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В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак

В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак

Автор:
10 июня 2023 07:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Госдума   законопроект   лицензия   опасные животные   собаки   
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Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание и запретить физлицам разведение таких собак, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.


"Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания", — сообщается в тексте законопроекта.


Для получения лицензии гражданам необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, отмечается в документе.

Инициатива также предусматривает порядок аннулирования лицензии. Так, лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород, уточняется в документе.


Как отметил один из авторов инициативы, депутат ГД от ЛДПР Евгений Марков, к данным собакам нужен особый подход.


"Неслучайно определённые породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей", — привели слова Маркова в пресс-службе фракции ЛДПР.


Он уточнил, что одной из норм законопроекта также является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки, конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно.

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Метки: Госдума   законопроект   лицензия   опасные животные   собаки   
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7  комментариев
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127k
Leff 11 часов назад
Заставить проходить психиатрическую экспертизу. Каждую особь ставить на учет. Укус собаки считать применением оружия со всеми вытекающими последствиями ,вплоть до уголовной.
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1k
Аарон Чупа 9 минут назад
Не увидел в списке ягдтерьера....
А вообще любая собака потенциально опасна)))
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1k
ChePaev 9 часов назад
Давно пора, з.а.е.б.а.л.а алкашня синерылая бухающая и одновременно выгуливающая своих крокодилов без намордников и с довольным видом наслаждающаяся как люди шарахаются проходя мимо сидящего рядом с ними и не привязанного крокодила, пока они бухают на лавочке.
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10k
Copycat 10 часов назад
Блин что бы про ЛДПР не говорили но я в последнее время вижу что они реально выступают с дельными предложениями - вот бы нам в казахстан кого то такого же
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2k
Змей Горыныч 11 часов назад
У меня в доме мелкая сявка постоянно бросается на всех и постоянно гавкает, трясясь от бессильной злобы. Прямо напомнило
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46k
Максим Т. 11 часов назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
15489



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