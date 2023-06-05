Был ли Холмс богат, сколько было жён у Ватсона: о чём умолчали в экранизациях "Шерлока Холмса"

Действие первой книги о Холмсе разворачивается в то время, когда на Бейкер-стрит уже не жил цвет английской аристократии, но район был по-прежнему одним из самых дорогих. Вспомните, как Холмс выманивает сведения при помощи золотых гиней - он намного богаче Ватсона с его государственной пенсией. То есть Холмс вполне мог потянуть эту квартиру и без соседа, но экономика была лишь предлогом. Не был сыщик таким уж бесчувственным сухариком, ему нужна была компания не в лице добродушной миссис Хадсон (кстати, мы привыкли, что она пожилая, но в книгах не указания на её возраст).





В рассказе "Шерлок Холмс при смерти" Ватсон, описывая, каким неаккуратным и шумным жильцом был Холмс, упоминает следующее:





С другой стороны, платил он по-царски. Я не сомневаюсь, что тех денег, которые он выплатил миссис Хадсон за годы нашей с ним дружбы, хватило бы на покупку всего её дома.



