Сколько зарабатывают солдаты в разных странах

Правительства многих стран выделяют значительные средства на финансирование своих вооруженных сил. Одной из статей этого финансирования является зарплата военным.
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую» - авторство этих слов приписывают французскому полководцу и императору Наполеону Бонапарту, который, по большому счету, кое-что смыслил в военном деле.
И ведь он прав, поскольку страны, заинтересованные в поддержании обороноспособности, просто не могут экономить средства, выделенные на поддержку и развитие собственных вооруженных сил. Тем более что одной из самых важных статей расходов данного финансирования является зарплата военным.
Заработная плата военных, как, впрочем, и представителей других профессий, как правило, состоит из двух основных частей: оклада и премиальных выплат. Однако оклад у военных тоже, в свою очередь, делится на две части: ставка за звание и ставка за должность. Собственно, именно эти два параметра самым непосредственным образом влияют на итоговую сумму оклада.
А вот премиальная часть может зависеть от чего угодно: от выслуги лет, личных заслуг, квалификации и так далее. Вот из этого и складывается заработная плата военного не только в Российской Федерации, но и в других странах Европы и мира.
В среднем российский военнослужащий в месяц получает порядка 60 000 рублей. Не то что бы слишком много, однако эта сумма превышает большинство средних зарплат в нашей стране. К тому же, это усредненный показатель, и ежемесячный заработок военнослужащих различных званий и должностей, чаще всего, отличается в несколько раз. 60 000 в месяц получают, как правило, майоры и подполковники, а вот у полковника заработная плата выше – 70 000 рублей.
Дальше идут генерал-майор (порядка 80 000) и, собственно, генерал-лейтенант. Командир армии может смело похвастаться зарплатой в 120 000 рублей в месяц. Самые же небольшие зарплаты у солдат-срочников – им выплачивают всего 2000 рублей в месяц. У контрактников, чей стаж превышает 1 год, сумма уже позначительнее – от 19 000 до 23 000 рублей.
А как дела с зарплатами военнослужащих обстоят в других странах? Например, в Китае молодые люди мечтают попасть в армию. И дело тут не только в страстном желании послужить родной стране, но и немного подзаработать, ведь всем китайским военнослужащим выплачивается ежемесячное денежное пособие, которое можно смело считать зарплатой. Кроме того, жилье, питание и обмундирование военным предоставляется бесплатно.
Рядовой солдат сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая получает в месяц 500-900 юаней (5800-10300 рублей), что составляет 10-20 тысяч юаней чистого дохода в год (где-то 230 000 рублей). Выпускникам средней школы, которые сразу после выпуска отправились в армию, выплачивают 146 тысяч юаней (около 1,5 млн рублей), а выплаты тем, кто дождался окончания вуза и лишь потом записался в ряды военных, доходят до 180-200 тысяч юаней (более 2 млн рублей).
Ежемесячные выплаты военнослужащим в Китае невелики, тут уж похвастаться нечем, однако послужив родной стране верой и правдой два года, можно смело уволиться и получить весьма солидные деньги.
В США на нужды армии, а значит и на зарплаты военных, денежных средств выделяется больше, чем в какой-либо другой стране. По данным американских СМИ, государство выплачивает военным по 4 000 долларов ежемесячно, и это далеко не все. За время службы в вооруженных силах США солдатам дополнительно, поверх основного жалования, также выплачивается моральная компенсация, которая составляет порядка 4 долларов в день. Сумма кажется незначительной лишь на первый взгляд, однако в итоге эти самые 4 доллара в день складываются в весьма приличный куш.
Но у этих выплат есть небольшой нюанс. Дело в том, что специфика военной службы в США такова, что среди военных очень высок процент самоубийств. Кто-то не выдерживает всех тягот и лишений военной службы, кто-то слишком привязан к семье, а кто-то, единожды побывав в зоне военных действий, уже не может оправиться от пережитого. Поэтому и было принято решение о дополнительных выплатах военным в качестве моральной компенсации.
В Японии средняя годовая зарплата для всех возрастных групп военнослужащих составляет около 6,4 миллиона йен (3 700 000 рублей), а средняя месячная зарплата - около 400 000 йен (236 000 рублей). Кроме того, солдаты дважды в год, в июне и декабре, получают премию в виде «надбавки за усердие» - это где-то 4,5 месячных зарплат, то есть очень даже не слабо!
Кроме того, в японской армии существуют всевозможные надбавки за...да за все, что угодно! Обычные надбавки выплачиваются, например, за «дополнительные ночные смены» или «за разовый перевод на другую военную базу». Однако есть еще и специальные, присущие только офицерскому составу: к примеру, «за полеты» (пилотам) или «за десантирование» (соответственно, десантникам).
В Южной Корее также весьма трепетно относятся к военнослужащим. Им регулярно поднимают заработную плату, а в 2021 году даже ввели обязательное страхование от несчастных случаев. Однако ежемесячные выплаты не сказать, что бы уж очень большие. Так в настоящее время средняя заработная плата сержантов составляет порядка 405 700 вон (около 26 000 рублей), а у рядовых солдат и того меньше – 306 000 вон (20 000 рублей). Но, конечно же, хочется верить, что эти суммы будут увеличиваться.
В Индии служба в армии считается чуть ли не самым престижным занятием в стране, где значительная часть многомилионного населения находится за чертой бедности. Стать военным в Индии – значит не просто надеть на себя форму и взять в руки автомат, но и обеспечить себе и своей семье достойное существование и уважение в обществе.
Для сравнения: средний месячный заработок простого индийца составляет порядка 100 долларов, когда как зарплата индийского офицера превышает эту сумму в десятки раз и исчисляется даже не сотнями, а тысячами долларов. Кроме того, после получения первого офицерского звания индийский военнослужащий сразу же получает жилье.
И, конечно же, военные в Индии, помимо хорошей зарплаты, обладают еще и целым рядом льгот и привилегий: например, к их услугам бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный двухмесячный оплачиваемый отпуск, 50% скидка на различные товары в специальных магазинах и многое другое. Также, если офицер захочет заочно получить еще одно высшее образование, то за это также заплатит государство. В общем, быть военным в индийской армии – это очень престижно и выгодно.
Еще бы, ведь Индия занимает четвертое место в рейтинге сильнейших армий мира после вооруженных сил США, России и Китая, а по уровню военных расходов - 60,5 млрд долларов - в прошлом году Индия заняла пятое место в мире.
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