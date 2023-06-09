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25 старых вещей, которым до сих пор нет сносу

25 старых вещей, которым до сих пор нет сносу

Автор:
09 июня 2023 18:11
Сообщество : Картинка дня
Метки: Фотоподборка   бытовые приборы   качественные товары   качество   неубивамые   старые вещи   умели делать   
7998
26

Если купить по-настоящему качественную вещь, она будет служить долго, а не сломается уже через полгода. В сабреддите Buy It For Life люди показывают и рассказывают о таких бытовых приборах и инструментах, пользоваться которыми спокойно можно и сегодня, несмотря на их возраст. А что, старый конь борозды не портит!

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«Он работает как часы и наверняка в случае поломки его можно отремонтировать, в отличие от этих новых моделей, которым дорога только на помойку».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   бытовые приборы   качественные товары   качество   неубивамые   старые вещи   умели делать   
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81  комментарий
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54k
noName День назад
"3. «Почти всей моей аудиотехнике Hi-Fi около 50 лет. Всё до сих пор отлично работает»"-я тебе конечно верю, я сам п... ть умею...
Пасики не дубеют, конденсаторы не сохнут....
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7k
Компьютер DELL с монитором 11 часов назад
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−5
3k
LU-LU 15 часов назад
Я таких сковородочек с рук с авито специально прикупила, привела в порядок и активно использую.
Чугуну сноса нет!)
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12k
Denissg 16 часов назад
Комментарий к фото
Здесь только сильно позавидовать.
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12k
Denissg 16 часов назад
Комментарий к фото
Я не понимаю такого идиотства с задним расположением управления. Я поставлю на конфорку кастрюлю и всё - органов управления нет! И ведь такие, вроде, до сих пор у них выпускают.
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20k
Corvus Corax 19 часов назад
Комментарий к фото
Окуеть!!! Аж ДЕСЯТЬ лет!!! А как там, в твои 25 лет не пора еще в "наш советский колумбарий!?
Не, я понимаю, что у тебя там каникулы, то, се...
Просто для сведения... у меня станок перешел от деда, он его добыл в начале 30-х, детали и сам не знаю, и знал бы - не сказал, это было в "командировке"... А я вот забросил это самое бритье...
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20k
Corvus Corax 20 часов назад
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Casio. А что ему сделается... они вечны....
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−9
6k
Андрей Крылов 21 час назад
Недвано сдал на мел\талолом (за самовывоз) холодильник времён СССР. Годж выпуска 1974. ОТработал в очень разных орой дуткиз условиях до марта нынешнего года. оследнее место жизни - коммуналка. После извлечения из примерно 8-ти летноего хранения (точнее пребывания в жутких условиях) в неотапливаемом сарае и забвениие отпахал ещё 5 лет до смерти. Разве можног обвинить такой апарат в том. что он наконец умер? Из недостатков было толоько весьма порепанное (что не удивительно) резиновое уплотнение, которое, врпочем спавлялось с ажачей умплотнения о самаго конца., которым была смерть мотора копрессора. Но девайс поржил 48 лет без единого ремонта!
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1k
ruslan d 21 час назад
Зачем вещи , которым нет сносу ? Неужели не приятно покупать новые ?
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2k
Александр 21 час назад
Горит с 1901 года!!!
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15k
Smiley 21 час назад
Если вещью не пользоваться, она прослужит очень долго.
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1k
Voron65 22 часа назад
Пятилетняя опинелька и джишоки уже относятся к антиквариату?
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15k
a_komolow 23 часа назад
Просто раньше всю бытовую технику проектировали и создавали Инженеры, а сейчас - дефективные менеджеры
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5
3zo672nyb9t0 Alush 9 часов назад
да не нужно ничего специально планировать, просто бизнес требует подешевле, вот и берут материалы похуже, потоньше, что бы гарантийку протянуло
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48k
turyst 23 часа назад
Касио - весч!
По десять лет, не снимая с руки. :)
Поменял их только на "умные" часы, для удобства отслеживания сообщений и звонков.
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17k
RDen 23 часа назад
всё это хорошо, только вот не указан период РЕАЛНОГО использования. А этак можно и носки использовать 50 лет (если их один раз надеть на полчаса)
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13k
Kostick 23 часа назад
не, ну с чугуниевой шкивароткой спору нет, что ей сделается?) остальное так себе. особенно бензопила
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766
adssaf afasffdsga 23 часа назад
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Линейку G-Shock планировали как неубиваемые. Их топили, бросали с высоток, переезжали автомобилями и они продолжали работать. Потому, что они так и планировались.
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5k
magic32 23 часа назад
"«Дрель Bosch 1987 года, подаренная мне отцом. Эта вещь в нашей семье на год дольше, чем я» - отец подарил её тебе, когда ты ещё не родился?
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185
Андрей magic32 23 часа назад
отец купил видимо по молодости , а когда сын подрос подарил ему ! просто мозги нужно немного поднапряч !
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Дядюшка Ау 23 часа назад
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