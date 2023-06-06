18-летний парень впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова

Отец пострадавшего владеет автосервисом и лично знаком со знаменитостью - Пореченков часто заезжает в этот салон помыть автомобиль. Сам родитель школьника в момент ДТП находился в Сочи, ему пришлось экстренно вылететь домой.

Маша Пореченкова в результате ДТП не пострадала, а вот Александр получил переломы ключицы, предплечья, бедра, а от удара впал в церебральную кому. С места аварии юношу экстренно доставили в больницу, где диагностировали ещё и ушиб головного мозга. За жизнь парня сейчас борются врачи.