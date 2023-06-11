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14 снимков о том, как Нью-Йорк задыхается от лесных пожаров

14 снимков о том, как Нью-Йорк задыхается от лесных пожаров

Автор:
11 июня 2023 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нью-Йорк   в мире   воздух   лесные пожары   люди   фото   
2038
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Дым горящих лесов Канады дошел до Нью-Йорка.

Каждый год с мая по сентябрь в Канаде наступает сезон пожаров, однако в этом году у него беспрецедентные масштабы. Пока канадцы пытаются укротить огонь, его дым дошел до Нью-Йорка. 7 июня уровень загрязнения воздуха поднялся до катастрофических отметок, а небо стало ярко-оранжевым.

Наблюдать за оранжевым небом — незабываемый опыт, если речь идет о закате или восходе

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Во всех остальных случаях — это признак катастрофы

Именно с такой катастрофой столкнулись ньюйоркцы

Большое Яблоко окутал дым от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Канаде

В соседней стране больше 3,3 млн гектаров леса охвачены огнем

Недавно в Канаде был зафиксирован самый жаркий день в истории: температура поднялась до 49,6 °С

Из-за высоких температур и отсутствия осадков в нескольких регионах страны начались пожары

Ущерб уже назвали катастрофическим: он в 13 раз превышает средний показатель за последнее десятилетие

Пока канадские пожарные пытаются взять под контроль ситуацию, дым распространился по побережью

Фото сделаны с одного ракурса

Небо мегаполиса превратилось в настоящий кошмар

Жителям рекомендуют оставаться в помещениях и не выходить лишний раз на улицу

Все мероприятия под открытым небом и некоторые театральные представления отменены

Жители и гости города активно делятся душераздирающими снимками апокалиптического неба

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Метки: Нью-Йорк   в мире   воздух   лесные пожары   люди   фото   
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17  комментариев
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37k
Александр 7 часов назад
До чего Путин страну довел...
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7k
Михаил 43 минуты назад
Странно, что автор написал этот пост в настоящем времени. На данный момент ситуация изменилась. Во-первых в Канаде прошли дожди и они продолжатся всю следующую неделю. Во-вторых дым из Нью-йорка ушел ещё два дня назад. Вот так выглядит Нью-Йорк сегодня.
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6k
Владимир Час назад
А ведь какой у нас вой был, хотя масштабы меньше были.
Везде писали, какие у нас идиоты и ничего не могут.
А по факту можем и лучше, а они не справляются
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13k
MilfFucker 2 часа назад
У Трюдо тундра горит.
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43k
Карандаш 2 часа назад
А в это время канадский "трюндо" в куявии у зелибобы.
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2k
max 3 часа назад
Это наши, пакет с санкциями подожгли .
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3k
americos 3 часа назад
Поздноватый пост. Дым в городе был два дня начиная со вторника, а к пятнице уже прошёл. Небо чистое. И было не так страшно, как пытаются изобразить.
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19k
Александр 4 часа назад
В сшп наверно кроме нью йорка никто и не мучается от дыма

Хотя, мне всё равно, они это заслужили, так им и надо
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2k
Pioner76 5 часов назад
За ковид геноцид наказание.
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49k
Мойша 6 часов назад
А как в 2010 году все ехидничали за Москву?
Кстати, а какие меры приняты для больных и пожилых людей в Нью-Йорке, Чикаго?
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1k
Eric Cartman 6 часов назад
Гори-гори ясно, чтобы не погасло.
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11k
Sapsan 6 часов назад
А в это время трюдо шастает по украинам, воркует с клоуном, всячески подбадривает
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