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Стоматолог из Новосибирска забыл в челюсти пациентки часть сверла от бормашины

Стоматолог из Новосибирска забыл в челюсти пациентки часть сверла от бормашины

Автор:
12 июня 2023 11:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Десна   Новосибирск   зуб   сверло   стоматолог   халатность   челюсть   
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Вот и не бойся после этого стоматологов!

Жительница Новосибирска обратилась в городскую поликлинику с жалобой на зубную боль, там ей бесплатно провели операцию по удалению зуба, но через две недели она заметила сильный запах гноя изо рта и сильную боль в районе удалённого зуба. Обратившись в уже в частную стоматологию и сделав там рентген, пациентка выяснила, что стоматолог забыл в её десне обломок бура от бормашины.


В частной клинике за 4 тысячи рублей девушке вытащили инородный предмет и вычистили десну от гноя. Пациентка настолько разочаровалась в стоматологах, что теперь опасается, что и в частной клинике ей могли занести инфекцию.

В частной клинике отдала 4 тысячи рублей, чтобы у меня там все вычистили и достали этот инородный предмет. И пока непонятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это все костной тканью

Сейчас пострадавшая от халатности стоматолога пациентка собирается привлечь своего мучителя к ответственности. Жалобу в областной Минздрав она уже написала, теперь думает подавать заявление прокуратуру и суд.

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Метки: Десна   Новосибирск   зуб   сверло   стоматолог   халатность   челюсть   
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7  комментариев
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12k
Евгений Час назад
Извиняюсь, я много раз за свою жизнь сталкивался со стоматологами, но мне ни разу не удаляли зуб при помощи бура. И распиливали, и десну резали, и выдалбливали зубилом (когда недоудалённый кусок корня пошёл в гайморовую пазуху), но никогда не использовали бур. Что-то тут не то. Да и по рентгену видно, что зуб удалён давно (гораздо дольше двух недель, следов от корней совсем не видно).

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1k
Андрей Филиппов 37 минут назад
Мне 20 лет назад в армии каналы прочищали, с тех пор в корне одного из зубов обломанный инструмент. На прошлой неделе снимок делали, перелечивать не стали, ещё походит.
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10k
sos1960sos Час назад
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному... Статья 160 УК РФ.
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48k
Андрей 2 часа назад
Одна жаба сломала бур в канале зуба и ничего мне не сказала. Обнаружилось только через 5 лет. Полетели в отпуск к тёплым морям и на следующий день десна распухла. Местные айболиты дали местный анальгин (имейте ввиду, страховка туриста покрывет вывоз тела, а не достойное лечение). Пришлось экстренно возвращаться домой. Заплатил за 2 недели отпуска и не отдохнул, плюс билет обратно за свой счет.
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17k
Поручик 2 часа назад
Жене аналогичная фигня обошлась почти в "десятку" (по питерским ценам) - тоже "молодой, подающий надежды стоматолог" платной клиники забыл в её челюсти насадку бура (ну или как правильно эта фигня называется, ХЗ). Два месяца она "маялась зубом", потом пошла в другую клинику, там и нашли причину.
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877
Шурман 2 часа назад
Ставили имплант а там заглушка вроде как для дырки :) ну прихожу через 3 месяца у них глаза а где эта херня ? я откуда знаю где она , я как правой челюстью толком не жевал так и сейчас это происходит , ладно залезли с каким то там мелким шуруповертом , установили опять все как нужно и здесь у них развилась фантазия , они говорят у вас 2 зуба мудрости нужно удалить , ну ок удалили я потом 2 недели ныл от боли и всякой хрене . После этого хожу только на гигиену и все . Зато из всех зубов у меня только и не мой .
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