15 чудных ситуаций, которые можно подловить только в общественном транспорте

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Ежедневно миллионы людей пользуются общественным транспортом, и поэтому не удивительно, что здесь можно встретить практически всё что угодно. От экстравагантной одежды до людей, путешествующих со странными предметами. Поэтому наблюдение за некоторыми пассажирами может поднять настроение и разнообразить поездку. Взгляните!
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