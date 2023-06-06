Иран показал новейшую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Этот тип ракет используются сегодня такими странами, как США, Россия и Китай. Теперь в этот клуб вошёл и Иран.
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана продемонстрировали гиперзвуковую ракету - сообщает агентство Fars.
Этот современный тип оружия способен, как сообщает агентство, пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их. Ракета "Фаттах" имеет скорость 14-15 тыс. км / час, дальность составляет 1,4 тысячи километров.
Она точна, отличается хорошей маневренностью как в атмосфере, так и вне её. Боевая часть ракеты имеет твердотопливный двигатель и сопло с управляемым вектором тяги.
Ракета способна оставаться незаметной для радиолокационных систем, что делает её малоуязвимой.
О создании гиперзвуковой ракеты в Иране впервые сообщил в ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР Амирали Хаджизаде. Он же на прошлой неделе заявил об окончании испытаний нового оружия и пообещал провести презентацию, которая прошла в присутствие в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами".
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