Иран показал новейшую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

О создании гиперзвуковой ракеты в Иране впервые сообщил в ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР Амирали Хаджизаде. Он же на прошлой неделе заявил об окончании испытаний нового оружия и пообещал провести презентацию, которая прошла в присутствие в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами".