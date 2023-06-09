25 старых вещей, которым до сих пор нет сносу

Если купить по-настоящему качественную вещь, она будет служить долго, а не сломается уже через полгода. В сабреддите Buy It For Life люди показывают и рассказывают о таких бытовых приборах и инструментах, пользоваться которыми спокойно можно и сегодня, несмотря на их возраст. А что, старый конь борозды не портит!
2. «Калькулятор Aurora с питанием от солнечной батареи. Не знаю, сколько ему лет, но он точно старше меня, а мне 39»
6. «Дрель Bosch 1987 года, подаренная мне отцом. Эта вещь в нашей семье на год дольше, чем я»
9. «За последние 12 лет нам дважды пришлось покупать на кухню новый холодильник. Наконец я плюнул и просто вернул туда наш старый холодильник, забрав его из гаража»
«Он работает как часы и наверняка в случае поломки его можно отремонтировать, в отличие от этих новых моделей, которым дорога только на помойку».
11. «Настольный вентилятор General Electric 1925 года выпуска в почти идеальном состоянии. Пришлось только почистить и шнур питания заменить»
12. «Ресивер Pioneer Sx 780 70-х годов. Все конденсаторы и резисторы заменены пару лет назад»
14. «Эта ложка для мороженого досталась нам в наследство от бабушки, когда мы переехали в её дом»
15. «Моя газонокосилка Montgomery Wards 1993 года выпуска по-прежнему работает и стрижёт траву так же хорошо, как когда она была новой!»
16. «Моя первая картофелечистка. Она досталась мне 10 лет назад от бабушки. Ей больше 30 лет и я использую её почти каждый день»
17. «Opinel No.6 в моем кармане уже 5 лет. Острее, чем любой нож, который у меня когда-либо был»
18. «Бензопила моего дедушки, которую он купил в 1966 году, чтобы расчистить землю для строительства дома, в котором он живет до сих пор. Работает!»
19. «Корзина для белья Rubbermaid, которой я постоянно пользуюсь с начала 80-х годов. Как новая»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чугуну сноса нет!)
Не, я понимаю, что у тебя там каникулы, то, се...
Просто для сведения... у меня станок перешел от деда, он его добыл в начале 30-х, детали и сам не знаю, и знал бы - не сказал, это было в "командировке"... А я вот забросил это самое бритье...
Работает до сих пор))
Но особенно хороша их более поздняя inox серия. Сносу нет и в шарнире замок не клинит при намокании - там на рукоять используется дерево, не подверженное разбуханию при попадании воды.
Просто Т.З. другое.
Раньше, чтоб на векА, а сейчас, чтоб за день до истечения гарантии.
Менеджер ( по определению, ничего создать ( материального ), не может, только пздц. )
По десять лет, не снимая с руки. :)
Поменял их только на "умные" часы, для удобства отслеживания сообщений и звонков.
Я, как-то, ради прикола, даже на Ауребеш нарисовал.
То есть, можно менять внешность й вид экрана, хоть по сто раз на дню.
Пять лет уже этими часами пользуюсь. Удобно.
Я, на Бип, поставил модифицированную прошивку "от Волокова".
Там функционал гораздо больше, чем в заводских.
Сейчас маркетологи рулят, а не инженеры. Увы.