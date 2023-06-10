В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак

Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.

"Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания", — сообщается в тексте законопроекта.

Для получения лицензии гражданам необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, отмечается в документе.

Инициатива также предусматривает порядок аннулирования лицензии. Так, лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород, уточняется в документе.

Как отметил один из авторов инициативы, депутат ГД от ЛДПР Евгений Марков, к данным собакам нужен особый подход.

"Неслучайно определённые породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей", — привели слова Маркова в пресс-службе фракции ЛДПР.

Он уточнил, что одной из норм законопроекта также является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки, конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно.