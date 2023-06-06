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18-летний парень впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова

18-летний парень впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова

Автор:
06 июня 2023 22:34
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Мария Пореченкова   Михаил Пореченков   авария   дочь   кома   скутер   
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У Михаила Пореченкова крупные неприятности. Его 18-летняя дочь Мария, управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером. Как удалось узнать МК, машина 2017 года выпуска стоимостью более 10 млн рублей, оформлена на ее знаменитого отца. Девушка не пострадала, а вот парень, управлявший скутером, от полученных травм впал в кому.

Авария произошла на улице Центральной в подмосковной деревне Толстопальцево. Там неподалеку живет Михаил Пореченков с семьей и там же проживал Александр - парень, который попал под колёса "Мерседеса" его дочери.

Как удалось узнать МК, пострадавший юноша учится в 11 классе и готовился сдавать ЕГЭ. За руль байка он сел в прошлом году и  изредка катался на нем, по словам родственников практически не выезжая за пределы деревни.

Отец пострадавшего владеет автосервисом и лично знаком со знаменитостью - Пореченков часто заезжает в этот салон помыть автомобиль. Сам родитель школьника в момент ДТП находился в Сочи, ему пришлось экстренно вылететь домой.

Маша Пореченкова в результате ДТП не пострадала, а вот Александр получил переломы ключицы, предплечья, бедра, а от удара впал в церебральную кому. С места аварии юношу экстренно доставили в больницу, где диагностировали ещё и ушиб головного мозга. За жизнь парня сейчас борются врачи.

Жена Михаила Пореченкова, Ольга, в разговоре с журналистами канала 360, опровергла сообщения о том, что ее дочь попала в ДТП:


Это чушь. Она со мной в машине едет.

Источник:

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Метки: ДТП   Мария Пореченкова   Михаил Пореченков   авария   дочь   кома   скутер   
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10k
au3 Час назад
"Его 18-летняя дочь Мария, управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером. Как удалось узнать МК, машина 2017 года выпуска стоимостью более 10 млн рублей, оформлена на ее знаменитого отца"

Ну все по сути дела ...
А как авария-то произошла?
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5k
BenderRodriguez 43 минуты назад
Это точно дочь? Больше на сына тянет.
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15k
ss 48 минут назад
У меня есть несколько вопросов, кроме тех, что уже озвучили комментатор, отписавшиеся ранее. Итак:
_______
"...управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером...
...За руль байка он сел в прошлом году..."
-
Скутер, как я понимаю, это мотороллер. А байк - это мотоцикл. Так на чём ехал впавший в кому?
_______
"Его 18-летняя дочь Мария, управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером...
...Жена Михаила Пореченкова, Ольга... ...опровергла сообщения о том, что ее дочь попала в ДТП: "Это чушь. Она со мной в машине едет."
-
Нахрена всё это кропать, если вообще ничего не известно?!! Боже мой! Да когда же за такие "новости" сажать начнут? Соврал - в тюрьму.
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33k
Андрей Иванов 55 минут назад
""Сама девушка находится на медицинской экспертизе. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, не находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент ДТП.

В автомобиле Пореченковой сработали все подушки безопасности. Пытаясь уйти от столкновения, она врезалась в столб. Вероятно, удар был достаточно сильным. Не исключено, что Мария сильно торопилась и пошла на обгон.

Авария произошла на Центральной улице поселка Кокошкино. По словам источника РЕН ТВ, когда Мария пошла на обгон, подросток неожиданно вильнул, после чего произошло столкновение. На месте продолжают работать сотрудники полиции.""
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4k
Григорий Час назад
сучья семейка получается. счас папа порешает и хер с ним с неизвестным.
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32k
АнтонПолднев Час назад
Сам факт ДТП обсуждать не буду, не сильно понятно. Но скажу, что Пореченков выглядит получше, чем дочка.
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1k
Rom Час назад
Понаписали все, кроме одного - кто виноват то? Кто как ехал? Прям вот так ехали, ехали, и ....столкнулись.
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19k
Александр Час назад
Судя по всему машина ехала по встречке, где и столкнулась со скутером.
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5k
Александр Час назад
Так в Москве или в Толстопальцево? Дочь была за рулем или не она? Какой-то говновысер без фактов...
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33k
Андрей Иванов Час назад
С учётом скутера - хрен его знает, кто виноват. Да ещё водитель неопытный
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38k
Вепс Час назад
Я так и не понял, парень был на скутере или на байке? Напоминает строки: "Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий ..."
Авторы хоть бы смотрели что вообще пишут, а в плане кто кого сбил, ГИБДД разберется, хрусты зачастую сами виноваты, а Пореченкова там дочка или нет вообще не важно.
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14k
Алексей 2 часа назад
Пореченкова конечно приплели для хайпа этого события.
Но если его жена и вправду произнесла: "Это чушь. Она со мной в машине едет" при подтверждении вышеуказанного...
Я б задался вопросом нравов в его семье...
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KlyaksaZ
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