15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу

3285
16
Сравнение всегда позволяет нам получить более полное представление о вещах. В этом посте вы убедитесь, что иногда требуется небольшой контраст, чтобы более точно увидеть выдающиеся качества чего-либо. Взгляните!
×
×
8. Молодежь занимается уборкой реки Мити (Мумбаи, Индия) уже больше года. Тогда или сейчас
10. Вулкан Сент-Хеленс до и после извержения 1980 года
18 мая 1980 года землетрясение вызвало самый крупный оползень, когда-либо зарегистрированный на горе Сент-Хеленс в штате Вашингтон. За этим последовало извержение вулкана, унесшее 57 жизней
12. По 30 семян культивируемого подсолнечника в пакетике (слева) И дикий подсолнух (справа). Оба являются одним и тем же видом
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
Или это не папашка?