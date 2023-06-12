Стоматолог из Новосибирска забыл в челюсти пациентки часть сверла от бормашины

Вот и не бойся после этого стоматологов!
Жительница Новосибирска обратилась в городскую поликлинику с жалобой на зубную боль, там ей бесплатно провели операцию по удалению зуба, но через две недели она заметила сильный запах гноя изо рта и сильную боль в районе удалённого зуба. Обратившись в уже в частную стоматологию и сделав там рентген, пациентка выяснила, что стоматолог забыл в её десне обломок бура от бормашины.
В частной клинике за 4 тысячи рублей девушке вытащили инородный предмет и вычистили десну от гноя. Пациентка настолько разочаровалась в стоматологах, что теперь опасается, что и в частной клинике ей могли занести инфекцию.
В частной клинике отдала 4 тысячи рублей, чтобы у меня там все вычистили и достали этот инородный предмет. И пока непонятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это все костной тканью
Сейчас пострадавшая от халатности стоматолога пациентка собирается привлечь своего мучителя к ответственности. Жалобу в областной Минздрав она уже написала, теперь думает подавать заявление прокуратуру и суд.
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