Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 июня

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Сегодня не просто хороший день, а потрясающий! Ещё нет 17:00, а папка с мемами уже наполнилась. Спешу поделиться тем, что насобирал.
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И тут пропало последнее желание смотреть пост.
Не хотелось бы тебя огорчать, но твоя девушка ... не девушка.
-смысл жизни лайкодрочера...(
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