Стоматолог из Новосибирска забыл в челюсти пациентки часть сверла от бормашины

Жительница Новосибирска обратилась в городскую поликлинику с жалобой на зубную боль, там ей бесплатно провели операцию по удалению зуба, но через две недели она заметила сильный запах гноя изо рта и сильную боль в районе удалённого зуба. Обратившись в уже в частную стоматологию и сделав там рентген, пациентка выяснила, что стоматолог забыл в её десне обломок бура от бормашины.

В частной клинике за 4 тысячи рублей девушке вытащили инородный предмет и вычистили десну от гноя. Пациентка настолько разочаровалась в стоматологах, что теперь опасается, что и в частной клинике ей могли занести инфекцию.