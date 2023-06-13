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Зона экстремального земледелия. Как на Чукотке выглядит фермерство

Зона экстремального земледелия. Как на Чукотке выглядит фермерство

Автор:
13 июня 2023 10:35
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   земледелие   люди   овощи   ферма   фото   фрукты   
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Неказисто сколоченная деревянная дверь никак не ассоциировалась со входом на уникальную ферму Крайнего Севера. «Нам точно сюда?» — на всякий случай переспросил я и одновременно подумал — «Выглядит как портал в кучу снега».


Достаточно лишь одного дня, проведённого на Чукотке, чтобы осознать, как всё сложно в северном регионе с земледелием. Не просто же так чукчи во всём мире ассоциируются с разведением оленей, но никак не с выращиванием корнишонов и белокочанной капусты.

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Но человек не был бы на самой верхушечке пищевой цепочки, если бы не придумал даже в условиях Крайнего Севера собирать урожай и радовать себя и окружающих чукотскими помидорчиками и огурчиками.


Фермер Крайнего Севера

Анатолий Тынтин — человек во всех смыслах уникальный, настоящий чукотский фермер. В окрестностях Анадыря у Анатолия «запрятана» тепличка, площадью в 1 800 квадратных метров. И это только одна из…

Фото Анатолия взял с сайта https://chukotka-news.net/economy/2022/07/15/13741.html

На мой испорченный ум сразу приходят кадры из фильма «Джентльмены» за авторством Гая Ричи. Там у ребят тоже были «теплички», не видные глазу окружающих. Но это у западных капиталистов прогресс работает в сторону всяких дурманов, а на отечественном севере аграрные технологии применяются сугубо на пользу общества — для выращивания разных вкусных и полезных овощей.

Занятно, что первая локация в нашей развлекательной программе как раз была здесь. Когда я накануне изучал план мероприятий, даже с незнания подумал, что под словом «Теплица» подразумевается какой-то модный анадырский бар. Но нет — реально теплица!

И с виду-то всё какое-то неказистое, без лоска и явно не нацеленное на медийную картинку — обычная сколоченная деревянная дверь в куче снега.

За ней — небольшой коридор, поликарбонатные стены, какие-то железяки, неаккуратно сваленные в угол и ещё одна дверь…

Хозяйство по-чукотски

Пройдя через вторую дверь, нас обдало тёплым, насыщенным влагой воздухом. Это на улице минус двенадцать, а здесь круглогодичные тропики, сразу захотелось раздеться!

Через пару секунд адаптация завершилась и взору открылись огуречные (и не только) плантации, ровными рядками уходящие куда-то вдаль.

На некоторых кустах висели ещё совсем «зелёные» плоды, только-только начавшие формироваться.

Но где-то урожай уже был собран и аккуратно лежал в светлых полипропиленовых мешках, прямо в проходе между рядами.

Недолго думая, я взял верхний огурец из мешка и аккуратно откусил — ничего такой, хотя сильно выраженного вкуса, как на юге нет. Тепличный всё-таки.

Это на материке может показаться: «Ну теплица, ну и что?». Обыденность, да.

А вот на Чукотке организовать такое хозяйство — это вызов самой Природе и своим управленческим талантам. Элементарно привезти стройматериал — та ещё задача. Просто в магазин не пойти, надо заказывать с Большой земли, с доставкой теплоходом. Ну и цена понятно, тоже соответствующая. И такие сложности на каждом шагу: система полива, удобрения, рабочие.

Вот когда это всё узнаешь, то совсем иначе начинаешь смотреть на эту «неказистую» теплицу. Без тени иронии, но это действительно очень серьёзное фермерское хозяйство высочайшего уровня.

«Почём огурчики тепличные?»

Ладно, со вкусом огурцов разобрались. А что с ценой? На Чукотке цены очень высокие почти на всё. И на огурцы в том числе. Килограмм вот таких местных тепличных огурчиков обходится конечному покупателю в 600 р. за килограмм! И это вполне конкурентная цена в сравнении с материковыми овощами.

Да уж, услышав такую стоимость я стал ещё более аккуратно и внимательно жевать чукотский огурец, стараясь уловить новые уникальные вкусы и эмоции. Иначе никак. И даже вскоре что-то почувствовал...

И в заключение хочется добавить, что помимо прочего, Анатолий Тынтин — настоящий северный мужик, который не сдаётся ни перед какими обстоятельствами. В прошлом году в теплице случился большой пожар и весь урожай пропал. Но чукотский фермер не опустил руки, всё восстановил (благо, администрация помогала), и теплица заработала ещё лучше, чем раньше. Этим происшествием, кстати, объясняется и неухоженность «входной группы».

У суровых северных огурцов и фермеры должны быть соответствующие!

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Метки: в мире   земледелие   люди   овощи   ферма   фото   фрукты   
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9  комментариев
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60k
pynh 3 часа назад
Про отопление теплиц неплохо бы написать, тогда будет понятно откуда такие цены на огурчики
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6k
Павел 50 минут назад
это же фрактал кукумбер
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14k
котегRUS 54 минуты назад
Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей!
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Алексей 3 часа назад
Теплица под снегом? Откуда берётся тепло, освещение? Пустой текст, ничего не понятно.
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