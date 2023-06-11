14 снимков о том, как Нью-Йорк задыхается от лесных пожаров

Каждый год с мая по сентябрь в Канаде наступает сезон пожаров, однако в этом году у него беспрецедентные масштабы. Пока канадцы пытаются укротить огонь, его дым дошел до Нью-Йорка. 7 июня уровень загрязнения воздуха поднялся до катастрофических отметок, а небо стало ярко-оранжевым.

Наблюдать за оранжевым небом — незабываемый опыт, если речь идет о закате или восходе