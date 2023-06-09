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Королевская клизма и кошачий бег: как спустить в унитаз отпуск и 143 тысячи рублей в санатории под Самарой

Королевская клизма и кошачий бег: как спустить в унитаз отпуск и 143 тысячи рублей в санатории под Самарой

Автор:
09 июня 2023 20:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Оздоровление   Самара   детокс   королевская клизма   лекции   отпуск   похудение   санаторий   
10050
5

Интересная замена Турции. И главное - под боком!

В паблике "Честная Самара" рассказали об уникальном местном санатории, который перевернёт понятие об отдыхе. В пригородном пансионате, название которого предпочли не сообщать, предлагают роскошную программу двухнедельной перезагрузки, куда входит несколько королевских клизм, питание соками, кошачий бег и дыхание маткой по Стрельниковой.


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Чтобы меньше хотелось есть и не возникали мысли "какого чёрта я тут делаю", мозг отдыхающих будут загружать многочисленными лекциями о различных аспектах восточной психологии, медицины и философии.


А что там с питанием - спросите вы. Отвечаем: полный "олинклюзив" по типу шведского стола. Соки, дегельминтики и масло - ни в чём себе не отказывайте.



Стоимость этого удовольствия за почти двухнедельный отдых скромной не назовёшь.


Интересно было бы почитать восторженные отзывы от прошедших этот курс, но пока их нет, хотя последователи практикума здоровья О.И. Устиновой (именно её методика "Эффект-14" используется в лечении), судя по всему в РФ существуют.


Сама автор методики сообщает, что её метод направлен на "восстановление функций органов и систем на клеточном и субклеточном уровне с учётом логики функционирования организма"(!). Акценты проработки сделаны на органах ЖКТ, а также на лёгких, сердечно-сосудистой системе, мочевыделительной и лимфатической системах. Устинова обещает, что после этого курса нормализуется флора, пациент получит мощный антипаразитарный эффект (ну еще бы - учитывая клизмы и употребление масла!), а еще после этого люди худеют.


Очень хотелось бы посмотреть на живого человека, прошедшего этот ад лагерь под кодовым названием "Весёлая клизма". А вам, друзья?

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Метки: Оздоровление   Самара   детокс   королевская клизма   лекции   отпуск   похудение   санаторий   
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53  комментария
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10k
MakDag 22 часа назад
В подобных санаториях лучше всего очищается кошелек.
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8k
shimpansky 10 часов назад
Санаторий имени Остапа Ибрагимовича
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11k
Властелин 10 часов назад
Да едут туда чтобы просраться.
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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
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−5
29k
Юрий 12 часов назад
Санаторий им. доктора Грюнштейна. Всё по Швейку.

1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.

2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто лечение мед. Это называлось: "Лизнуть хины".

3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.

4. Клистир из мыльной воды и глицерина.

5. Обертывание в мокрую холодную простыню.
Ссылка www.youtube.com
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31k
koleos72 12 часов назад
В [мат] дешевле слетать, правда там теперь акулы!
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9k
Сол Гудман 12 часов назад
Для тех, кто желает сбросить лишний вес и очистить организм, самое то
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32k
Slonyash 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
LU-LU 15 часов назад
Если у пациента есть камни (в почках, в желчном), то при такой диете реанимация должна быть неподалёку.
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78
Patiot LU-LU 15 часов назад
В таких местах от заселяющихся требуют санаторно-курортную карту. А её выдают только после сдачи анализов и посещения терапевта.
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1k
alex 16 часов назад
всё понял кроме кошачьего бега. это что? типа после усрачки задницей по полу елозить?
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7k
perekrestok 17 часов назад
Дезбактериоз! Потом микрофлору кишечника сколько надо восстанавливать? Потом надо ехать в другой санаторий чтобы восстанавливаться от этого, который с клизмами!
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9k
Павел 19 часов назад
Кто выжил после этого отдыха!!! Отпишитесь!!!!
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10k
Игорь 20 часов назад
Что за бред - четыре клизмы в день, из них - две - «королевские» (королевские, Карл ) и так - две недели. Там живые остаются?
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22k
BiZ 20 часов назад
пищеварительной системе пиьда за ваши деньги. с новым годом спасибо пожалуйста.
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17k
Vital Idol 20 часов назад
это сколько звёзд?! минус две?!
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8k
soar 20 часов назад
На третий день такой диеты не то, что гельминтов, собственный желудок с потрохами высрешь.
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812
Frantic 20 часов назад
Судя по расписанию, кишечник войдёт в режим "сратьНеПерестать".
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−6
Валера Петров 20 часов назад
их каждый день чтоли там глистогонят?))
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−9
10k
Бритва 21 час назад
напряженный график, однако. Между нижним насосом, который находится непонятно где и кошачим бегом 0 минут. Кто там кому и что должен насосать?
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