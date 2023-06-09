Королевская клизма и кошачий бег: как спустить в унитаз отпуск и 143 тысячи рублей в санатории под Самарой

Интересная замена Турции. И главное - под боком!
В паблике "Честная Самара" рассказали об уникальном местном санатории, который перевернёт понятие об отдыхе. В пригородном пансионате, название которого предпочли не сообщать, предлагают роскошную программу двухнедельной перезагрузки, куда входит несколько королевских клизм, питание соками, кошачий бег и дыхание
маткой по Стрельниковой.
Чтобы меньше хотелось есть и не возникали мысли "какого чёрта я тут делаю", мозг отдыхающих будут загружать многочисленными лекциями о различных аспектах восточной психологии, медицины и философии.
А что там с питанием - спросите вы. Отвечаем: полный "олинклюзив" по типу шведского стола. Соки, дегельминтики и масло - ни в чём себе не отказывайте.
Стоимость этого удовольствия за почти двухнедельный отдых скромной не назовёшь.
Интересно было бы почитать восторженные отзывы от прошедших этот курс, но пока их нет, хотя последователи практикума здоровья О.И. Устиновой (именно её методика "Эффект-14" используется в лечении), судя по всему в РФ существуют.
Сама автор методики сообщает, что её метод направлен на "восстановление функций органов и систем на клеточном и субклеточном уровне с учётом логики функционирования организма"(!). Акценты проработки сделаны на органах ЖКТ, а также на лёгких, сердечно-сосудистой системе, мочевыделительной и лимфатической системах. Устинова обещает, что после этого курса нормализуется флора, пациент получит мощный антипаразитарный эффект (ну еще бы - учитывая клизмы и употребление масла!), а еще после этого люди худеют.
Очень хотелось бы посмотреть на живого человека, прошедшего этот
ад лагерь под кодовым названием "Весёлая клизма". А вам, друзья?
Источник:
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1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.
2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто лечение мед. Это называлось: "Лизнуть хины".
3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.
4. Клистир из мыльной воды и глицерина.
5. Обертывание в мокрую холодную простыню.