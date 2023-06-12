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15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу

15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу

Автор:
12 июня 2023 22:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Большая   Демонстрирующие   Занимательные   Контраст   разница   сравнения   
3285
16

Сравнение всегда позволяет нам получить более полное представление о вещах. В этом посте вы убедитесь, что иногда требуется небольшой контраст, чтобы более точно увидеть выдающиеся качества чего-либо. Взгляните!

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Метки: Большая   Демонстрирующие   Занимательные   Контраст   разница   сравнения   
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11  комментариев
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5k
BenderRodriguez 4 часа назад
Казуар серьёзный товарищ!
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277
deday Полчаса назад
Комментарий к фото
Почему три поколения? Папашку с первой фотки не считаем?
Или это не папашка?
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12k
Denissg 2 часа назад
Это был не оползень, а взрыв.
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1k
Андрей Филиппов 2 часа назад
Почему последнее фото не сделали с рукой и без руки?
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64k
doker 3 часа назад
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17k
Алексей 3 часа назад
Ареал обитания Козуара озвучите пожалуйста, а то мне как то не спокойно....
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49k
Мойша 4 часа назад
Комментарий к фото
Ну, еще полгодика, и вроде будет ничего...
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