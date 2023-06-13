Сколько зарабатывают солдаты в разных странах

В США на нужды армии, а значит и на зарплаты военных, денежных средств выделяется больше, чем в какой-либо другой стране. По данным американских СМИ, государство выплачивает военным по 4 000 долларов ежемесячно, и это далеко не все. За время службы в вооруженных силах США солдатам дополнительно, поверх основного жалования, также выплачивается моральная компенсация, которая составляет порядка 4 долларов в день. Сумма кажется незначительной лишь на первый взгляд, однако в итоге эти самые 4 доллара в день складываются в весьма приличный куш.