистое, без лоска и явно не нацеленное на медийную картинку — обычная сколоченная деревянная дверь в куче снега.