В Турции произошёл взрыв на заводе по производству ракет

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Возгорание началось в производственной части предприятия. Звук был слышен в окрестных населенных пунктах, над зданием поднялись клубы дыма.
Не менее 5 человек находятся под завалами после взрыва на ракетной фабрике в Анкаре, ведутся работы по их вызволению — ТАСС со ссылкой на источник в спасательных службах.
На месте происшествия работают экстренные службы. Ведутся поисково-спасательные работы. Родственники рабочих, узнав, что на заводе произошел взрыв, сбежались к входу в завод.
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