14 снимков о том, как Нью-Йорк задыхается от лесных пожаров

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Дым горящих лесов Канады дошел до Нью-Йорка.
Каждый год с мая по сентябрь в Канаде наступает сезон пожаров, однако в этом году у него беспрецедентные масштабы. Пока канадцы пытаются укротить огонь, его дым дошел до Нью-Йорка. 7 июня уровень загрязнения воздуха поднялся до катастрофических отметок, а небо стало ярко-оранжевым.
Наблюдать за оранжевым небом — незабываемый опыт, если речь идет о закате или восходе
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Во всех остальных случаях — это признак катастрофы
Именно с такой катастрофой столкнулись ньюйоркцы
Большое Яблоко окутал дым от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Канаде
В соседней стране больше 3,3 млн гектаров леса охвачены огнем
Недавно в Канаде был зафиксирован самый жаркий день в истории: температура поднялась до 49,6 °С
Из-за высоких температур и отсутствия осадков в нескольких регионах страны начались пожары
Ущерб уже назвали катастрофическим: он в 13 раз превышает средний показатель за последнее десятилетие
Пока канадские пожарные пытаются взять под контроль ситуацию, дым распространился по побережью
Фото сделаны с одного ракурса
Небо мегаполиса превратилось в настоящий кошмар
Жителям рекомендуют оставаться в помещениях и не выходить лишний раз на улицу
Все мероприятия под открытым небом и некоторые театральные представления отменены
Жители и гости города активно делятся душераздирающими снимками апокалиптического неба
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Везде писали, какие у нас идиоты и ничего не могут.
А по факту можем и лучше, а они не справляются
Хотя, мне всё равно, они это заслужили, так им и надо
Кстати, а какие меры приняты для больных и пожилых людей в Нью-Йорке, Чикаго?
Здесь то хоть дома вдалеке можно разглядеть