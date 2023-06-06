18-летний парень впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова

У Михаила Пореченкова крупные неприятности. Его 18-летняя дочь Мария, управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером. Как удалось узнать МК, машина 2017 года выпуска стоимостью более 10 млн рублей, оформлена на ее знаменитого отца. Девушка не пострадала, а вот парень, управлявший скутером, от полученных травм впал в кому.
Авария произошла на улице Центральной в подмосковной деревне Толстопальцево. Там неподалеку живет Михаил Пореченков с семьей и там же проживал Александр - парень, который попал под колёса "Мерседеса" его дочери.
Как удалось узнать МК, пострадавший юноша учится в 11 классе и готовился сдавать ЕГЭ. За руль байка он сел в прошлом году и изредка катался на нем, по словам родственников практически не выезжая за пределы деревни.
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Отец пострадавшего владеет автосервисом и лично знаком со знаменитостью - Пореченков часто заезжает в этот салон помыть автомобиль. Сам родитель школьника в момент ДТП находился в Сочи, ему пришлось экстренно вылететь домой.
Маша Пореченкова в результате ДТП не пострадала, а вот Александр получил переломы ключицы, предплечья, бедра, а от удара впал в церебральную кому. С места аварии юношу экстренно доставили в больницу, где диагностировали ещё и ушиб головного мозга. За жизнь парня сейчас борются врачи.
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Жена Михаила Пореченкова, Ольга, в разговоре с журналистами канала 360, опровергла сообщения о том, что ее дочь попала в ДТП:
Это чушь. Она со мной в машине едет.
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Ну все по сути дела ...
А как авария-то произошла?
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"...управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером...
...За руль байка он сел в прошлом году..."
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Скутер, как я понимаю, это мотороллер. А байк - это мотоцикл. Так на чём ехал впавший в кому?
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"Его 18-летняя дочь Мария, управляя автомобилем “Мерседес”, столкнулась столкнулась со скутером...
...Жена Михаила Пореченкова, Ольга... ...опровергла сообщения о том, что ее дочь попала в ДТП: "Это чушь. Она со мной в машине едет."
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Нахрена всё это кропать, если вообще ничего не известно?!! Боже мой! Да когда же за такие "новости" сажать начнут? Соврал - в тюрьму.
В автомобиле Пореченковой сработали все подушки безопасности. Пытаясь уйти от столкновения, она врезалась в столб. Вероятно, удар был достаточно сильным. Не исключено, что Мария сильно торопилась и пошла на обгон.
Авария произошла на Центральной улице поселка Кокошкино. По словам источника РЕН ТВ, когда Мария пошла на обгон, подросток неожиданно вильнул, после чего произошло столкновение. На месте продолжают работать сотрудники полиции.""
Глянь как и где стоит машина со скутером.
В азиатских странах там в сотни, а может и тысячи раз больше скутеров и мопедов.
А тут при повороте налево зачастую считают, что скутерист должен остановиться и пропустить поворачивающего.
Авторы хоть бы смотрели что вообще пишут, а в плане кто кого сбил, ГИБДД разберется, хрусты зачастую сами виноваты, а Пореченкова там дочка или нет вообще не важно.
Но если его жена и вправду произнесла: "Это чушь. Она со мной в машине едет" при подтверждении вышеуказанного...
Я б задался вопросом нравов в его семье...