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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 июня

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 июня

Автор:
07 июня 2023 15:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2849
20
Сегодня не просто хороший день, а потрясающий! Ещё нет 17:00, а папка с мемами уже наполнилась. Спешу поделиться тем, что насобирал.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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28k
Serg2001 21 минуту назад
Минус за "никто" ибо уже настое... надоели с ним.
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11k
Zемляк 4 минуты назад
Кое-как дошел до "НИКТО:".
И тут пропало последнее желание смотреть пост.
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12k
Евгений 22 минуты назад


Не хотелось бы тебя огорчать, но твоя девушка ... не девушка.
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25k
Сибиряк 55 минут назад
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Сегодня не просто хороший день, а потрясающий! Ещё нет 17:00, а папка с мемами уже наполнилась."-
-смысл жизни лайкодрочера...(

t
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33k
АнтонПолднев Час назад
Для начала придётся стать миссис. Ты готов, Кирилл?
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