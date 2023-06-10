FISHKINET
Сообщество Юмор 17052 поста • 3576 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 чудных ситуаций, которые можно подловить только в общественном транспорте

15 чудных ситуаций, которые можно подловить только в общественном транспорте

Автор:
10 июня 2023 20:22
Сообщество : Юмор
Метки: Подловить   Чудные   люди   настроение   общественный   транспорт   
5454
16

Ежедневно миллионы людей пользуются общественным транспортом, и поэтому не удивительно, что здесь можно встретить практически всё что угодно. От экстравагантной одежды до людей, путешествующих со странными предметами. Поэтому наблюдение за некоторыми пассажирами может поднять настроение и разнообразить поездку. Взгляните!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Подловить   Чудные   люди   настроение   общественный   транспорт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
534
Hryundel 9 часов назад
На фото 2. Мест ПОЛНО. Но есть и их много, которые будут весь маршрут стоять в дверях и всем мешать на входе и выходе. А потом будут вонять что им замечание сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 8 часов назад
Фотка 3) - я тоже так возил свою крыску ЖУжу. И на плече у меня сидела держась хвостом за шею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 8 часов назад
Почему к травматологу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 9 часов назад
Как же это забавно: созерцать социальное дно и маргиналов. Нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260555



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Угадай роль Де Ниро по кадру
Угадай роль Де Ниро по кадру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#забавно#Прикол#интересное#позитив#авто аварии#картинки#история
#животные#люди#автомир#интересно#ДТП#фильм#аварии#Автовсячина#Приколы#Россия
#Юмор#машина#подборка#новости#кино#милота#факты#дети#собака#Япония
Премьера смартфона FreeYond M5A, который сейчас можно купить за полцены Премьера смартфона FreeYond M5A, который сейчас можно купить за полцены Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться