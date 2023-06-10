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В Турции произошёл взрыв на заводе по производству ракет

В Турции произошёл взрыв на заводе по производству ракет

Автор:
10 июня 2023 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   взрыв   видео   завод   новости   пожар   ракеты   фото   
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Возгорание началось в производственной части предприятия. Звук был слышен в окрестных населенных пунктах, над зданием поднялись клубы дыма.

Не менее 5 человек находятся под завалами после взрыва на ракетной фабрике в Анкаре, ведутся работы по их вызволению — ТАСС со ссылкой на источник в спасательных службах.

На месте происшествия работают экстренные службы. Ведутся поисково-спасательные работы. Родственники рабочих, узнав, что на заводе произошел взрыв, сбежались к входу в завод.


Источник:

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Метки: Турция   взрыв   видео   завод   новости   пожар   ракеты   фото   
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11  комментариев
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13k
Shtoppi 7 часов назад
стоило только Эрдогану выиграть выборы, а не этому пропиндосскому Кылычдароглу, тут же начали происходить инциденты
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Aleks 4 часа назад
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2k
Alex 5 часов назад
Мелочь, но приятно
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7k
Компьютер DELL с монитором 5 часов назад
Демократию подвезли ...
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vijilante 5 часов назад
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5k
Sanar 6 часов назад
Хохлы в панике, партия байрактаров задерживается по поставке ракет
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