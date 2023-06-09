Королевская клизма и кошачий бег: как спустить в унитаз отпуск и 143 тысячи рублей в санатории под Самарой





Интересно было бы почитать восторженные отзывы от прошедших этот курс, но пока их нет, хотя последователи практикума здоровья О.И. Устиновой (именно её методика "Эффект-14" используется в лечении), судя по всему в РФ существуют.





Сама автор методики сообщает, что её метод направлен на "восстановление функций органов и систем на клеточном и субклеточном уровне с учётом логики функционирования организма"(!). Акценты проработки сделаны на органах ЖКТ, а также на лёгких, сердечно-сосудистой системе, мочевыделительной и лимфатической системах. Устинова обещает, что после этого курса нормализуется флора, пациент получит мощный антипаразитарный эффект (ну еще бы - учитывая клизмы и употребление масла!), а еще после этого люди худеют.



