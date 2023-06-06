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Иран показал новейшую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Иран показал новейшую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Автор:
06 июня 2023 16:03
Сообщество : Военное
Метки: Ynews   Гиперзвуковая ракета   Фаттах   видео   вооружение   иран   испытания   новости   
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Этот тип ракет используются сегодня такими странами, как США, Россия и Китай. Теперь в этот клуб вошёл и Иран.

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана продемонстрировали гиперзвуковую ракету - сообщает агентство Fars.


Этот современный тип оружия способен, как сообщает агентство, пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их. Ракета "Фаттах" имеет скорость 14-15 тыс. км / час, дальность составляет 1,4 тысячи километров.


Она точна, отличается хорошей маневренностью как в атмосфере, так и вне её. Боевая часть ракеты имеет твердотопливный двигатель и сопло с управляемым вектором тяги.


Ракета способна оставаться незаметной для радиолокационных систем, что делает её малоуязвимой.


О создании гиперзвуковой ракеты в Иране впервые сообщил в ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР Амирали Хаджизаде. Он же на прошлой неделе заявил об окончании испытаний нового оружия и пообещал провести презентацию, которая прошла в присутствие в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами".

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Метки: Ynews   Гиперзвуковая ракета   Фаттах   видео   вооружение   иран   испытания   новости   
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4  комментария
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Алекс Чебурашкин Полчаса назад
а что в США есть гиперзвук?
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Alex 16 минут назад
Дык может жахнуть по Израилю?
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